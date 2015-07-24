Известный приморский бизнесмен рассказал всю правду о своем пребывании во власти

Успешный предприниматель отвечает на вопросы журнала "Дальневосточный капитал", насколько богатый бизнес-опыт можно применить на государственной службе

Дмитрий ЦАРЕВ начал свой бизнес в Приморском крае в конце 90-х. Он первым в регионе вывел торговлю автотоварами на новый уровень, организовав шинные супермаркеты, которые были открыты в разных регионах России.

Потом, передав бизнес компаньону, он решил послужить Отчизне: применить свои знания и управленческий опыт в рамках отдельно взятого региона. Было участие в праймериз, гражданском форуме, общественной деятельности, предложение занять должность руководителя департамента экономики и стратегического развития администрации Приморского края. Сегодня он может ответить на вопрос: насколько богатый бизнес-опыт можно применить в государственной службе? Его мысли на этот счет - в интервью межрегиональному журналу «Дальневосточный капитал».

- Дмитрий, есть такое убеждение, что начать заниматься бизнесом с нуля довольно сложно, нужны некие активы, которые позволят начать свое дело. С чего начинали вы?

- Я жил в приморской глубинке, мама работала фельдшером, папа занимался рыбоводством. И во мне очень сильно было ощущение провинциальности. Казалось, где-то там есть люди более грамотные, умные, образованные. Поэтому когда мама предложила поступать в ДВВИМУ, а тогда это был один из самых престижных вузов на Дальнем Востоке, - я несколько растерялся. За полгода до поступления мы приехали во Владивосток, сходили в вуз, узнали, что требуется для поступления. Я был настолько очарован атмосферой, которая там царила, что засел за учебники и начал одержимо готовиться! Кстати, наверное, именно тогда явно проявилась такая черта моего характера, как упорство. Несколько месяцев напряженного труда не прошли даром: преодолев конкурс в 10 человек на место, я стал курсантом ДВВИМУ.

В то время начал разваливаться Советский Союз, был страшный дефицит всего, появились возможности зарабатывать. Первые деньги я заработал на втором курсе, в ночном ларьке. Месячного заработка хватило на то, чтобы съездить в Москву на каникулы, заехать к родственникам в Уфу, еще и привезти подарки девушке.

После второго курса, после морской практики я привез джинсы и кроссовки из Китая, кожаную куртку - из Кореи, машину - из Японии. Можно сказать, что все мечты советского юноши сбылись практически одновременно. Машина тогда была «средством производства». Параллельно с учебой мы торговали коврами, икрой, потом однокурсник предложил заняться шинами. Ездили в Ливадию, в Находку, у моряков покупали шины и на «Зеленом углу» их продавали. Тогда впервые появился предпринимательский азарт.

- …и грянул дефолт…

- Летом 1998 года мы продали большую партию шин. 17 августа с утра я пришел в обменник и купил $40 тыс. За мной окошко закрылось… А на следующий день мы узнали, что случился дефолт. И доллар стоит уже не 6 рублей, а 30. В тот год мы были на коне: во-первых, нам повезло, и мы купили доллары по низкой цене. А во-вторых, когда на рынке было полное затишье, никто ничего не закупал и не продавал, у нас был целый склад шин, которые с наступлением холодов разошлись мгновенно. Вот так началось наше дело.

- Все предприниматели в то время начинали примерно одинаково. Но кто-то заработал первые деньги и на этом остановился, а кто-то пошел дальше. Что мотивировало вас создавать и расширять свое дело?

- Довольно быстро наступил такой момент, что мои базовые потребности были удовлетворены: квартира, машина есть, доход тоже имеется. Но было желание развиваться дальше. Причем не ради денег. Мне очень интересно было посмотреть, какую компанию я смогу построить. Тогда для нас, начинающих предпринимателей, национальным героем был Евгений ЧИЧВАРКИН, который смог построить большую, яркую компанию («Евросеть». - Прим. авт.). И у меня тоже появились амбиции.

