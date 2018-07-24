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Автобусные маршруты открыты туристам Приморья
Добраться до морских и пресноводных пляжей можно на общественном транспорте
Погода в Приморском крае наконец-то радует жителей и гостей региона солнечными деньками, и большой поток туристов направляется к побережью. Благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае» на 2013-2020 годы и развитию автобусных маршрутов, туристы получают возможность проехать до пляжей региона на общественном транспорте в любой день недели, избегая автомобильных пробок. Деловая газета «Золотой Рог» предлагает подборку интересных мест показа на маршруте Находка – Уссурийск.
К югу от Владивостока. Город Находка – это действительно находка для любителей пляжного отдыха. В его черте расположен один из самых длинных песчаных пляжей Приморского края – Золотари, до которого можно добраться на общественном транспорте. Пляж предлагает посетителям несколько кафе, места для установки палаток. Рядом есть несколько баз отдыха, где можно остановиться на несколько дней в домиках. Для тех, кто не ограничивается пляжным отдыхом, а мечтает наслаждаться красивым видом и покорять вершины, Находка предлагает подъем на гору Сестра. Подъем пологий, тропинка плавно петляет между деревьями, а с набором высоты появляются захватывающие дух пейзажи. Преодолеть маршрут могут и неподготовленные путешественники – в неспешном ритме до вершины добираются в течение 40-50 минут. В конце подъема туристов ждет площадка для отдыха и любования окружающим ландшафтом.
В черте Уссурийска. Помимо морских пляжей, Приморский край может предложить своим гостям и жителям отдых у пресноводных водоемов. Например, в южной части Уссурийска расположился пресноводный искусственный водоем - озеро Солдатское. Его рождение связывают со строительством плотины на одном из притоков реки Раздольной. Раньше озеро использовалось для водоснабжения города и воинских частей: в его водах военнослужащие обучались плаванию. Сегодня побережье озера облагорожено – здесь расположился пляж, на котором с удовольствием отдыхают жители и гости города.
Любители познавательного отдыха смогут оценить не только пляж, но и русский исторический парк «Изумрудная долина», который расположен в пригороде Уссурийска. Здесь путешественники смогут познакомиться с бытом народов Приморья и древней Руси: оценить дома из деревни бронзового века, постройки из железного века. Туристы смогут устроить пикник в деревянных беседках, организовать интересную фотосессию. На территории парка расположено несколько озер, на берегу которых отдых по вкусу найдут и взрослые, и дети.
На фото: Регулярные автобусные маршруты позволяют отдыхающим заглянуть в самые разные уголки Приморья.
Фото Юрия РОГОВА.
Наталья КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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