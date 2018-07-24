Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана

Завершилась совместная российско-японская экспедиция исследованию пелагических ресурсов в открытых водах северной части Тихого океана. На прошлой неделе ее результаты представили Ученому совету Тихоокеанскогонаучно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-Центр).

Рейс научно-исследовательского судна «Хокко-Мару» выполнен в целях оценки ресурсов, характера распределения скоплений сайры, сардины и скумбрии и океанографических условий, влияющих на эти объекты в открытых водах северо-западной части Тихого океана. Рейс проходил ранним летом 2018 года, но наблюдалось проникновение на север вод из субтропиков, что благоприятно для миграций сайры, сардины и скумбрии в северном направлении в этом течение.

В уловах «Хокко-Мару» отмечено 11 видов рыб, 1 вид головоногих моллюсков и 2 вида медуз. Часто встречались лишь скумбрия и сардина. В южной части района основную долю составляла молодь сардины и скумбрии, севернее попадалась рыба промысловых размеров. Сайра в уловах отмечена на северо-восточных участках района, но она не образовывала значительных скоплений, как было при прошлогодней съемке. Тихоокеанские лососи присутствовали только в четырех тралениях. В прошлом году случаи их появления в уловах были еще реже.

Совместный рейс проводится уже в третий раз. И как сообщили «Золотому Рогу», в следующем году планируется продолжить эту практику. Съемка имеет большое значение для оперативного прогнозирования промысловой ситуации на пелагической путине. И директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк предложил идею расширить экспедиционные работы с участием судна ТИНРО-Центра.

Фото Марины БОЖКО.

Юрий РОГОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.