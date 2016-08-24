Золотой фонд сахарного комбината

Ситуация на единственном в регионе предприятии по производству сахара сегодня, уж извините за тавтологию, не сахар. «Приморский сахар» нуждается в поддержке, да не в простой, а самой, что ни на есть государственной. Именно государство, взявшее курс на импортозамещение и поддержку отечественного производителя, почему-то забыло о производителях сахара - между прочим, стратегического товара, от которого зависят очень многие другие производства, да и качество жизни населения.

Напомнить о значении уссурийского производителя мы решили материалом из газеты «Коммунар» от 1985 года. Материал называется «Золотой фонд предприятия». Власть тогда могла по достоинству оценить значимость завода и его коллектива, пора бы задуматься о его месте в дальневосточной экономике и сегодня.

«Люди. Любое предприятие начинается именно с них. Говоря о сахарном комбинате, мы прежде всего вспоминаем имена тех, кто известен далеко за его пределами. Ведущие специалисты, мастера своего дела, новаторы - те, кто неустанно множит славу родного предприятия. Сегодня рассказ о них.

В минувшем году оператор дисковых фильтров сахаро-песочного завода Евдокия Семеновна НОВОСЕЛОВА отметила свой 30-летний юбилей работы на комбинате. Евдокия Семеновне было двадцать лет, когда она впервые переступила порог завода. С тех пор каждый день ее жизни связан с ним.

За долгие годы пришли мастерство и опыт, теперь в ее профессиональном багаже три смежные специальности. Вероятно, это и помогло В.С. Новоселовой выполнить план четыре лет пятилетки на 40 дней раньше срока.

Шестнадцатилетним пареньком пришел на комбинат Владимир Прокопьевич ПЕРМЯКОВ. За 36 лет работы Владимир Прокопьевич в совершенстве изучил технологическое оборудование. И потому он принимает самое активное участие во всех реконструкциях комбината. Только за четыре года II пятилетки он подал восемь рационализаторских предложений с экономическим эффектом четыре тысячи рублей. 29 молодых рабочих обучались профессии у В.П. Пермякова, и сегодня он смело может сказать, что именно здесь завершается производственный процесс выпуска сахара-песка. Еще несколько лет назад эта профессия была не каждому мужчине под силу, так как всю смену человеку приходилось поднимать и опускать тяжелые рычаги, приводящие в движение механизмы.

Сегодня на комбинате установлены новые центрифуги с программным управлением. Физически работать стало, естественно, легче, но ответственности несколько не убавилось.

Анна Васильевна ЛУКШИНА отлично справляется со своими обязанностями. Не сразу стала она специалистом высокого разряда. В 1957 году работала мотористом, была рабочей линии, затем распределителем работ. С годами приходил опыт и желание заняться серьёзным делом. Трудовые награды А.В. Лукшиной лучше всего говорят о том, что к человеку пришло почтение. Она награждена орденом «Знак почета», почетными грамотами горкома КПСС и горисполкома. Ее портрет был занесен на городскую доску почета.

Нелегкий путь прошли первостроители завода. Почти глухая, болотистая и лишенная всяких коммуникаций местность встретила их с суровой враждебностью, свойственной приморским заболоченным местам. В самом начале пути работа велась только лопатами да кирками. Вывозили грунт вручную на носилках и тачках. Из техники - только видавшая виды бетономешалка на 250 литров; из транспорта - дюжина лошадей.

С таким «оснащением» бригады строителей держались вплоть до 1933 года, когда на стройку с разных концов страны стали, наконец, поступать оборудование и материалы. Но компрессоры, насосы и турбины не решили всех проблем стройки.

Ни на самой стройке, ни в рабочем поселке не было постоянного электроснабжения. Городская электростанция Никольск-Уссурийского с таким объемом потребления справиться просто не могла. Запускали электричество только по ночам, для обеспечения бытовых нужд строителей и то, за счет сокращения подачи энергии в сам город: улицы освещались только до полуночи. Днем же бетон и другие стройматериалы рабочие доставляли на верхние этажи вручную.

