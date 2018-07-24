Жители побережья оказались вне закона

Всему виной - соседство с морским заказником «Залив Восток»

Под Находкой в одночасье оказались вне закона жители сразу трех поселков: Волчанец, Авангард, Средняя. Внезапно выяснилось, что им запрещена любая деятельность на своих участках. Даже сажать картошку запрещено.

Все поселки расположены на берегу залива Восток, где с 1989 года существует морской заказник, водоохранная зона которого 500 метров от линии моря. То есть на этом расстоянии от моря запрещены какие бы то ни было хозяйственные работы. Поскольку поселения появились раньше заказника, при его создании для них было сделано исключение. С точки зрения здравого смысла иначе быть не могло, ведь люди на этих берегах живут с Х1Х века.

Спустя десятилетия правовой статус заказника нуждался в уточнении и обновлении. С 2008 по 2016 годы были приняты постановления Администрации Приморского края за подписью губернаторов Дарькина и Миклушевского, где строка об исключительных правах местных жителей исчезла. По недосмотру или злому умыслу — нам неведомо.

Нечаянно или так задумано?

Легче всего предположить, что это был недосмотр, потому что местных жителей никто ни на какие собрания не собирал и ни о каких изменениях не предупреждал. О новых запретах они узнали случайно, когда подавали заявления о разрешении строительства на собственных участках. В ответ управление землепользования и застройки администрации Находкинского городского округа присылало отказы со ссылкой на новые правила проживания в водоохранной зоне.

В числе получивших отказы в 2016 году оказались жители П.В. Ярославцев и А.Н. Жучков (2016 год), в 2017-м - Н.А. Макаров и А.С. Войтович. Причем их земельные участки находятся в собственности не одно десятилетие, имеют кадастровые номера и зарегистрированы в ЕГРН. А жителей, которые не могут оформить уже существующие дома, построенные задолго до новых земельных законов, значительно больше. Вот и верь, что закон обратной силы не имеет.

Ладно, жителям постановление губернатора не показали и не предупредили, что теперь их туалеты вне закона. На то есть местные органы власти. К Находкинскому городскому округу относятся поселки Авангард и Средняя, к Партизанскому – пос. Волчанец. Они могли бы обратиться в Администрацию Приморского края и напомнить, что в положение о заказнике была и должна вернуться строка «за исключением существующих населенных пунктов».

Есть еще одна инстанция, которая не заметила в положении подмены, - сам заказник «Залив Восток». Главный офис Дирекции по охране животного мира и особо охраняемых территорий находится в Уссурийске, но директор О.М. Шорскин не мог не знать, что люди на берегах залива живут более века, и сам Бог велел ему позаботиться о правах земляков. Положение о заказнике мимо него не прошло, а не заметил вовремя – можешь обратиться в Управление природных ресурсов и охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов РФ. В случае конфликтов интересов министерство нередко идет на компромисс, защищая интересы россиян. Однако именно с подачи этой дирекции по охране конфликт в прибрежных поселках обострился.

Дышишь? Плати!

Год назад, 27 марта, инспектор дирекции оштрафовал двух жителей поселка Волчанец. Одного - за то, что человек начал возводить теплицу, другого — за строительство фундамента дома. Люди возмутились и обратились в суд. На руках все права на свои земельные участки, из чего следует, что они вправе заниматься на них строительством. И тут опять неожиданность. Мировой судья Партизанского района признал действия инспектора Дирекции по охране животного мира правомочными. Штраф по 3000 рублей каждому жителю пришлось заплатить.

Получается, что теперь можно каждый день ходить по улицам всех поселков на берегу залива Восток и по очереди штрафовать каждого жителя за то, что он за своем законном участке занимается, например, ремонтом туалета и сарая для дров. А то и вовсе собирает смородину с кустов. Или включает утюг в розетку. Сотни домов! Тысячи жителей! Поле для штрафов не меряно! Достаточно сослаться на положение о водоохранной зоне заказника.

Нелепость ситуации очевидна и безнравственна. Тем более, в отличие от усадеб жителей, ни в каком кадастровом плане охранная зона заказника никак не указана, и ни сном, ни духом никто из жителей прибрежных территорий не мог догадаться, что строиться на своей земле они вдруг потеряли право. Дирекцию по охране животного мира можно понять — штрафовать мирных жителей намного легче, чем бороться с браконьерами.

