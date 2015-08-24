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В Приморье оптовая торговля резко пошла вниз

24 Августа 2015, 16:02 | Приморье

В Приморском крае общий объем оборота оптовой торговли за январь-июль 2015 год составил  403,5  млрд рублей, что в товарной массе ниже объема соответствующего периода прошлого года на 4,4%, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на Приморскстат.

При этом деятельность субъектов малого предпринимательства в формировании оборота оптовой торговли уступает участию крупных и средних организаций (44%).

В Приморье с начала текущего года крупными и средними организациями с основным видом экономической деятельности «оптовая торговля» реализовано: мазута топочного – 1511 тыс. тонн, топлива дизельного – 544, бензина автомобильного – 62,  рыбы и продуктов рыбных переработанных (без консервов) – 112, мяса, включая мясо птицы и дичи – 55, сахара – 41, изделий колбасных – 21 тыс. тонн, круп – 6170 тонн, питьевого молока - 3906, кондитерских изделий – 2283,  масла животного – 662 тонны.

Организациями оптовой торговли и предприятиями-производителями реализовано водки и ликероводочных изделий – 819 тыс. дкл, винодельческой продукции – 416, вин шампанских и игристых – 130, напитков, изготовляемых на основе пива  - 158, коньячных напитков и коньяка – 69 тыс. дкл.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: торговля  Приморскстат  бизнес 



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Комментарии

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  • Неватник09:06, 25.08.2015#

    Ну, именно в товарной массе подсчитать нынешние стаистики (не чета госплановским в совдепии) никак не в состоянии. А приведённые цифры обыкновенная ложь, ибо не учтена декабрьская девальвация . . .

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