Во Владивостоке дешевые метры застряли в котловане

В считанные месяцы инвесторы строительства перспективного жилого комплекса во Владивостоке превратились в обманутых дольщиков

Дольщики жилого комплекса «Снеговая Падь Комплекс Д» во Владивостоке опасаются, что ожидаемые квадратные метры дешевого жилья станут долгостроем. 500 участников программы «Жилье для российской земли» (ЖРС), среди них большинство взяли ипотечные кредиты, рискуют попасть под штрафные санкции банковских структур, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Факт больше скрывать невозможно - строительство остановилось еще в начале лета. Сегодня, глядя на замороженную стройку, инвесторы, то есть дольщики, понимают, что пропиаренный проект «Снеговой Пади» для них обернется кошмаром. Деловая газета «Золотой Рог» разбиралась, почему замерло строительство жилья для российской семьи и почему наивные граждане все еще жаждут положить в карман застройщику очередной миллиард рублей.

Манна жилищная

Месяц назад жители Владивостока стали свидетелями очередного жилищно-строительного «триллера». Правда, завязка этого действа началась несколько лет назад, когда жители Приморья узнали, что будет реализовано несколько жилищных проектов, где дольщики могут вложиться в жилье стоимостью 35 тысяч рублей за квадрат. Это почти в два раза ниже, чем рыночная цена новостроек. Разогревал спрос тот факт, что списки участников программы ЖРС формировала администрация Владивостока.

35 тысяч за квадрат, который вроде как строит и продает государство, привели к небывалому ажиотажу на покупку квартир. Администрация Владивостока признала участниками программы более 4 тысяч человек. Но на всех желающих заветных метров не хватало.

По официальной информации, в жилом комплексе «Снеговая Падь Комплекс Д» под программу ЖРС выделено 1 246 квартир. Застройщик в лице КП ПКК «Примкрайстрой» без проблем успел продать только 700 льготных квартир, но дальнейшему сбору денег от наивных дольщиков помешала прокуратура.

Страждущие инвесторы, как ни странно, так рьяно добивались дешевого жилья, что обратились в надзирающий орган с требованиями навести порядок с «очередью». Однако большинство даже не удосужилось внимательно изучить информацию о проекте, чтобы понять, какие риски их ожидают. Ведь еще весной было ясно, что хоть и собрал застройщик деньги, дома активно не строятся.

Между тем, по информации, спрятанной в проектной декларации, выясняются следующие подробности. В проекте будет возведено 12 домов. А срок их сдачи 1 июля 2017 года.

На фотоотчете к строительному котловану за август 2015 года, летом 2016 года прибавилось только два корпуса многоэтажных домов готовностью 70% и 20%, а также несколько блок-секций в одном из домов и свайное поле. Дольщики, которые приобрели квартиры во втором и перовом доме, поняли, что их деньги до стройки не дошли.

Исключительно коммерция

Правильное позиционирование проекта и выдача коммерческой стройки за строительство по государственному заказу, видимо, также повлияли и на прокуратуру Приморского края. Пока надзирающий орган наводил порядок с очередью и жеребьевкой, в Примкрайстрое происходила громкая ротация кадров.

28 апреля сотрудники краевого управления ФСБ задержали директора КППК «Единая дирекция по строительству объектов на территории Приморского края» ( Примкрайстрой) Игоря СОЛОГУБА в момент передачи ему взятки в 2 миллиона рублей. Следственным комитетом в отношении Игоря Сологуба заведено уголовное дело по факту получения взятки в особо крупном размере.

Досье "Золотого Рога": «14 апреля 2016 года Сологуб получил взятку на расчетный счет подконтрольной ему организации в сумме 2 млн рублей, являющейся частью от заранее оговоренной суммы взятки в размере 9 млн рублей. Взятка предназначалась за совершение в пользу организации – генподрядчика (договоры генподряда на проведение строительно-монтажных работ по возведению 12 жилых домов на объекте «Снеговая Падь») действий по оплате выполненных работ, а также по предоставлению возможности дальнейшего осуществления строительно-монтажных работ», - сообщается на сайте Следственного комитета РФ.

Именно эта информация Следственного комитета и должна была насторожить сотни людей, вложивших деньги в этот проект. Ситуация, когда государев человек вымогает с предпринимателя деньги, не нова. Однако в этом случае директор компании-застройщика вымогал деньги с компании-подрядчика за исполнение коммерческого проекта, от реализации которого зависят его репутация и состояние дел на казенном предприятии. Это все равно, что пытаться обнести самого себя. Ведь, еще раз повторимся, это коммерческий проект, и официальная позиция администрации края это подтверждает.

Так, на сайте администрации Приморского края есть пояснение директора департамента градостроительства Евгения ДОБРЫНИНА (уволен, кстати говоря, 13 июля): «Отношения застройщика и участников программы строятся в рамках гражданско-правовых отношений и регулируются нормами Гражданского кодекса Российской Федерации и Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации». Данные отношения носят коммерческий характер, в рамках которых застройщик предоставляет возможность заключения договора участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Департамент не может по закону вмешиваться в деятельность застройщика в данной ситуации».

А деньги-то где?

Еще один важный момент, который обращает на себя внимание. Генеральный подрядчик - компания ООО «СМУ ДВ» - на сайте застройщика никак не обозначен. Эта компания выиграла тендер и успешно работала несколько месяцев, и именно она первой прочувствовала на себе все риски работы с казенным предприятием. Так, еще в апреле застройщик перестал перечислять деньги за выполненные работы. По договору между застройщиком и подрядчиком оплата должна была происходить после того, как «СМУ ДВ» запланированные работы выполнил, а застройщик принял их по акту и утвержденной форме.

