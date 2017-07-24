На Восточном экономическом форуме представят 17 территорий опережающего развития

Гостям и участникам третьего Восточного экономического форума во Владивостоке презентуют все территории опережающего развития Дальнего Востока. Регионы ДФО расскажут о созданных ТОР в своих экспозициях в рамках фестиваля «Улица Дальнего Востока», сообщает деловая газета "Золотой Рог".

На стенде Амурской области гости Форума смогут познакомиться с проектами трех территорий опережающего развития. В ТОР «Белогорск» реализуются современные сельскохозяйственные производства, в частности, завод по глубокой переработке сои. Развитие газохимической отрасли связано с ТОР «Свободный». Здесь компания «Газпром» приступила к строительству Амурского газоперерабатывающего завода. Это предприятие станет самым мощным в России производством по переработке природного газа — 42 млрд куб. м газа в год. Среди проектов, реализуемых в ТОР, – строительство Амурского газохимического комбината и завода по производству метанола. Промышленно-логистическая сфера будет продемонстрирована в ТОР «Приамурская», где осуществляется реализация трансграничных проектов, в том числе пограничного мостового перехода через реку Амур в районе городов Благовещенск – Хэйхэ.

В экспозиции Еврейской автономной области будут представлены крупнейшие предприятия региона, в том числе резиденты ТОР «Амуро-Хинганская». Один из инвесторов - «Дальневосточный графит» – реализует проекты по разработке Тополихинского участка Союзного месторождения графита и строительству горно-обогатительного комбината.

В павильоне Камчатского края инвесторы ТОР «Камчатка», занимающиеся туристическим бизнесом, предложат посетить «землю вулканов», а на рыбном рынке можно будет попробовать продукцию камчатских производителей.

Об истории возникновения в XIX веке первого порто-франко расскажет экспозиция Приморского края. В специальных витринах будут представлены исторические документы о введении особой экономической зоны, а также экспонаты, демонстрирующие продукцию компаний, работавших на территории края в тот период.

В павильоне Республики Саха (Якутия) будут установлены макеты круглогодичного тепличного комплекса в ТОР «Кангалассы» и высокотехнологичной Жатайской судоверфи.

Сахалинская область презентует спортивно-туристические инвестпроекты ТОР «Горный воздух». О возможностях сельского хозяйства в регионе расскажут резиденты ТОР «Южная».

В павильоне Хабаровского края пройдут презентации резидента ТОР «Хабаровск» - Хабаровского металлургического завода, специализированного терминала для перевалки угля в морском порту Ванино, Дальневосточного центра переработки древесины и проекта модернизации круглогодичного спортивно-туристического горнолыжного комплекса «Холдоми» в ТОР «Комсомольск».

Напомним, в настоящее время на Дальнем Востоке сформировано 17 ТОР, режим Свободного порта действует в пяти дальневосточных регионах.

«Всего сейчас заявлено к реализации на Дальнем Востоке 637 проектов общим объемом 2 триллиона 110 миллиардов рублей. Эти проекты еще надо превратить в построенные предприятия, но эта работа тоже ведется. На сегодняшний день сдано 35 новых предприятий. До конца года их будет 85», – отметил заместитель Председателя Правительства РФ – полпред Президента РФ в ДФО Ю.Трутнев во время рабочей встречи с Президентом России В.Путиным 17 июля с.г.

Досье "Золотого Рога": Восточный экономический форум проводится ежегодно в целях содействия ускоренному развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе согласно указу Президента России Владимира Путина №250 от 19 мая 2015 года. Восточный экономический форум 2017 года пройдет 6 и 7 сентября в городе Владивостоке. Площадка Форума – кампус Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) на острове Русский. Официальный сайт ВЭФ: www.forumvostok.ru. Организатор ВЭФ 2017 – Фонд «Росконгресс» – крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий.