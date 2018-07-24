Приморье возьмется за агротуризм

Ряд муниципальных районов уже может похвастаться успешными проектами

Приморский край вошел в тройку лучших мест России в номинации «Экологический отдых» по итогам интернет-голосования журнала National Geographic Traveler и национального туристического портала Russia.travel. Одним из направлений экологического туризма является и агротуризм, который начинает свое становление в регионе. Как рассказали эксперты Деловой газете «Золотой Рог», для более динамичного развития этой отрасли необходимы развитие агропромышленного сектора и желание предпринимателей осваивать новый вид деятельности.

В настоящий момент в Приморском крае в перечень инвестиционных проектов в сфере агротуризма входят почти тридцать компаний. Среди них есть как только появившиеся проекты, так и уже успешные и узнаваемые. К последним, например, можно отнести медовые туры «Возрождение» на территории Анучинского района, а также «Сыроварню» в Уссурийске. Экскурсии позволяют туристам окунуться в народную культуру, а также попробовать продукцию местного производства и закупить вкусных сувениров.

Еще один яркий пример эффективного использования даров приморской природы и один из пилотных проектов гастрономического туризма – винодельческое хозяйство «Майхинское». Экскурсия здесь состоит из двух частей. Во время первой показывают производственное помещение винодельни и рассказывают обо всех стадиях винодельческого процесса. Во вторую часть экскурсии входит посещение винного погреба и дегустация. Всего за час хозяева винодельни обещают сделать из туристов винных гурманов.

Но, по мнению экспертов, настоящей меккой агротуризма Приморья может стать Пограничный район, в котором также есть различные проекты, связанные с сельским туризмом. Данный район уже имеет достаточно стабильный туристический поток – в 1916 году на его территорию упал огромный метеорит, осколки которого сейчас хранятся в разных уголках мира. Благодаря этому историческому событию на место падения метеорита регулярно водят экскурсионные группы. Местные жители нередко принимают туристов у себя дома, знакомят их с культурой и блюдами русской кухни. Радушным хозяевам не нужно прикладывать много усилий для того, чтобы со временем стать полноценными участниками туристического рынка, главное - создать атмосферу гостеприимства.

Впрочем, благодаря государственной программе «Развитие туризма в Приморском крае на 2013-2020 годы», туристический поток в Приморье достиг рекордных для региона отметок, и владельцы фермерских хозяйств в других районах получили возможность внедриться в туристическую нишу.

По словам директора туристско-информационного центра Приморского края Дарьи ГУСЕВОЙ, агротуризм может заинтересовать и иностранцев, и россиян. «Мы активно продвигаем все, что у нас есть в регионе. Однако практика до сих пор не стала общепринятой, и данное направление необходимо развивать. К сожалению, мало кто видит в этом пользу и экономическую выгоду. Люди либо не знают, что такое агротуризм, либо не думают о нем как о перспективном направлении. Для этого нужно вести хозяйство, а это зачастую сложно, и людям просто не до туристов. Хотя и списывать это направление нельзя – в Приморском крае богатые земли и очень много людей занимается земледелием и выращиванием различных культур, а также животноводством, развито производство изделий из природных материалов и так далее. И особо предприимчивые не ходят на рынок, а делают так, чтобы покупатели приходили к ним и уже в другом качестве – как гости. Они понимают ценность туризма, ценность своего труда и не боятся быть открытыми, а это – залог гостеприимства. На мой взгляд, подобную практику стоит развивать не только на вышеперечисленных территориях, где уже запущен ряд проектов, но и в обязательном порядке в Хасанском районе. Там такой бизнес был бы очень прибыльным», – уверена Дарья Гусева.

Как отметили власти Пограничного муниципального района, предприниматели все больше внимания обращают на туристическую сферу. Например, пасечники перевели на китайский язык название продукции, чтобы облегчить туристам покупку меда. Был дан старт крестьянско-фермерскому хозяйству «Сказка» близ села Софье-Алексеевское – настоящий флагман агротуризма Пограничного района. Ведутся переговоры по строительству аналогичного проекта.

Однако агротуризм требует, в первую очередь, развития агросектора в целом. «У нас не так развито сельское хозяйство, чтобы фермеры стабильно работали, имели много свободного времени и лишние денежные средства, которые они могли бы потратить на развитие туристической составляющей своего бизнеса. Именно поэтому должна быть серьезная поддержка агропромышленной отрасли в целом, а потом уже – агротуризма. Только в таком случае появится стабильный интерес к сельскому туризму, и направление продемонстрирует рост», – считают в администрации Пограничного муниципального района.

На фото: Такими темпами скоро дойдет дело и до сельской работы в охотку.

Фото Юрия НУРМУХАМЕТОВА

Елена АБАШЕВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.