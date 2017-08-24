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У построенного еще к саммиту АТЭС завода "Хендэ Электросистемы" появился новый неожиданный владелец
Завод стал настоящим символом бездарной промышленной политики государства в регионе
Завод «Хендэ Электросистемы», построенный под Артемом еще к саммиту АТЭС и первоначально преподносившийся как пример «удачных южнокорейскийх инвестиций в российский Дальний Восток», обрел нового владельца, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Как стало известно Деловой газете «Золотой Рог», в начале августа права на 100% акций предприятия перешли от акционерного общества «ХЕНДЭ Тяжелая промышленность» (г. Ульсан, Республика Корея) к АО «Южморрыбфлот» (Приморский край), гендиректором и совладельцем которого на данный момент является известный приморский рыбопромышленник Александр ЕФРЕМОВ, создатель группы компаний «Доброфлот».
Телефоны «Хендэ Электросистемы» на момент сдачи номера в печать были недоступны. Пресс-секретарь ГК «Доброфлот» Олеся ПАРШИКОВА заявила Деловой газете «Золотой Рог», что на данный момент компания не комментирует сделку. «Как только появится конкретная информация, мы ее раскроем», - сказала г-жа Мицай.
Досье "Золотого Рога": ООО «Хендэ Электросистемы» зарегистрировано в июне 2011 года в г.Артеме. Уставный капитал компания на данный момент составляет 1,930 млрд рублей. Основной вид деятельности: «производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры». АО «Южморрыбфлот» зарегистрировано в августе 2011 года в г.Находке. Уставный капитал АО – 100 тыс. рублей. АО «Южморрыбфлот», в свою очередь, владеет 80% ООО «Ливадийский ремонтно-строительный завод», еще 20% завода принадлежит Александру Ефремову.
Строительство завода в Артеме началось в августе 2011 года, тогда же был подписан долгосрочный договор на поставку электротехнической продукции с локализацией производства в РФ между «ФСК ЕЭС» и южнокорейской Hyundai Heavy Industries. Озвучивалось, что производственная мощность предприятия в 2013-2014 годах составит 250 ячеек КРУЭ (основная часть электрического оборудования, которая используется на подстанциях) в год, в 2015-2016 годах - 300 ячеек. На полную мощность планировалось выйти в 2017 году - 350 ячеек в год.
На вопрос первого вице-премьера Игоря ШУВАЛОВА, почему был выбран именно южнокорейский производитель, тогдашний глава «ФСК ЕЭС» Олег БУДАРГИН (ныне возглавляет ПАО «Россетти») ответил, что никто из иностранных производителей не соглашался строить завод в России, Hyundai Heavy Industries оказалась первой. «У них более прогрессивная технологическая политика, они оказались более открыты к сотрудничеству», - добавил Олег Бударгин.
Присутствовавший на церемонии запуска президент Hyundai Heavy Industries ЛИ Чжэ Сон отметил, что передовые технологии Hyundai, активная поддержка правительства РФ и Федеральной сетевой компании, а также трудовые ресурсы Приморского края в союзе создадут из завода «Хендэ Электросистемы» успешный результат осуществления иностранных инвестиций, благодаря которому будет развиваться производство отечественной продукции и которое станет катализатором развития Дальневосточного региона в целом.
Однако и спустя пять лет завод в Артеме так и не начал работу, оставшись без заказа от «ФСК ЕЭС», в частности, из-за невыгодного для локализации таможенного режима: изделие не облагается пошлинами в отличие от комплектующих.
Досье "Золотого Рога": КРУЭ (комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией) состоит из элегазового выключателя, разъединителя, заземляющих ножей, трансформатора напряжения и ОПН в заземленном металлическом корпусе. КРУЭ наполнено внутри элегазом (SF6), который имеет хорошие изоляционные и дугогасящие свойства. Применение КРУЭ позволяет в 3-5 раз уменьшить площадь подстанций, в 2 раза снизить эксплуатационные расходы, защитить подстанционное оборудование от внешней среды и обеспечить выполнение самых современных экологических требований. Создание Hyundai Electrosystems было разработано как часть долгосрочной стратегии Hyundai Heavy, чтобы закрепиться на российском рынке КРУЭ, который, как ожидается, будет расти и далее, согласно политике модернизации систем электроснабжения правительства России.
На текущий момент доля импортного КРУЭ в России достигает более 90%. В то же время Энергостратегия России до 2030 года предполагает постепенное снижение закупаемой техники зарубежного производства вплоть до 5%. Соответствующие ориентиры были заложены в инвестпрограмму ФСК на 2015-2019 гг.
«ФСК стремится постоянно наращивать долю закупаемого отечественного оборудования. Тем более что это соответствует одной из ключевых задач, поставленных перед нами правительством РФ. Строительство в Приморском крае завода по выпуску КРУЭ, безусловно, способствует решению данной задачи. Как и многие современные производства внутри России, предприятие также нуждается в определенных стимулирующих мерах, выработку которых мы готовы поддержать», - отмечал глава правления «ФСК ЕЭС» Андрей МУРОВ.
В конце 2013 года ООО «Хендэ Электросистемы» обратилось к депутатам Приморья с просьбой предоставить заводу налоговые льготы в связи с тем, что он не начал работу, так как не имеет заказов (по итогам 2013 года ООО получило 132,763 млн рублей чистого убытка). Первая выручка была получена ООО «Хендэ Электросистемы» лишь в 2015 году – 24,512 млн рублей, по итогам 2016 года этот показатель составил 18,585 млн рублей. Похоже, речь идет о сдаче части помещений в аренду. При этом только управленческие расходы в 2016 году составили 116,629 млн рублей. Как следствие, компания продолжает генерировать убытки – 77,936 млн рублей в 2015 году и 79,832 млн рублей в 2016 году.
Основной актив ООО «Хендэ Электросистемы» - готовый производственный комплекс, который легко можно переформатировать под любой проект. Среди минусов – отсутствие прямого выхода на железную дорогу.
Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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Комментарии
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Псевдоним11:25, 23.08.2017#
Помню-помню, как требовали у этих корейцев платить немыслимые налоги, а они были в шоке, мол, мы же ещё строимся, у нас нет прибыли. Но наши хапуги были непреклонны - не волнует, мол, гоните бабосики. Стыдно было за наш край. И, как мимо этого завода проезжаю, так мысленно сочувствую корейцам, которых так подло подставили.
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путинский гуманист11:50, 23.08.2017#
"активная поддержка правительства РФ и Федеральной сетевой компании, а также трудовые ресурсы Приморского края в союзе создадут из завода «Хендэ Электросистемы» успешный результат осуществления иностранных инвестиций, благодаря которому будет развиваться производство отечественной продукции и которое станет катализатором развития Дальневосточного региона в целом". Правильная инвестиционная политика привлекла огромное количество желающих вложить деньги в открытый Порно-Фрака, ТОРы и другие РАСПИЛ-проекты.
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Точно. Яркий пример пиз. . . . льства чиновниеков. Зато теперь он возглавляет другую компанию. . ули, успешный менеджер.