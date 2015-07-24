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"МегаФон" предлагает жителям Приморского края 20 минут бесплатного общения каждый день

24 Июля 2015, 15:50 | Приморье
Самый популярный тарифный план «МегаФона» «Переходи на НОЛЬ» стал еще выгоднее. С 9 июля для пользователей этого тарифа звонки внутри сети «МегаФон» не тарифицируются с 1-ой по 20-ю минуту общения. Таким образом, клиенты «МегаФона» получают до 20 минут бесплатных разговоров каждый день, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.
 
Большая часть голосовых вызовов абонентов «МегаФона» приходится на внутрисетевые звонки. Главное преимущество тарифного плана «Переходи на ноль» - это выгодная цена звонков на номера клиентов «МегаФона». Тариф ориентирован на всех, у кого родные, близкие, друзья или знакомые являются абонентами оператора. Новое предложение поможет оптимизировать затраты, не снижая при этом привычного объема общения.
 
«Мы понимаем, что сегодня многие клиенты думают о снижении затрат», - говорит директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – «Поэтому мы работаем над тарифами и опциями, которые позволяют снизить расходы на мобильную связь. Модернизация тарифа «Переходи на ноль» - это еще один шаг в обновлении наших предложений. 20 нетарифицируемых минут – оптимальный объем, которого хватит для повседневного общения с родными и друзьями. Воспользовавшись новым предложением, наши клиенты всегда будут оставаться на связи со своей семьей или друзьями без дополнительных затрат».
 
Тариф предоставляется без абонентской платы. С 21-ой минуты стоимость вызова составит 75 коп. за минуту. Пользователи мобильного интернета могут дополнительно подключить себе любую опцию из линейки «Интернет ХS - XL» в зависимости от своих потребностей.
 
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Теги: тариф  Мегафон  интернет  связь 



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