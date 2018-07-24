Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям

Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится серьезный конкурент недостроенным пятизвездочным отелям

Экс-глава Владивостока Владимир НИКОЛАЕВ и его партнеры решили переформатировать не имеющий аналога во Владивостоке элитный жилищный комплекс «Магнум» в апарт-отель с громким названием Magnum Grand Palace. Участники рынка считают, что на фоне нехватки качественных мест высокой ценовой категории для размещения гостей в столице Приморья, апарт-отель может составить конкуренцию единственной на сегодня 5-звездочной гостинице Lоtte и многострадальным недостроям, уже лишившимся бренда Hyatt.

Полноценное строительство жилого комплекса «Магнум» на ул. Володарского, 1 ведется с 2013 года, после того как у объекта, первоначально имевшего отношение к компании «Динас Девелопмент» (ныне ликвидирована) Дмитрия ИВАНОВА, появился новый собственник в лице ООО «Инвест-Строй». Застройщиком выступает ООО «Атлантикс Констракшн» (Владивосток), на 100% принадлежащее Алексею КАРФИДОВУ. В «портфеле» «Атлантикс Констракшн» кроме «Магнума» также числится жилой комплекс «Атлантикс Сити», по адресу Океанский пр-т, 52-58.

Досье "Золотого Рога": ООО «Инвестстрой» зарегистрировано во Владивостоке в марте 2012 года по адресу ул. Уборевича, д. 5А Бизнес-центр «Динас». Специализация - строительство жилых и нежилых зданий. Учредителями компании с уставным капиталов в 10 тыс. рублей выступили «Реджент Гейт Инвестментс Лимитед» (Британские Виргинские острова), владевшее 55% капитала компании, и Раиса НИКОЛАЕВА (45%). В дальнейшем доля офшора выросла до нынешних 99%, еще 1% принадлежит Василию СОЛОВЬЕВУ, учредителю ООО Производственно-коммерческая фирма «Тихий Океан» (Владивосток). До 2016 года «Инвестстрой» был убыточен – 280,863 млн рублей убытка в 2014 году и 782,675 млн рублей в 2015 году. По итогам 2016 года компания впервые получила прибыль в 257,478 млн рублей (данных за 2017 год еще нет). «Реджент Гейт Инвестментс Лимитед» и Раиса Николаева также выступают учредителями ООО «Камелот» (Владивосток), правда уже в пропорции 20% и 80% соответственно.

Но это все тонкости, поэтому вернемся к проекту.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», новым собственникам объект достался на этапе выполненного монолитного стилобата.

Две 24-этажные башни «Магнума» расположены у подножья проспекта Красоты. Общая площадь земельного участка составляет 7,7 тыс. кв. метров, площадь застройки основного здания - 2,9 тыс. кв. метров. Проект предусматривает сооружение монолитно-каркасного здания, состоящего из двух башен по 24 этажа каждая, соединенных переходом на уровне 22-го этажа. Подземная часть здания будет расположена в трех уровнях, два из которых займет парковка на 225 машин. Наружная парковка рассчитана еще на 40 машин.

«Изюминкой» внешнего вида являются две короны, венчающие башни. «По задумке архитектора «Магнум» являет собой образ маяка, потому «короны» являются главным завершающим элементом всего здания. Проект предусматривает 320 просторных квартир свободной планировки площадью от 68 до 204 кв. метров с красивейшим панорамным видом на бухту Золотой рог и Амурский залив. «Магнум. Дом № 1» — первый во Владивостоке закрытый клубный дом, жители которого сполна ощущают весь комфорт проживания. Только члены клуба решают, кто будет жить в доме, пользуются всеми привилегиями, полным спектром услуг клуба, начиная от консьерж-службы и заканчивая уникальной системой «Умный дом». В «Магнуме» созданы все условия для приятной, комфортной и безопасной жизни премиум-класса», - говорится на сайте проекта.