Мер по сокращению потребления тока городом катастрофически не хватало, поэтому решающее значение для будущего сахзавода имело строительство ТЭЦ, которое еще в 1934 году находилось на начальной стадии строительства. Несмотря на все сложности и острую нехватку рабочих рук, точно в срок, к весне 1935 года, ТЭЦ заработала в полную силу, обеспечив возможность завершить стройку всего завода по графику.

Но не только дефицит технического оснащения мог сказаться на темпах строительства. Как и любая другая стройка пятилеток, сахарный завод испытывал кадровый голод: рабочих рук катастрофически не хватало. Шли туда люди преимущественно из деревень или же бывшие белогвардейские интервенты, не имеющие ни рабочих, ни инженерных специальностей. Немало в ряды строителей прибывало и вербованных любителей заложить за воротник. Те ехали частично от безысходности, а частично и в погоне за «длинным рублем».

Один из старожил стройки вспомнит позже, как для такого контингента даже организовали отдельную кассу выдачи зарплаты. Будка кассира внешне напоминала бутылку, и получать деньги там считалось не самым похвальным делом. Ведь передовикам и бригадирам честно заработанные привозили прямо домой.

Но с каждым пройденным этапом менялся и настрой, и сам портрет рабочего. Слабые и духом, и телом до конца стройки так и не дошли. Остальные же только сильнее сплочались перед лицом новых трудностей.

Чуть позже председатель постройкома СЕРБИНЕНКО С.М. вспомнит, как в 1933 году стройка чуть не потеряла свыше 3 тысяч кубометров леса из-за наводнения на реке Комаровка. Лес тогда готовили в леспромхозе на Майхе ипо реке спускали на 2 тысячи км по реке до специально плотины-бона. Оттуда уде по узкоколейке бревна везли на лесопилку стройки, где и производился стройматериал: опалубки, половые рейки и т.д.

В октябре 1933 года Комаровка вышла из берегов, крепления бона подмыло, и заготовленный лес хлынул к ж/д мосту. В результате под путями образовался завал, давивший на опоры моста. Движение поездов остановили. Ликвидировать завал баграми означало смыть весь запас леса в море, а значит и безнадежно сорвать планы стройки. Тогда и приняли решение в кратчайшие строки возвести новый бон ниже по течению, у подножья Хениной сопки.

Строить ловушку пришли все, кто мог отложить основную работу. Ради победы над стихией и выполнения главной задачи люди, не жалея себя, по локоть в грязной воде котлована для укладки крестовины бона, черпали воду обычными ведрами, крепили тросы и на плотах, обычными баграми ловили сколькие, тяжелые и неповоротливые бревна. Так, измученные, уставшие, но не сломленные духом рабочие стройки сахарного завода спасали бревно за бревном. Дело всей жизни десятков людей было спасено.

Каким же были эти люди, не жалеющие сил, не жалеющие самих себя ради масштабной цели? Что двигало ими? О чем они думали по пути в купе плацкарта к месту будущего сахарного гиганта? Одна из таких работников, Лариса Ивановна МЕЖЕРИЦКАЯ, в далеком 1932 году прибыла на стройку из родной Курской области по комсомольской путевке. Ехала в неизвестность за тысячи км от родных и близких. Стройка встретила ее, - активную, энергичную, заводную комсомолку 16-ти лет. За годы работы на заводе она освоила сразу несколько профессий и работала дежурной электрощита, лаборанткой, табельщицей. Уже в 19 лет стала депутатом горсовета, а после войны получила награду «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Почему же портрет именно женский? Представьте себе те масштабы трудностей, проблем, препятствий физических и моральных. Не каждый здоровый телом и духом мужчина смог пройти этот путь от начала и до конца. Каково же девочке-подростку, едва окончившей школу, окунуться в мир барачного быта, нехватки удобств и комфорта и тяжелого, изнуряющего ручного труда? Это ли не подвиг человека? Это ли не подвиг девушки? Это ли не подвиг ребенка? Понимать, зачем и почему ты должен наравне со всеми таскать, пилить, мешать, укладывать, копать. Понимать, что все это ради того, чтобы в один прекрасный момент тысячи рабочих рук опустили какой-то волшебный рубильник, запустив тем самым мощнейшее производство, до этого времени неизвестное всему Приморскому краю».

Газета «Золотой Рог», Владивосток.