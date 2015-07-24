Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
"МегаФон" предлагает жителям Приморского края 20 минут бесплатного общения каждый день
24 Июля 2015, 15:50 | Приморье
Самый популярный тарифный план «МегаФона» «Переходи на НОЛЬ» стал еще выгоднее. С 9 июля для пользователей этого тарифа звонки внутри сети «МегаФон» не тарифицируются с 1-ой по 20-ю минуту общения. Таким образом, клиенты «МегаФона» получают до 20 минут бесплатных разговоров каждый день, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в пресс-службе компании.
Большая часть голосовых вызовов абонентов «МегаФона» приходится на внутрисетевые звонки. Главное преимущество тарифного плана «Переходи на ноль» - это выгодная цена звонков на номера клиентов «МегаФона». Тариф ориентирован на всех, у кого родные, близкие, друзья или знакомые являются абонентами оператора. Новое предложение поможет оптимизировать затраты, не снижая при этом привычного объема общения.
«Мы понимаем, что сегодня многие клиенты думают о снижении затрат», - говорит директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. – «Поэтому мы работаем над тарифами и опциями, которые позволяют снизить расходы на мобильную связь. Модернизация тарифа «Переходи на ноль» - это еще один шаг в обновлении наших предложений. 20 нетарифицируемых минут – оптимальный объем, которого хватит для повседневного общения с родными и друзьями. Воспользовавшись новым предложением, наши клиенты всегда будут оставаться на связи со своей семьей или друзьями без дополнительных затрат».
Тариф предоставляется без абонентской платы. С 21-ой минуты стоимость вызова составит 75 коп. за минуту. Пользователи мобильного интернета могут дополнительно подключить себе любую опцию из линейки «Интернет ХS - XL» в зависимости от своих потребностей.
Автор:
Новости тематики
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
- Tele2 приглашает предпринимателей Приморье на конкурс "Навстречу переменам"
- Жители Приморского края получат возможность принимать мультиплекс
- Tele2 приглашает жителей Приморья в салоны связи за SIM-картами для 4G
- Tele2 приглашает автолюбителей Владивостока протестировать скорость 4G
- Клиенты Tele2 путешествуют по другим правилам
- Более миллиарда рублей намерена вложить в Приморье группа компаний "Русские Башни"
- Tele2 покрыла Дальний Восток сетью четвертого поколения
- В Приморье "Ростелеком" открыл новый мультисервисный центр продаж и обслуживания
- "Ростелеком" предлагает умные решения для видеонаблюдения – как внутри дома, так и за его пределами
Новости раздела
- Удар ниже причала
- Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
- Во Владивостоке приводят в порядок дорогу к бухте Шамора
- Более 14 тысяч тонн крабов выловили рыбаки Приморья
- На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
- Все для туристического счастья
- Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность
- Дом для "дальневосточного гектара"
- Иностранные бренды приживаются в Приморье
- В Приморье "Звезда-Хендэ" определилась с оператором услуг связи
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- "Люди кипели от возмущения"
Loading...