Стоит отметить, что в ходе возведения «Магнума» застройщик столкнулся с недобросовестностью подрядчика. «Несмотря на качественное исполнение работ по возведению фасада на объекте «Жилой комплекс «Магнум», подрядная организация ООО «Дальстрой Интернешнл» срывает сроки строительства. Хотя со стороны заказчика выполнены все финансовые обязательства согласно условиям подписанного договора, количество специалистов компании «Дальстрой Интернешнл» и заявленные ранее темпы работ не соответствуют действительности. На сегодняшний момент существует большое отставание от согласованного графика строительных работ по возведению фасада. ООО «Атлантикс Констракшн» обязал подрядчика выполнить работы в срок до 15 марта 2016 года», отмечала компания.

Преимущество апарт-отелей состоит в том, что они могут работать с разными группами проживающих: теми, кто выбирает апартаменты как альтернативу арендному жилью, организованными туристическими группами, индивидуальными путешественниками, командировочными и корпоративными клиентами. Но все это имеет место быть в более низкой ценовой категории – «три звезды». Сдача номеров в долгосрочную аренду, которая предполагает гарантированный и в итоге окупающий вложения доход – очень рисковый вид бизнеса. Поэтому, как в итоге сложится судьба 5-звездного апарт-отеля в провинции, которой, по сути, все еще остается Владивосток, никто прогнозирует.

«Элитный сегмент для Владивостока на данный момент не очень актуален, потому что столица Приморья становится деловым центром лишь на несколько дней в году – во время проведения Восточного экономического форума. С туристической точки зрения апарт-отель имеет свои перспективы – но над привлечением постояльцев придется поработать», - отмечает представитель одной из гостиничных сетей.

«У нынешних владельцев «Магнума» не было другой альтернативы, как сменить формат долгостроя. Они, наверняка, прощупали рынок через предложение квартир по традиционной схеме, и поняли, что найти столько толстосумов в Приморье в ближайшей перспективе невозможно. Не секрет, что те, у кого средства позволяют, уже обзавелись элитной недвижимостью в Англии и Испании, на худой конец – в Москве, где своих башен предостаточно», - говорит один из владивостокских девелоперов.

На встрече с журналистами в рамках выездного заседания Приморского отделения Союза журналистов России экс-мэр Владивостока, а ныне председатель фонда ВВН Владимир НИКОЛАЕВ сообщил, что апарт-отель Magnum Grand Palace рассчитан на 317 апартаментов.

«Этот проект («Магнум» - Прим. авт.), как я считаю, - достояние для Владивостока, для Приморья, для России. Здесь вложен большой труд в архитектуру и все остальное, - говорит г- Николаев. - Первоначально подразумевалось, что это будет жилой комплекс. Когда начали строить, когда увидели, что получается, - стало жалко продавать, если честно. Потому что второго такого (во Владивостоке) не построишь. Нет такого интересного второго места. История этого объекта родилась в одной из ведущих компаний Владивостока, но рекламу им делать не будем, в данном случае не очень хорошая история была. Я многие стройки поддерживал, и считаю, что это локомотив экономики. Никакой земли для этого (здания) не отводил, предвосхищая вопросы. Одна из компаний строила себе этот дом, но, к сожалению, не потянула. И мы не за очень маленькую сумму денег – миллионы долларов – приобрели этот недострой, который стоял семь лет на проспекте Красоты. И принялись его возводить так, чтобы создать нечто красивое и неповторимое для Владивостока. Но одно дело нарисовать, а другое дело – кто построит это все? Никто, действительно же, не строил переходы между зданиями у нас во Владивостоке. За границей – в Сингапуре или других странах – это плевое дело. А тут еще короны».

Владимир Николаев уточнил, что полностью запустить апарт-отель к очередному Восточному экономическому форуму (ВЭФ) не удастся, но первые постояльцы смогут опробовать прелести вип-проживания уже в октябре текущего года.

На вопрос, предполагает ли собственник «Магнума» создать конкуренцию «Хаяттам», г-н Николаев ответил уклончиво. «Я бы так не сказал – замена, не замена. Можно сказать, что это даст возможность рынку воспользоваться хорошей услугой. Сколько «звезд» у нашего проекта? Если даже нам не присвоят «5 звезд», все, кто будет заходить в «Магнум», будут ощущать его на «6 звезд».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.