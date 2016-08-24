У портов открылся угольный аппетит

Стивидорные компании Дальнего Востока включаются в борьбу по перехвату грузопотоков

Растущий спрос на российский уголь в АТР стимулирует ввод новых портовых мощностей на Дальнем Востоке. При этом на первый план выходит полноценная загрузка действующих и будущих терминалов, а это значит, что игрокам уже сегодня необходимо заключать долгосрочные контракты, предлагая клиентам гарантированный сервис и тарифные преференции, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Объемы поставок угля на экспорт растут на глазах. Так, крупнейший российский производитель угля СУЭК добыл в январе-июне текущего года 53,3 млн тонн угля, что на 15% больше аналогичного периода 2015 года. Объем международных продаж вырос на 6% и составил 24,2 млн тонн угля. Основными покупателями в первом полугодии были Китай, Южная Корея, Япония, Нидерланды, Тайвань, Индия, Турция и Марокко. Предприятия Кемеровской области в январе-июне 2016 года добыли 108 млн тонн угля, что на 8% больше, чем в первом полугодии 2015 года. Потребителям отгружено 93 млн тонн угля, что на 4 млн тонн больше, чем в январе-июне 2015 года (рост на 4,5%). В том числе 60 млн тонн угля поставлено на экспорт.

В 2015 году Кузбасс осуществлял экспортные поставки в 50 стран, в том числе в страны Атлантики поставлено 76,4 млн тонн угля (70%), в АТР - почти 38 млн тонн. В этом году состав зарубежных потребителей практически не изменился, однако трендом становится восточное направление, увеличиваются поставки в Японию, Южную Корею, Тайвань.

Соседи загружают Мучке

К увеличению перевалки сегодня готовятся все ведущие угольные порты Дальнего Востока. К примеру, угольные терминалы Хабаровском крае, которые строят компании АО «Дальтрансуголь» («дочка» СУЭК) и ООО «Сахатранс» (Volga Group), смогут направлять на экспорт в страны АТР до 24 млн тонн продукции. Первый - к 2017 году, второй - к 2020 году.

Угольный терминал АО «Дальтрансуголь» расположен в бухте Мучке порта Ванино и является пока единственным специализированным портом по перевалке угля в Хабаровском крае. За счет мощностей терминала АО «Дальтрансуголь» осуществляется экспорт угля Ургальского месторождения.

«Дальтрансуголь» реализует в порту Ванино инвестиционный проект по увеличению мощности Ванинского балкерного терминала с развитием железнодорожной инфраструктуры. «В 2016 году компания завершит работы по сооружению соединительного железнодорожного пути от станции Токи до угольного терминала, автомобильной дороги, сетей связи и энергоснабжения», - отмечает директор компании Владимир ШАПОВАЛ.

Проект «Внешнее развитие железнодорожной инфраструктуры АО «Дальтрансуголь» признан краевыми властями приоритетным. Компания уже получила льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество (за 2014-2015 гг. их объем составил 231,5 млн рублей). Инвестиционным проектом предусмотрены вложения в 2016 году - 757,4 млн рублей, в первом полугодии инвестиции уже составили 454,8 млн рублей.

ООО «Сахатранс» опять же в бухте Мучке ведет строительство транспортно-перегрузочного комплекса для перевалки угля мощностью до 12 млн тонн в год на 1 этапе (2017 год) и до 24 млн тонн в год к концу 2 этапа (2020 год). Реализация инвестпроекта обеспечит перевалку угля на экспорт в страны АТР для всех компаний, входящих в холдинг Volga Group.

Проект перевалочного комплекса включен в три федеральные целевые программы (ФЦП): «Развитие транспортной системы России (2010 -2020 годы)», «Государственная граница Российской Федерации (2012-2020 годы)» и «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2018 года». Проект также внесен в перечень инвестиционных проектов, планируемых к реализации на территории Дальнего Востока.

Общая стоимость проекта - 30,6 млрд рублей, в том числе 29,5 млрд рублей - собственные средства компании на комплекс работ по созданию перегрузочного терминала, развитию транспортной инфраструктуры, сетей энерго- и водоснабжения, 1,1 млрд рублей из федерального бюджета на выполнение работ на объектах федеральной собственности (дноуглубительные работы). В 2015 году принято решение о выделении инвестору федеральной субсидии на строительство железнодорожного пути и сетей энергоснабжения в сумме 3,3 млрд рублей.

В 2016 году в строительство комплекса будет вложено 2 млрд рублей собственных средств инвестора и 1,5 млрд рублей субсидий из федерального бюджета. Сейчас на стройке идут работы по подготовке трассы соединительного железнодорожного пути и автомобильной дороги, строятся высоковольтные линии электропередач.

«Восточный» не жалеет миллиардов

Как ранее сообщала деловая газета «Золотой Рог», в Приморье АО «Восточный Порт» для увеличения пропускной способности с 2012 года строит третью очередь углепогрузочного комплекса. Стоимость проекта оценивается в 27 млрд рублей. Запуск третьей очереди запланирован на 2017 года.

