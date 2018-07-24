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Россия и Япония исследовали миграцию сайры, сардины и скумбрии на севере Тихого океана
Рейс научно-исследовательского судна «Хокко-Мару» выполнен в целях оценки ресурсов, характера распределения скоплений сайры, сардины и скумбрии и океанографических условий, влияющих на эти объекты в открытых водах северо-западной части Тихого океана. Рейс проходил ранним летом 2018 года, но наблюдалось проникновение на север вод из субтропиков, что благоприятно для миграций сайры, сардины и скумбрии в северном направлении в этом течение.
В уловах «Хокко-Мару» отмечено 11 видов рыб, 1 вид головоногих моллюсков и 2 вида медуз. Часто встречались лишь скумбрия и сардина. В южной части района основную долю составляла молодь сардины и скумбрии, севернее попадалась рыба промысловых размеров. Сайра в уловах отмечена на северо-восточных участках района, но она не образовывала значительных скоплений, как было при прошлогодней съемке. Тихоокеанские лососи присутствовали только в четырех тралениях. В прошлом году случаи их появления в уловах были еще реже.
Совместный рейс проводится уже в третий раз. И как сообщили «Золотому Рогу», в следующем году планируется продолжить эту практику. Съемка имеет большое значение для оперативного прогнозирования промысловой ситуации на пелагической путине. И директор ТИНРО-Центра Алексей Байталюк предложил идею расширить экспедиционные работы с участием судна ТИНРО-Центра.
Фото Марины БОЖКО.
Юрий РОГОВ.
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