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"Ростелеком" запустил облачный продукт "Виртуальное хранилище"
«Ростелеком» расширил линейку облачных продуктов, запустив новый сервис «Виртуальное хранилище». Он позволяет клиентам за несколько минут развернуть облачное хранилище больших объемов данных с высоким уровнем безопасности и доступом к собственным данным через интернет, сообщает Деловая газета "Золотой Рог".
Сервис ориентирован как на крупных корпоративных клиентов и госзаказчиков, так и на компании среднего и малого бизнеса. География предоставления - вся территория страны.
«Наша компания видит высокую востребованность облачных решений у своих клиентов. Так только во 2м квартале рост доходов от дополнительных и облачных сервисов составил 36% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Чемпионом по популярности у клиентов сегодня является «Виртуальный ЦОД». Надеемся, что и наше новое предложение - «Виртуальное хранилище» - будет столь же востребовано на рынке», - заявил директор проектного офиса по разработке и внедрению продуктов Александр Обухов.
«Виртуальное хранилище» - это масштабируемый сервис для безопасного хранения больших объемов данных. «Ростелеком» гарантирует сохранность и конфиденциальность размещенных данных, что подтверждено аттестатом национальной облачной платформы. Уникальность этой услуги заключается в том, что она позволяет выделить для размещения вашей информации десятки и даже сотни терабайт дискового пространства за считаные минуты. У клиента есть широкие функциональные возможности по настройке этого сервиса: он может создавать публичные и приватные контейнеры для размещения различных видов информации, управлять правами доступа к данным, интегрировать корпоративные приложения с облаком.
Алгоритм предоставления сервиса максимально сфокусирован на самообслуживание. Рассчитать стоимость услуги и сделать заказ можно непосредственно на сайте компании. Кроме того, дальнейшее использование и настройку сервиса клиент может осуществлять самостоятельно без обращения в «Ростелеком». Например, если в связи с бизнес-потребностью заказчику необходимо срочно увеличить количество виртуальных мощностей, то он сможет это сделать за несколько минут самостоятельно в панели управления услугой в личном кабинете.
Первые 7 суток «Ростелеком» предоставляет для клиентов бесплатный тестовый период. Услуга тарифицируется ежесуточно в соответствии с объемом заказанных ресурсов — клиент платит только за то, чем реально пользуется. Для пользователей этого сервиса «Ростелеком» организовал оперативную и квалифицированную техническую поддержку в режиме 24x7x365 по телефону и электронной почте.
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