Инвестпроект во Врангеле реализован на 75%. «Площадка полностью оборудована под склады, готов причал, глубины приведены к рабочим в 16,5 метров, что позволяет принимать суда дедвейтом до 180 тыс. тонн, оборудование практически в полном объеме поступило, прошло таможенную очистку и находится в процессе сборки», - уточнил управляющий директор «Восточного Порта» Анатолий ЛАЗАРЕВ.

Большая часть увеличивающихся мощностей уже законтрактована - как старыми, так и новыми клиентами. «Мы сейчас обсуждаем различные договорные конструкции с потенциальными клиентами, которые нам позволят хеджировать риск колебаний конъюнктуры. Мы готовы к любым стратегическим и нестратегическим грузоотправителям, заключать соглашения о намерениях. В текущей грузовой базе представлено очень большое количество российских угольных компаний. Наряду с системообразующими – «Кузбассразрезуглем» и «Сибирской угольной энергетической компанией», это и «Промугольсервис», и «Кузбасская топливная компания», компании среднего звена. И «Восточный Порт» готов по итогам строительства третьей очереди переваливать практически любые угли», - отмечает замглавы ООО «Управляющая портовая компания» (УПК) по перспективному развитию Ирина ОЛЬХОВСКАЯ

ООО «Управляющая портовая компания» (УПК) осуществляет менеджмент двух угольных стивидорных активов - АО «Восточный Порт» (пос. Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (РТУ, порт Усть-Луга, Ленинградская область). Единственным владельцем «Восточного порта» и «Ростерминалугля» является кипрская Starlion Ltd. По данным участников рынка, контроль над стивидорами осуществляет «Кузбассразрезуголь».

В рамках проекта предусмотрено строительство железнодорожных парков - приема и отправки вагонов. Общая стоимость этой части - 4,7 млрд рублей.

Один из парков в дальнейшем будет передан в управление ОАО «РЖД». Большой плюс в том, что проект реализуется без привлечения государственных средств. «Мы, просчитав все сроки строительства необходимой железнодорожной инфраструктуры, приняли решение по самостоятельному ее финансированию. Проект согласован с РЖД, реализовать мы его должны одновременно с портовым активом, чтобы порт функционировал ритмично и в 2017 году все заработало», - отметила Ирина Ольховская.

Из 27 млрд рублей проект профинансирован на 14 млрд рублей, к концу 2016 года будет освоено 18 млрд руб.

Представители «Управляющей портовой компании» отмечают, что на первый план сегодня выходит специализация. «Угольная отрасль характеризуется превышением предложения над спросом, прежде всего идет борьба за премиальные рынки - Япония, Корея, которые потребляют только качественный уголь без каких-либо включений. Поэтому только обработка в текущих условиях позволит обеспечить устойчивость развития», - считает Ирина Ольховская.

Анатолий Лазарев напоминает, что в «Восточном Порту» уже реализована технология магнитной очистки угля. «К сожалению, в продукции, которую мы переваливаем, есть большое количество в том числе и металлических включений, что премиальный рынок не приемлет. То есть мы говорим, что будем не просто переваливать уголь, а будем делать определенные манипуляции с грузом, которые позволят предложить конечному потребителю продукт премиум-класса. И на нашей площадке такая история была реализована: в местах пересыпки груза устанавливаются специальные магнитные сепараторы», - говорит руководитель порта.

Также у стивидора имеются вагоноразмораживатели, которые позволяют нивелировать сезонную проблему смерзания груза и ускорять оборачиваемость подвижного состава.

Железнодорожники проложили тарифный коридор

Тем временем Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») предложила крупнейшим грузоотправителям ДФО воспользоваться тарифным коридором в обмен на увеличение погрузки.

Предложение было озвучено на заседании Дальневосточного межрегионального координационного совета с участием представителей Минвостокразвития, полпредства в ДФО, органов власти субъектов Дальнего Востока, грузоотправителей, морских портов и других партнеров.

Увеличить объем отправки продукции дальневосточными предприятиями, по мнению экспертов Дальневосточного территориального центра фирменного транспортного обслуживания (ДТЦФТО), возможно за счет использования так называемого тарифного «коридора», но только при условии заинтересованности самих предприятий.

«При наличии мотивированных обращений со стороны грузоотправителей ОАО «РЖД» имеет возможность снизить тарифы, приняв во внимание расстояние, объем перевозок и класс груза. Таким образом, у крупнейших грузоотправителей региона есть возможность получить исключительные условия обслуживания и сэкономить на транспортировке до 25% от установленных государством тарифов», - отмечают специалисты ДВЖД.

В рамках одного из направлений использования гибкой ценовой политики предложено переключить поставки каменного угля для основных потребителей Дальнего Востока с угледобывающих предприятий других регионов на местные.

«Другими словами, если крупнейшие дальневосточные угледобывающие компании смогут договориться с энергетиками, ЖКХ и прочими хозяйствующими субъектами по вопросу увеличения доли собственной продукции в структуре потребления, то железнодорожниками может быть инициировано предоставление скидок в рамках установленных ценовых пределов», - поясняет ДВЖД.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Владивосток.