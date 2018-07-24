Отходный бизнес

Проблему утилизации мусора в Приморье не решить без привлечения частного инвестора

Постоянный рост объемов бытовых отходов стал серьезным прессом на экологию региона. Поэтому государственная программа «Охрана окружающей среды Приморского края» на 2013-2020 годы предусматривает оптимизацию работы с ними. Этим, в частности, был продиктован и выбор единого регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Приморском крае, который выпал на МУПВ «Спецзавод №1».

На вопросы Деловой газеты «Золотой Рог» ответил представитель регионального оператора Сергей ЛАЗАРЕВ.

- Сергей Юрьевич, для многих сегодня интересны первые шаги регионального оператора. Что им предпринимается на начальном этапе?

- Первая задача, которую мы сегодня решаем – это создание полной система контроля за обращением ТКО от стадии образования их у образователей, физических и юридических лиц, до конечного цикла – захоронения, обезвреживания (сжигания) либо утилизации.

Это проблема всей России, что далеко не все ТКО, которые вывозятся от образователей, поступают на законный полигон или на места обезвреживания и утилизации отходов. Именно из-за этого образуются несанкционированные свалки. Не все игроки этого рынка хотят тратить деньги на законный оборот. Некоторые нелегальные перевозчики пытаются так сэкономить. Наша задача – контролировать полный цикл, и спрос будет именно с регионального оператора за весь оборот ТКО на территории края. То есть, будет одно лицо, с которого будут спрашивать все природоохранные и контролирующие органы.

Нами сейчас выстраивается система по идентификации всех образователей ТКО, как легальных, так и теневых. Далеко не все они хотят в открытую показывать, что у них образуются отходы, и им нужно за них платить.

Мы выстраиваем и систему легальных перевозчиков, которые обладают полным спектром необходимых документов и техническим оснащением – это автопарк, специально обученные люди, спецтехника, имеющая допуски, оборудование системы «Глонасс», позволяющее контролировать движение отходов, лицензии на транспортирование отходов. Вообще обращение ТКО – это лицензированный вид деятельности.

И, конечно, за нами – инвентаризация, контроль над деятельностью полигонов и объектов по обез-

вреживанию и утилизации – чтобы они также были легальны и чисты по технологии. Мы должны понимать, что отход, попадая к ним, должен прекратить свое существование как отход – либо путем безопасного захоронения, либо через утилизацию или обезвреживание. В зависимости от территории и самих отходов.

Это самое важное, чем занимается региональный оператор.

Вторая задача – это платеж за негативное воздействие на окружающую среду, который идет в федеральный бюджет и распределяется между федеральным, краевым и муниципальным бюджетами. Сейчас его осуществляют полигоны. То есть, привез перевозчик отходы на захоронение, и полигон за каждую тонну должен внести платеж в бюджет государства. Если же отходы направляются на утилизацию, то этот платеж не взимается, потому что мы извлекаем полезный продукт.

- В конечном итоге этот платеж за размещение мусора через тарифы оплачивает рядовой образователь отходов?

- Напрямую это оплачивает полигон, в тариф которого «воздействие» включено. Но с момента начала действия регионального оператора этот платеж будет осуществляться им. Для него будет понятно, сколько отходов он отправил на захоронение, и именно с него он станет платить. Конечно, есть желание платить за негативное воздействие меньше. Для этого оператор должен меньше складировать отходы, а больше – отправлять их на утилизацию с получением вторичных продуктов и обезвреживать, в том числе сжигать.

Поэтому еще одной нашей важной задачей становится раздельный сбор отходов, чтобы извлекать полезные компоненты – пластик, стекло, бумагу, металл и так далее.

В обязанности регионального оператора входит и создание инфраструктуры по конечному обращению с ТКО. Не секрет, что на ее развитие в последние годы очень мало, а то и совсем не вкладывали деньги. Это касается всей страны, и для нашего края это особенно актуально.

Инфраструктура не может создаться в одночасье. И мы должны предупредить муниципальные образования, что региональный оператор не станет панацеей после введения его в действие и утверждения единого тарифа. Он не решит все проблемы с момента начала своей деятельности, но приступит к подготовительному этапу создания недостающей инфраструктуры. Проектирование и строительство необходимых объектов займет два-три года и будет вестись поэтапно.

- Есть ли на это финансирование?

- Сейчас оно заложено в существующий тариф. Мы будем показывать, как видим развитие этой инфраструктуры в регионе, и защищать, утверждать инвестиционную программу в крае. Но через тариф мы будем получать средства в течение 10 лет, а инфраструктура нужна уже сегодня или через 2-3 года. Соответственно, наша задача – это поиск стратегического инвестора, который заинтересуется вложить деньги в развитие оборота ТКО. Но это может быть не только инвестор, а кредитная линия или концессия, что тоже сейчас прорабатывается. При утверждении программы будет окончательно определено – по какой стратегии мы пойдем. Безусловно, деньги на это нам будут нужны. У самого Спецзавода №1 их нет. Он – бюджетное муниципальное не высокодоходное предприятие.

- То есть, привлечение бизнеса возможно?

- Это один из выходов. Мы его серьезно рассматриваем, и надеемся, что найдем заинтересованных лиц. Для этого мы должны так проработать свою программу и подготовить инвестиционную модель, чтобы бизнес поверил, что это ему будет выгодно.

Сегодня мы часто слышим, что мусорный бизнес – это выгодно. Но пока что в стране он построен во многом на обходах закона, экологического и санитарного законодательства. А задача регионального оператора – идти только по законному пути, потому что с него спрос, и при этом надо создать доходность.