- По мере роста компании наверняка приходилось много учиться?

- Конечно, иногда прямо с колес. Потому что когда в компании работает 5 человек, то применяется один стиль управления, а когда 600 - уже совсем другой. В 2004 году мы провели первую стратегическую сессию, тогда этого еще практически никто не делал. Темпы роста нашего бизнеса были примерно 50% в год. К 2010 году у нас по планам должно было быть 100 магазинов.

- Но тут снова грянул кризис?

- В 2008 году мы были на пике роста. Но в связи с кризисом на рынке произошла трансформация. Тяжелый период мы пережили, но тот шинный бизнес, с которого мы начинали, стал нерентабельным. И мы начали интенсивно перестраиваться: вводить в ассортимент автотовары, мототехнику, открывать супермаркеты. Для того, чтобы посмотреть, как цивилизованно можно торговать автотоварами, к нам приезжали из других городов. Мы активно развивали бизнес, много учились, шли вперед. Но примерно с 2010 года бизнес для меня лично стал менее привлекательным занятием.

- Почему? Стало неинтересно?

- Я стал думать о том, почему так происходит: мы работаем, развиваемся, платим налоги (мы начинали с налогов в 1 млн рублей, а в 2013 году мы заплатили в бюджеты разных уровней около 1 млрд рублей), а вокруг те же плохие дороги, школы и поликлиники с обваливающейся штукатуркой. Возникло некоторое разочарование. Я работаю, развиваюсь, плачу налоги, а инфраструктура вокруг лучше не становится. Тогда появился интерес к государственной деятельности, желание применить свои знания и опыт в другой сфере, быть полезным обществу. Так возникло участие в праймериз, гражданском референдуме. И один этап жизни, связанный с предпринимательством, подошел к концу, начался другой.

- На самом деле многие предприниматели рано или поздно устают от бизнеса. На ваш взгляд, может ли быть выходом из такой ситуации передача бизнеса наемному менеджеру?

- Это, на самом деле, очень сложный и неоднозначный процесс. Дело в том, что наемный менеджер все равно относится к работе как наемный менеджер. И на определенном этапе, когда компания достаточно хорошо структурирована, у нее устойчивые бизнес-процессы, нет необходимости принимать рискованные решения, а ситуация на рынке стабильна, тогда наемный менеджер даже предпочтительнее собственника. Он знает свой функционал, выполняет все регламенты, и отлаженный цикл у него работает лучше. Владелец же бизнеса со своим предпринимательским азартом может бизнесу даже навредить.

И наоборот, если бизнес неотлаженный, рыночная ситуация сложная, конкурентная борьба острая, то наемный менеджер брать на себя риски менее способен, чем предприниматель, который это создал, этим управляет и считает дело своим. Но на определенном этапе у многих происходит профессиональное выгорание.

- Сегодня очень много говорят о поддержке предпринимателей. На ваш взгляд, власть повернулась лицом к бизнесу?

- За достаточно короткий срок в ментальности наших людей произошли значительные изменения. Фактически за одно поколение случилась очень большая трансформация: сначала к предпринимателям было негативно-завистливое отношение - мол, спекулянт, «раскрутился», «поднялся», обогатился за счет других. И только с середины 2000-х годов мнение стало меняться. Появилось понимание, что предпринимательство - это почетный труд, налоги, рабочие места. Ментальность людей поворачивается медленно, но она поворачивается, к счастью.

Сегодня есть предпринимательские объединения, бизнес-омбудсмен, к мнению представителей бизнеса прислушиваются. И я ощутил это, кстати, будучи чиновником.

- Плавно переходя к вашему опыту государственной работы... На ваш взгляд, в чем основное различие системы работы в частной структуре и в государственной?