«Мы зашли на объект, выиграв тендер, объявленный застройщиком. С мая по июль нашей компанией было выполнено работ на 145 миллионов рублей. Однако в нарушение условий договора оплата не была произведена, хотя все работы приняты, - рассказывает представитель «СМУ ДВ». - Но как только застройщик перестал выделять деньги на строительство, нами было подготовлено обращение в правительство РФ и в администрацию Приморского края с просьбой взять ситуацию на контроль».

То, что информацию от руководителя края тщательно скрывали, губернатор Приморья рассказал журналистам во время «большой встречи».

«Действительно, аресты Ежова, Сологуба частично связаны и с ситуацией в Снеговой Пади. Надо сказать, что я давно уже обеспокоен этим положением. Не раз предупреждал этих людей, что там пора навести порядок. Но порядок в отношении их сейчас навели правоохранительные органы. Мы внимательно мониторим там ситуацию. Программа «Жилье для российской семьи» крайне важна для нас.

Когда, я пришел работать в 2012 году, средняя стоимость квадратного метра составляла 70 тыс. руб. Я поставил задачу перед собой и всей администрацией - снизить стоимость до 40 тыс. руб. Вот «Жилье для российской семьи» - 35 тыс. руб. (за кв. м). Это людям нужно. Сейчас мы со Снеговой Падью точно разберемся».

Но, задачи поставленные губернатором откровенно саботируются. Смена руководства в казенном предприятии стройку не ускорила, а принесла новый поток мутных схем. Вместо арестованного ФСБ Сологуба исполняющим обязанности назначается Евгений СЕВЕРИН. В статусе врио решать вопросы финансирования Снеговой Пади он не торопится, так как понимает, что вот-вот пришлют нового начальника. И вскоре на этой должности его сменяет Александр Мухин.

Согласно официальному сообщению, Александр Мухин - креатура врио вице-губернатора по вопросам градостроительства, капитального ремонта жилья регионального надзора и контроля в области долевого строительства Эдуарда ПОРТНОВА. Новый директор казенного предприятия известен тем, что с 2005 по 2007 годы занимал должность заместителя начальника управления здравоохранения в администрации Владивостокского ГО. Потом вел бизнес в Москве, но позже срочно убыл в Таиланд на несколько лет.

Почему у нового директора застройщика не доходят руки до проекта, срыв которого может усадить его и все руководство на скамью подсудимых, дольщики не понимают. Кроме того, если дома в срок не построят, то отвечать будет казна Приморского края, так как в уставе Примкрайстроя прописана субсидиарная ответственность.

«Мы и заказчики, и подрядчики…»

На днях на стройплощадке «Снеговая Падь Комплекс Д» состоялась встреча заказчика с подрядчиками, работающими на объекте. На ней заместитель директора «Примкрайстрой» Евгений Северин, предложил компаниям, уже задействованным в стройке, продолжить работы за свои деньги. Северин заявил, что именно эта схема позволит достроить дома. «С сегодняшнего дня мы и заказчики, и подрядчики», - объявил он строителям.

Подрядные организации требовали от заказчика оплатить почти 200 миллионов рублей задолженности. На данный момент у казенного предприятия образовалась задолженность - перед генподрядчиком, а у генподрядчика перед субподрядчиками: ООО «Беатон», «ДВ Цемент», ООО «БУМС», ООО «Дальстройбизнес», ООО «Юмис Строй», ООО «ЯВ Строй». Долги есть также перед ООО «Строительно-Экспертное бюро», заводом ЖБИ 3 и ООО «Урбан», которое поставляет панели завода «Аврора». И здесь строители также попались: большинство подрядчиков было уверено, что стройка государственная, поэтому производили работы и отпускали материалы без оплаты.

Но руководство долги не смущают. «Дома достроит компания «ЯВ Строй», ей отдаются 25-й и 26-й дома. Она будет выполнять объемы, а за работу ей будут отдавать этажи», - утверждает Евгений Северин.

А вот компания «ЯВ Строй» свое участие в этой схеме нашей газете не подтвердила. Они отказались от комментариев, зато в отделе продаж «Примкрайстрой» заявили, что в этих домах все квартиры проданы.

Пока заказчик рассказывает дольщикам будущие схемы возобновления стройки, подрядчики готовятся идти в суды. Строителям отказываются называть причины срыва оплаты за уже выполненные работы, которые зафиксированы нормативной документацией. Более того, новый куратор стройки Валерий Арсюткин потребовал от генерального подрядчика ООО «СМУ ДВ» передать площадку и подписать акты приема-передачи.

Пока стройка скатывается в арбитражное разбирательство, банковские и финансовые структуры первыми отреагировали на проблемы застройщика. Большинство банков перестало выдавать ипотечные кредиты. А на сайте АО «Корпорация развития жилищного строительства» Примкрайстрой отсутствует в списке аккредитованных объектов.

Что будет дальше со стойкой, сказать сложно. Но вероятность того, что через год дома будут построены и сданы в эксплуатацию, практически нулевая. При всем желании застройщика грандиозного скандала, от которого пострадает репутация всего Приморья, не избежать. Дольщики уже считают, что только личный контроль губернатора Приморья Владимира Миклушевского и прокурора края Сергея БЕССЧАСНОГО заставит застройщика выполнить свои обязательства по строительству столь нужного Приморью жилищного комплекса.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.