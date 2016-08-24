Китайцы "наставят" Приморью рога

В Приморском крае китайская компания планирует построить животноводческий комплекс на сто тысяч голов крупного рогатого скота

Крупнейший в России животноводческий комплекс появится в Приморье. Об этом стало известно на встрече губернатора края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с руководством агропромышленного кластера «Тай Юань» на площадке Российско-Китайского форума развития современного сельского хозяйства в городе Чанчунь провинции Цзилинь КНР, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Как сообщил председатель правления корпорации «Тай Юань» Чжан ЦИНВАН, компания реализует проект в Шкотовском районе Приморья совместно с группой компаний «Сумотори».

«Компания уделяет большое внимание развитию сельскохозяйственных проектов в России, мы достаточно подробно ознакомились с перспективами этой отрасли в Приморье, планируем реализовать здесь крупнейший на территории страны проект по разведению мясных и молочных пород», – отметил руководитель корпорации.

По словам Чжан Цинвана, поголовье крупного рогатого скота составит не менее 100 тысяч голов. Кроме того, по словам Чжан Цинвана, компания планирует параллельно реализовать еще несколько проектов в сфере сельского хозяйства.

Руководитель группы компаний «Сумотори» Виталий ВЕРКЕЕНКО отметил, сельскохозяйственный кластер включает также создание сельскохозяйственной, кормовой базы. Кроме того, в планах компании - создание современного тепличного хозяйства, развитие агротуризма.

Ежегодно компания «Тай Юань» планирует производить более двух тысяч тонн высококачественной мясной продукции, а также более 30 тысяч тонн экологически чистых овощей и фруктов. Ожидается, что выпуск первой продукции начнется уже в следующем году. В результате реализации проекта парка животноводства и сельского хозяйства будет создано более тысячи рабочих мест для приморцев.

На сегодняшний день компания ведет строительство производственной базы инфраструктурными объектами в районе села Многоудобного на участке площадью 100 гектаров.

«Кроме того, компания заключила договор аренды еще на семь тысяч гектаров земли под посевы кормовых структур. Теперь у нас есть полноценная база для развития проекта», - добавил Виталий Веркеенко.

По словам руководителя проекта, для реализации проекта будет приобретено более 140 единиц сельскохозяйственной техники. Суммарный объем инвестиций в проект до 2024 года составит более шесть миллиардов рублей.

Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подчеркнул, что реализация инвестиционных проектов в крае - это не только вклад в экономику региона, но и новые рабочие места для жителей региона. Глава региона пообещал китайским партнерам содействие в реализации проекта со стороны администрации региона.

Напомним, губернатор Приморского края Владимир Миклушевский на прошедшей неделе побывал с официальным визитом в провинции Цзилинь Китайской Народной Республики. Помимо сельскохозяйственного форума Владимир Миклушевский принял участие в мероприятиях 21-го Саммита по международному обмену и сотрудничеству региональных администраций стран Северо-Восточной Азии «Новая форма, новые возможности, новый старт», среди которых открытие 19-й Выставки произведений искусства регионов стран СВА и другие.

Кроме того, в Чанчуне губернатор Приморья провел ряд двусторонних встреч с представителями бизнеса Китая - руководителями компаний сельскохозяйственной направленности, автомобильной промышленности и строительной отрасли, а также с главами делегаций регионов СВА - провинций Цзилинь и Кангвон, Центрального Аймака и префектуры Тоттори.

Компания «Тай Юань» специализируется на разведении крупного рогатого скота мясных пород и свиней. Общая численность поголовья свыше 700 тысяч голов. Продукция перерабатывается на собственном предприятии. Фермы молочного животноводства расположены на севере Китая. Общая площадь сельскохозяйственных угодий Корпорации в Китае составляет 52 тысячи гектаров. У компании свой комбикормовый завод с производственной мощностью до 600 тысяч тонн в год. Торговая марка выпускает более тысячи наименований различных товаров, которые реализуются через оптово-розничный торговый центр.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.