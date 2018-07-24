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Приморье закрыло дрифт-сезон
К соревнованиям была подготовлена беспрецедентная конфигурация трассы
Предпоследний этап соревнований по дрифту РДС-Восток завершился в Приморском крае. На треке «Приморского кольца» сошлись 27 пилотов из Приморья, Хабаровского и Камчатского края. Финальный этап РДС-Восток после перерыва состоится в Хабаровске 2 сентября.
Приморская погода снова устроила настоящее испытание любителям дрифта – ее непредсказуемость создала много неудобств и гонщикам, и зрителям. Утренние тренировки спортсменов проходили по сухому покрытию, а во время одиночных квалификационных заездов пошел дождь. К началу парных заездов дождь прекратился, и трасса высохла. Зато в финале стеной зарядил ливень, и зрители, затаив дыхание, смогли наблюдать захватывающий заезд пилотов из Владивостока: Максима СЕДЫХ и Алексея ПЕРЕДЕРИЯ. В итоге победу одержал Максим, а Алексею досталось заслуженное серебро.
Как отмечают организаторы РДС-Восток, в этот раз к соревнованиям была подготовлена беспрецедентная конфигурация трассы: сложную для спортсменов, но очень зрелищную и интересную для болельщиков. Этап РДС был насыщен и техническими сбоями у автомобилей пилотов. Так, стальные кони подвели и Константина АВШАРОВА, и Екатерину СЕДЫХ, которые сошлись в битве за третье место. По итогам парных заездов, за бронзу должны были выехать два неисправных автомобиля – в таком случае судьям предстояло бы принять непростое решение. Но Екатерина не смогла даже тронуться с места, а Константин Авшаров на прямых колесах и небольшой скорости прошел трассу и завоевал третье место.
Столкнулась с техническими неполадками и команда пилотов ННК DRIFT TEAM. «За день до соревнований погода была очень жаркой, и нам пришлось настраивать свои автомобили под высокую температуру, – поделилась пилот команды из Владивостока Валерия МАКОВОЗОВА. – В день соревнований ничего не предвещало погодных изменений, но в момент квалификации пошел дождь, и многие пилоты не смогли пройти квалификацию, поскольку правильно выставить автомобиль было очень сложно. У меня добавились технические проблемы: за день до этапа механики команды полностью поменяли заднюю ходовку машины – я думала, что это прибавит управляемости в заносе. Но на тренировке я поняла, что это не так, и пришлось все менять заново. В итоге я не успела толком потренироваться, выехала на квалификацию в ливень, во время заезда еще и сцепление «кончилось». Технические моменты не дали мне пройти в топ-16».
А вот второй пилот команды Евгений СОЛОНЕНКО из Хабаровска вышел в топ-8. Таким образом, в общекомандном зачете ННК DRIFT TEAM заняла четвертое место.
«Я очень признателен генеральному партнеру нашей команды – компании ННК за то, что он предоставляет уникальную возможность принимать участие в соревновании РДС-Восток во всех городах Дальнего Востока. К нашей команде большое внимание у зрителей – это было очень заметно на предыдущем этапе гонок в Благовещенске. Мы улучшаем результаты и постепенно становимся все более узнаваемыми. К финальному этапу в Хабаровске мы подготовимся основательно – впереди нас ждут полуторамесячные каникулы РДС-Восток, которые позволят хорошо потренироваться перед заездами», – уверен Евгений Солоненко.
Фото автора
Наталя КОМИССАРОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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