В Приморье хотят производить упаковку с пользой для экологии

Китайская компания по производству упаковки намерена построить завод в Приморье, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Детали проекта обсудили на встрече губернатора Приморья Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с руководством компании Jilin Pengrui Industrial Group Co. Ltd на площадке 21-й Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии в городе Чанчунь провинции Цзилинь КНР.

Крупнейшая в провинции Цзилинь компания занимается переработкой вторичного сырья - пластика, стекла и бумаги для производства упаковочной продукции. Корпорация намерена реализовать аналогичный проект в Приморье совместно с группой компаний «Сумотори» и китайской корпорацией «Тай Юань».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.