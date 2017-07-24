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Во Владивостоке вновь открылся хлебный музей

24 Июля 2017, 19:37 | Приморье

Жители и гости столицы Приморья теперь могут познакомиться с хлебопекарной историей

Во Владивостоке после реконструкции открылся корпоративный музей компании «Владхлеб». Он стал интерактивной площадкой, где жители и гости Владивостока смогут узнать больше о развитии хлебопекарной отрасли в Приморье.

— Перезапустить музей нас сподвигло увеличение туристического потока в регион, растущий интерес к хлебопекарному и кондитерскому делу, а также наше желание поделиться интересными архивными материалами. Обновленный музей опирается на принципы открытости и доступности. Он будет интересен как туристам, так и жителям региона. Наши гости откроют для себя новые стороны города и познакомятся с Владивостоком в ракурсе развития хлебопекарной промышленности, — сказал генеральный директор АО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко.

Музей компании был основан в 2007 году. Реконструкция началась в мае 2017 года и заняла два месяца. За это время музей полностью видоизменился: произведён ремонт, разработаны новые инсталляции, изменилась концепция.

Одна из главных особенностей реконструированного музея — его интерактивность. Гости смогут взаимодействовать со всеми представленными экспонатами. Например, в музее установлены сенсорные панели, где собраны уникальные архивные фотографии. Центральной является инсталляция «Стол директора завода», где каждый может посидеть на рабочем месте руководителя предприятия середины прошлого века. Среди экспонатов — вещи бывших сотрудников компании, видеопроекции, историческая лента событий и многое другое.

Музей работает со вторника по субботу с 10 до 19 часов. Его посетителями могут стать туристические и школьные группы, жители города и края. Минимальная группа для посещения — 10-15 человек. Для записи на экскурсию следует заполнить заявку на официальном сайте компании. Также можно связаться с сотрудником музея по телефону 8 (423) 220-68-23 либо по электронной почте museum@vladhleb.ru.

На фото: Генеральный директор АО «Владхлеб» Дмитрий Шинкаренко на открытии музея.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: музей  Владхлеб 



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