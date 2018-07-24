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Lotte пришла не только в гостиницу
Глава города пригласил новых владельцев «звездного» отеля расширить бизнес-присутствие во Владивостоке
19 июля корейская корпорация Lotte Hotels&Resorts объявила о завершении ребрендинга бывшего отеля «Хенде», что в центре Владивостока. По этому случаю в отеле состоялся торжественный прием, в котором приняли участие первые лица края и Владивостока - и вице президент.
Напомним, гостиница под новым брендом открывается на месте отеля Hyundai, который проработал во Владивостоке более 20 лет и стал частью истории города и края, принимая в своих стенах крупнейшие международные мероприятия. Ведь отель был единственным на Дальнем Востоке, который имел пять звезд. Но для приморцев и гостей Владивостока это был прежде всего – Владивостокский бизнес-центр, самая популярная площадка для конференций, презентаций и семинаров. После того, как четыре месяца назад гостиницу купил новый владелец, здесь шла реконструкция. И участники приема могли убедиться, как преобразился отель.
«Уверен, что отель Lotte станет поддержкой для Владивостока в развитии бизнеса и туризма», – подчеркнул Ким Чжун Хван, президент Lotte Hotels&Resorts, открывая церемонию. Он отметил, что для корпорации Lotte Владивосток стал четвертым городом, где сегодня действуют ее отели. Сегодня сеть отелей Lotte работает в 30 странах мира. Отели этой сети есть в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре.
Андрей ТАРАСЕНКО поздравил корейскую корпорацию с началом нового бизнеса в Приморье. «Город растет, становится красивее, и культура сервиса также должна расти. С приходом в регион корпорация Lotte даст краю также новые рабочие места и составит достойную конкуренцию приморскому гостиничному бизнесу», – отметил глава региона, пожелав новым партнерам края успешной работы и благодарных клиентов.
Но поздравить с приходом во Владивосток лучше не «Лотте», а нас, приморцев. Мега-корпорация Lotte - это не только отели и туризм. Это не просто лидер кондитерской продукции в Южной Кореи и у соседей по АТР, производитель агропродуктов питания. Это сегодня и международная финансовая корпорация. Не случайно на приеме глава города пригласил новых владельцев отеля расширить бизнес-присутствие во Владивостоке. Тем более, именно в здании отеля Lotte открылся центр поддержки корейских инвесторов. Напомним, в конце прошлого года представительство КОТРА тоже провело такой своеобразный «ребрендинг».
Досье "Золотого Рога": Республика Корея входит в тройку ключевых стран-партнеров Приморья в сфере торговли и инвестиций. Из $1,2 млрд, накопленных в экономике края, более $100 млн составляют инвестиции из Южной Кореи. Сегодня в регионе работают более 50 южнокорейских предприятий. Это компании сфер торговли, сельского хозяйства, производства, транспорта и ремонта автотранспортных средств, рыболовства, гостиничного и ресторанного бизнеса, и другие.
Фото Юрия РОГОВА.
Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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