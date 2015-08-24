В работе Восточного экономического форума примет участие делегация КНДР

Торгово-экономическое сотрудничество между Россией и КНДР приобретает устойчивую динамику развития. Об этом свидетельствуют данные по реализации первых проектов в рамках новой модели взаимодействия, подразумевающей участие отечественных компаний в реализации инфраструктурных и других проектов на территории КНДР в обмен на доступ к северокорейским минеральным ресурсам, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Для укрепления сотрудничества и обсуждения новых проектов во Владивосток на Восточный экономический форум прибудет делегация КНДР во главе с Министром внешних экономических дел КНДР Ли Рён Нам.

На полях Форума запланирована двусторонняя встреча Ли Рён Нама с Министром Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александром Галушкой. Напомним, Александр Галушка и Ли Рён Нам являются сопредседателями Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству между Россией и Северной Кореей.

Также запланирована трехсторонняя встреча делегации КНДР с заинтересованными участниками из России и Республики Корея для обсуждения проектов трехстороннего сотрудничества на Корейском полуострове.

Переговоры будут проходить с учетом позитивной динамики, которую демонстрируют основные проекты экономического сотрудничества. Так, набирает обороты транспортной-логистический проект Хасан-Раджин (проект компании «РасонКонТранс»). В рамках проекта грузы из Российской Федерации доставляются по железной дороге в северокорейский порт Раджин, откуда морским путем перевозятся в порты Южной Кореи. Транспортный коридор уже работает в режиме промышленной эксплуатации, законтрактованный объем для перевозки через порт Раджин в 2015 году составляет 1,2 млн тонн грузов. Очередная проводка груза через СП «РасонКонТранс» в Республику Корея запланирована на конец сентября.

К проекту проявляет интерес и южнокорейская сторона: делегация Республики Корея в этом году посещала порт Раджин. КНДР в ходе переговоров подтвердила в очередной раз заинтересованность в том, чтобы Республика Корея стала полноценным участником проекта. Напомним, российская сторона также неоднократно подчеркивала, что приветствует вхождение южнокорейской стороны в «РасонКонТранс».

Следующий этап развития проекта – выход на грузооборот 5 млн тонн в год. В этой связи северокорейская сторона готова обеспечить приоритетность движения поездов по широкой колее на участке железной дороги Туманган – Раджин. Кроме того, рассматривается вопрос организации круглосуточной работы пограничных и таможенных органов на станциях Хасан (Российская Федерация) и Туманган (КНДР).

Большой интерес вызывают проекты в энергетической сфере. Наиболее проработанным, на текущий момент, является проект поставки электроэнергии из Приморского края Российской Федерации в торгово-экономическую зону «Расон» КНДР, реализуемый ПАО «РАО ЭС Востока». Подготовлен пред-ТЭО проекта, с российской стороны проведены также предварительные переговоры с южнокорейскими компаниями K-Water, КЕРСО и POSCO об участии в проекте энергомоста.

Активно идет взаимодействие между бизнес-сообществом двух стран. Российской стороной (Группа компаний СЕВЕР) предложены варианты модернизации металлургического объединения имени Ким Чак. В настоящее время осуществляются и практические работы по поставке угля для нужд корейской металлургии. Поставки осуществляются по бартерной схеме: уголь в обмен за чугун. Объем сотрудничества составляет 25 млн долларов в год. Проект имеет долгосрочный и взаимовыгодный характер.

Компания «Северные прииски» продолжает сотрудничество с Корейским генеральным обществом цинковой промышленности КНДР по вопросу создания совместного предприятия в области недропользования региона Танчхон провинции Южная Хамгён, КНДР. Во II квартале 2015 г. группа специалистов-геологов ООО «Северные прииски» посетила КНДР для консультации с корейской стороной.

Проработаны поставки кукурузы, пшеницы против бартера чугуна на регулярной основе из портов Дальнего Востока для нужд населения и предприятий провинции Северная Хамген.

Начинается работа по установке линии по производству профнастила для крыш. Технология разработана российскими специалистами. Линия будет производить около 100 тыс. тонн высококачественного проката для устройства кровли и крыш. Стоимость линии составляет около 15 млн долларов США.

Анализируются варианты работы в особых экономических зонах, проводится технический аудит промышленные предприятия, в которых российские инвесторы могут осуществить свои проекты. Основными сферами экономики, где совместная работа представляется взаимовыгодной для обеих сторон, являются: торговля товарами широкого назначения, металлургия, транспортная инфраструктура, энергетика и природные ресурсы, а также образование, наука и техника.

Отдельным направлением является выработка системы обеспечения расчетов в рублях и создания благоприятного режима банковского обслуживания для развития торгово-экономического сотрудничества России и КНДР. Качественным подспорьем для развития экономических связей является практика выдачи властями КНДР представителям российских компаний многократных “длинных” виз.

В ближайшее время рабочий визит в КНДР осуществят специалисты Газпром Интернешнл для изучения материалов по газонефтеносной провинции на шельфе Восточного моря территориальных вод КНДР. Раннее советскими и международными геологами здесь были проведены геологоразведочные работы. Пхеньян принимает российских специалистов, чтобы передать всю аналитическую работу, проведенную ранее, для формирования Газпромом позиции по данному проекта.