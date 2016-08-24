Приморские сыроделы приручили французскую плесень

«Слава русским сыроварам, ибо превозмогли продовольственное эмбарго и сдержали инфляцию», пишет авторитетное мировое агентство

Приморская компания «Провиант» начала производство элитных французских сыров. По словам руководителя компании Андрея ПАХОМОВА, наряду с итальянскими сырами приморцы теперь могут попробовать элитный сыр «Бри», изготовленный по французской технологии, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

«Сыр “Бри” с плесенью уже можно приобрести в нашем фирменном магазине во Владивостоке. Цена на него в два раза ниже европейской», - рассказал он.

Директор компании также отметил, что установка нового оборудования позволила увеличить производство сыров.

«Мы установили новое итальянское оборудование. Это позволяет нам перерабатывать пять тысяч литров молока в сутки и производить около 600 килограммов сыра», - добавил Андрей Пахомов.

Напомним, сыр приморского производства, изготовленный по итальянской технологии, стал победителем всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» в 2015 году.

Вице-губернатор Приморья Сергей СИДОРЕНКО отметил, что производство сыров по итальянской технологии - яркий пример импортозамещения.

«Продукция компании “Провиант” любима приморцами. Во время ярмарок на центральной площади Владивостока я всегда вижу, как много людей выстраивается в очередь за этой продукцией. Предприятие также подписало контракты с крупными торговыми сетями, где сыры, произведенные по итальянской технологии, успешно реализуются», - подчеркнул Сергей Сидоренко.

Заместитель главы региона отметил, что еще два-три года назад приморским производителям были незнакомы технологии производства итальянских сыров. Но они научились раскрывать секреты зарубежных мастеров и сегодня успешно производят продукцию по рецептам стран, чья продукция попала под санкции. Продовольственное эмбарго стало хорошей возможностью для местных производителей проявить себя, считает вице-губернатор.

Между тем международное агентство Bloomberg отмечает, что польза запрета на ввоз продуктов для российского сельского хозяйства стала очевидной.

«Слава русским сыроварам, ибо превозмогли продовольственное эмбарго и сдержали инфляцию», - пишет о России Bloomberg, говоря об итогах двух лет без европейских деликатесов.

Издание ссылается на доклад рейтинговой компании АКРА, согласно которому доля импорта продуктов из-за рубежа сейчас составляет всего 22%, хотя два года назад она равнялась 34%. Выросло производство собственного сыра и свинины.

Издание отмечает, что доля сельского хозяйства в экономике достигла самых высоких показателей с 2003 года, что сыграло на руку Центробанку. Так, годовая инфляция замедлилась и стала более устойчивой, пишет Bloomberg. Об успехах говорит и директор по коммуникациям Евразийского делового союза Андрей МАЛОСОЛОВ:

«За два прошедших года по многим позициям, по таким как мясная продукция - курятина, говядина, свинина, мы достигли очень приличных результатов. В 2014 году было произведено 3,6 млн тонн говядины, сейчас - 4 млн тонн. Производство птицы увеличилось с 5,1 млн тонн до 6 млн тонн, а свинины - с 3,4 млн до 4 млн тонн, это в очень хорошие цифры. По производству картофеля, огурца, пшеницы мы вышли на уровень продовольственной безопасности и полного импортозамещения».

Проценты и рост производства - это хорошо, но дьявол кроется в деталях, говорит заместитель генерального директора Vector Market Research Дина ГРИГОЛАЯ:

«Речь идет о количественных показателях, скорее всего, то есть в абсолютных значениях выросли определенные показатели по отечественному производству или по присутствию отечественных товаров в экономике и так далее. Дальше нужно смотреть в детали, связанные с тем, что именно выросло, какого качества то, что выросло, действительно ли оно удовлетворяет вкусы потребителей, потому что, по результатам исследований, которые регулярно проводит наша компания, мы видим, что есть большой неудовлетворенный спрос по некоторым категориям, продуктовым и розничным, то есть то, что необходимо для комфортной жизни граждан. Есть определенные позитивные оценки по мясу, по некоторым сезонным или молочным категориям, то есть это нужно смотреть в динамике. Но картина неоднозначная. Понятно, что показатель в абсолютных значениях может расти, но дьявол в деталях».

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.