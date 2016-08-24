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Корейский инвестор хочет сделать ставку в приморском казино
Крупнейший оператор игорного бизнеса в Южной Корее намерен инвестировать в интегрированную развлекательную курортную зону «Приморье». Tigre de Cristal и Kangwon Land договорились о сотрудничестве, пишет Деловая газета "Золотой Рог".
Компания «Саммит Эсент Холдингс Лимитед» - один из участников «Джи 1 Интертейнмент», владельца самого большого в России казино Tigre de Cristal, подписала меморандум о намерениях о сотрудничестве с «Канвон Лэнд». Это крупнейший по прибыли оператор игорной деятельности в Южной Корее, а также оператор High1 Resort - единственного интегрированного курорта в стране, где разрешена игорная деятельность для граждан Республики.
Стороны договорились о стратегическом партнерстве, наиболее перспективные направления - обмен персоналом казино, сотрудничество турагентств, а также организация круизной линии и чартерных рейсов между казино Kangwon Land и приморским Tigre de Cristal.
Кроме того, согласно меморандуму, компания «Канвон Лэнд» готова рассмотреть возможность инвестирования в такие объекты туристской инфраструктуры интегрированной развлекательной курортной зоны «Приморье», как гостиничный комплекс, торговый комплекс с возможностью размещения магазина беспошлинной торговли и гольф-клуб.
Отметим, казино и гостиница Tigre de Cristal - первый комплекс, заработавший в интегрированной развлекательной курортной зоне «Приморье». Самое большое казино в России с момента открытия - в октябре 2015 года - посетили уже более 100 тыс. гостей.
Напомним, ключевыми инвесторами ИРКЦ «Приморье» стали «Джи 1 Интертейнмент» совместно с Melco International Development Limited, малазийская компания NagaCorp Ltd, «Роял Тайм Приморье» и «Даймонд Форчун Холдингс Прим».
Общая сумма подписанных инвестиционных договоров на строительство отелей и казино в ИРКЗ «Приморье» превысила 113 млрд руб.
Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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