- Известно, что многие компании, занимавшиеся раздельным сбором ТКО во Владивостоке, в этом разочаровались.

- Я возглавлял компанию, которую создал с нуля. Она занималась и занимается переработкой промышленных отходов. С 2009 года в крае закрылось пять аналогичных компаний. А эта функционирует, и более того – строит крупнейший комплекс по работе с промышленными отходами на территории опережающего развития «Надеждинская».

Мы, в рамках единого оператора, можем создать и в области ТКО что-то подобное. И с учетом их объемов это может быть более крупный комплекс. Весь вопрос – в налаживании правильной системы сбора отходов, ее контроля и получения конечного продукта. Если мы говорим об утилизации, то планируем, что у нас будут именно такие мощности. Не по всем направлениям, но будут. И, если подойти к этому централизованно, то производство будет вполне рентабельно.

- Озвучено решение закрыть сам Спецзавод №1. Но куда мы сможем девать отходы, если карты под них на полигоне не построены, а временное хранение – это дополнительные затраты?

- Временного складирования пока нет, но уже скоро будет. Проблемы копились слишком долго, и теперь нужны очень радикальные решения. По-другому мы ситуацию не спасем. И мы видим, что губернатор и мэр готовы к таким шагам, как закрытие Спецзавода. Но в одночасье его закрыть нельзя и не нужно, потому что мы просто завалимся мусором. Радикальные шаги, которые предпринимаются, заключаются в том, чтобы максимально ускорить процесс проектирования и строительства мощностей полигона, сделать это не за три года, как обычно, а за год.

Однако, если мы не можем в один день закрыть завод, то надо предпринять меры по очистке отходящих газов, влияющих на экологию. Особенно – закрыть затянувшийся вопрос с рукавными фильтрами. Это тоже радикально, и для этого тоже нужна политическая воля мэра и губернатора. Потому как это тоже деньги бюджета, а завод – бюджетное предприятие.

Губернатор и мэр идут на смелые шаги, которые мы ждем, и которые дают нам надежду. Только они могут сдвинуть эту тяжелую лодку. А понимание, как и что нужно делать, у нас есть.

- В чем вы видите резервы в работе с обращением ТКО и так, чтобы при этом не ударить тарифом по населению?

- Мы будем повышать свою эффективность за счет того, что наметили, создавать новые рабочие места. Но не за счет населения. Самое простое – это поднять тарифы. Сложнее – не закопать ТКО, а извлечь из них выгоду, на что и будет делаться ставка.

- Наверное это сложно и потому, что нужны огромные одномоментные затраты на создание новой системы?

- Мы попробуем детально все отработать на одном объекте, а потом тиражировать это по краю. Тяжело будет первые два-три года. Будут проблемы с вывозом отходов, его регулярностью. Но все это придется пройти – нигде ранее в стране этого не было.

- Как вы, в качестве единого оператора, будете выстраивать отношения со своими партнерами?

- Их круг у нас довольно ограничен. Это, во-первых, транспортировщики. Во-вторых, инфраструктура по конечному циклу существования отходов – полигон, либо компания по обезвреживанию и по утилизации. И, в-третьих, инвесторы. Мы, безусловно, будем опираться на транспортные компании, которые соответствуют существующим стандартам. Они останутся на рынке. Но мы будем очень жестко следить за их деятельностью, делать их внутренний аудит – у нас есть на это специалисты. Как региональный оператор, мы будем нести за них ответственность перед государством. Поэтому мы будем проверять и спрашивать со всех, кто на эту ответственность может оказать негативное влияние.

- А если кто-то не сможет справляться со взятыми на основе повысившихся требований обязательствами?

- Будем менять. Незаменимых нет. Если не окажется желающих, сами будем входить в рынок транспортировки и строить полигоны. Сейчас действующие полигоны не наши – мы будем заключать с ними договоры. Но где их нет, будем создавать инфраструктуру, отвечающую всем новым требованиям. Если кто-то возжелает этим заниматься, то станем заключать договор, а нет – построим сами.

- Полигон – это отсроченная проблема с мусором, но вопрос, что с ним делать дальше, остается.

- Смотря какой полигон. При полигоне обязательно должна быть сортировка, а хвосты, так называемые не утилизируемые остатки, пожалуйста, - на полигонное захоронение, и никаких проблем. Просто полигон надо сделать так, чтобы он не вредил окружающей среде. С соответствующими подстилающими слоями, очистными сооружениями для фильтрата, который уходит из тела полигона, и так далее.

ВОПРОС РЕБРОМ

- По Владивостоку в общих чертах ситуация известна. А по краю? Где в деятельности краевого оператора видятся болевые точки?

- В основном – это северо-восток, северная и центральная часть края, Ханкайский и Хорольский районы, где нет специализированных полигонов. Сейчас эти территории в основном обслуживают свалки, которые и раньше было проблемно эксплуатировать, а с момента введения регионального оператора они вообще становятся незаконными, и он не сможет их использовать.

Сейчас все еще движется по-прежнему – отходы отправляются на несанкционированные свалки, которых по всему краю порядка 89. А действующих законных полигонов всего 13, и не все они имеют хороший ресурс по наполняемости. Некоторые из них уже наполнены под закрытие.

На фото: Компания, созданная Сергеем Лазаревым, сегодня строит крупнейший комплекс по работе с промышленными отходами на территории опережающего развития «Надеждинская».

Фото Юрия РОГОВА.

Виктор КУДИНОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.