Тут возникают вопросы к мировому судье Партизанского района. Да, если прочитать документы, регламентирующие деятельность заказника, то строки о водоохранной зоне там есть. Но в ответе, который прислала местной жительнице Стенковой Е.П. краевая прокуратура, есть ссылка на федеральный закон, по которому права собственников, ставших владельцами земельными участками до 2016 года, остаются неизменными.

Процитируем письмо Прокуратуры Приморского края от 23 мая 2018 года, где говорится о том, что высшая судебная инстанция Верховный суд РФ указал, что «в настоящее время ФЗ от 28.12.2013 №406-ФЗ изменено правовое регулирование в области организации, охраны и использования особо охраняемых природных территорий. Однако устанавливая новое правовое регулирование, федеральный законодатель предусмотрел в части 3 статьи 10 ФЗ от 28.12.2013 № 406-ФЗ правило о том, что особо охраняемые территории и их охранные зоны, созданные до дня вступления в силу настоящего ФЗ, сохраняются в границах, определенных соответствующими органами государственной власти или органами местного самоуправления в порядке, установленном до дня вступления в силу настоящего ФЗ, допустив тем самым и сохранение прежней правовой модели регламентации отношений в указанной сфере».

Один из выводов, который напрашивается после чтения этих строк, таков: управление землепользования Находкинского городского округа допустило вольность, запрещая строиться тем, кто владеет землей давно.

Переписка с властью

Писем в разные инстанции местные жители написали великое множество. Интересно по ответам судить о качестве работы существующего в Приморье бюрократического аппарата. Например, за подписью вице-губернатора В.С. Дубинина пришел ответ, что 27 апреля 2018 года прошло рабочее совещание о реализации мер, связанных с предоставлением земельных участков в охранной зоне заказника и было признано нецелесообразным выделение новых участков в водоохранной зоне государственного природоохранного заказника «Залив Восток». На это жители поселков, естественно, воскликнули: «При чем тут новые участки? Мы говорим о старых домах и огородах, многим из которых более века!» Словом, сюжет по Жванецкому.

Почему-то не нашлось государственной структуры, которая встала бы на защиту прав своих же земляков. Где наши защитники-депутаты? Мы жалуемся на бессердечную наглость «варягов», которые нас притесняют, а на чьей стороне местные власти? И если дальше пойти, то вопрос ребром: мы защищаем природу и людей или только природу?

Если второе, то о какой защите природы может идти речь, если в считанных метрах от границы заказника планируется строительство нефтеперегрузочного порта, а чуть дальше, в пределах видимости, совместно с китайцами будет построен огромный нефтехимический комбинат, зона выбросов которого значительно перекрывает площадь заказника. Там все нормально с водоохранной зоной?

Сегодня жители поселков Волчанец, Авангард и Средняя ждут ответа на очередное письмо к губернатору, считая, что у него есть все права исправить ошибки предшественников и создать еще один вариант Положения о заказнике «Залив Восток» с близкими к реальной жизни правилами. Как минимум включить в него прежнюю, 1989 года, строку о водоохранной зоне, из которой исключены существующие населенные пункты.

Досье "Золотого Рога": «Залив Восток» – единственный на Дальнем Востоке государственный природный комплексный морской заказник. Это памятник природы краевого значения и особо охраняемая природная территория. Он был образован в 1989 году решением исполнительного комитета Приморского краевого Совета народных депутатов, чтобы сохранить природные комплексы залива Восток в естественном состоянии, поддерживать экологический баланс и рационально использовать природные ресурсы. Уникальность заказника в том, что на его территории находятся особо охраняемые объекты, марикультурные плантации и зоны рекреации.Заказник занимает часть акватории залива Восток в заливе Петра Великого Японского моря, включая бухты Среднюю, Восток, Тихую Заводь и Литовку. Он расположен на территории Партизанского муниципального района и Находкинского городского округа.

Его граница проходит от мыса Пущина до мыса Елизарова (с запада, севера и востока) по береговой черте. Площадь заказника – 1,82 тыс. гектаров акватории. Кроме этого, «Залив Восток» имеет охранную береговую зону шириной 500 метров.

Особо охраняемые природные территории – это участки земли, водной поверхности, воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Они полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.





Приморцы задаются вопросом: в краев защищают природу и людей, или только природу?

Наталья ДЕКА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.