- Значительное различие, на мой взгляд, демонстрирует сама система оплаты труда. В бизнесе мы что имеем: сотрудник получает оклад и мотивирующие надбавки. Проявил инициативу, больше поработал, выполнил KPI (ключевые показатели эффективности) - больше и получил. В госслужбе все по-иному: - там все заточено на процесс. У тебя есть оклад, и твоя основная задача - не нарушать свой регламент. А если ты проявляешь инициативу, то это может быть даже во вред. Потому что, если служащий выступит с инициативой и эту инициативу ему и поручат, придется работать больше, увеличивается риск нарушить регламент, что может привести к дисциплинарному взысканию вплоть до увольнения, при этом он будет получать ту же зарплату. Особенно хотелось бы отметить несоразмерность системы мотивации и ответственности, которая лежит на руководителях и заместителях департаментов. Это ни плохо, ни хорошо. Это вопрос регламентов и системы мотивации. И здесь нужно думать о том, как эти регламенты менять.

- Но и бизнес, и государственное управление - это системы. И они по логике должны работать по общим законам?

- Да, системный подход имеет ключевое значение и там, и там. И общие законы функционирования системы везде одинаковы. Но есть и существенные различия. В госслужбе, например, большие циклы. Если я как предприниматель захотел завтра купить какой-то товар, я это сделал. В госсистеме регламенты очень протяженные и связаны они с бюджетным процессом. Если нужно провести какие-то затраты или инвестиции, я должен составить программу, внести ее в бюджет, потом провести конкурс, выбрать подрядчика, и только тогда я могу задуманное осуществить. Цикл занимает примерно год-два... Хотел бы особо отметить, что из-за устойчивости и инерционности системы государственного управления стратегическое видение и долгосрочное комплексное планирование деятельности должны играть в госсистеме ключевую роль!

Еще одно принципиальное отличие бизнеса как системы от госструктур заключается в том, что если в бизнесе ты управляешь плохо, то очень быстро наступает крах. В госсистеме плохое управление к этому не приводит. Если ты плохо управляешь, тебе будут помогать субсидиями. Это очень сильно тормозит развитие системы государственного и муниципального управления.

Особенность российской ситуации в том, что в 2000-е годы, когда был увеличивающийся приток денег за счет роста доходов от нефти и газа, у нас сформировалась экономика распределения. Можно было управлять плохо, но при этом растущий приток денег все равно был - по системе распределения они попадали в экономику, и это обеспечивало экономический рост. Теперь эта модель не работает. Цены на нефть не растут, и сейчас ключевая задача - в повышении эффективности управленческих функций государственного аппарата. Далеко не во всех субъектах выстроена система управления, нацеленная на результат. В основном она заточена на процесс и распределение денег.

Большая и очень сложная задача, на мой взгляд, есть в том, что в недрах администраций сегодня необходимо проводить реинжиниринг процессов. Переходить от управления процессами к управлению проектами. Внедрять систему стратегического и целевого управления. Формировать профессиональные и компетентные управленческие команды.

- Вы получили предложение занять должность руководителя департамента экономики в администрации Приморья, но проработали на этом посту недолго. Почему?

- Когда я наблюдал за всем, что происходит, со стороны, у меня была иллюзия, что на этой должности я могу что-то изменить. Но, когда оказался в кресле руководителя департамента, оказалось, что в основном мой функционал - в утверждении и согласовании различных документов. А я далеко не всегда с ними был согласен!

- Например, что вызывает неприятие?

- Мне кажется, несмотря на то что сейчас есть Министерство по развитию Дальнего Востока, стратегического видения развития региона, системного подхода к решению задач не наблюдается. Есть отдельные инициативы, но и они довольно спорны. Например, ТОРы. На мой взгляд, если государство берет на себя обязательство по созданию инфраструктуры, снижает налоговое бремя, то на эту территорию должны заходить инвесторы, которые обеспечивают точки роста для перспективных отраслей региональной экономики. Например, в Приморье хорошо растет картофель, а крахмал пользуется спросом на рынках АТР. Мы привлекаем инвестора, который построит в ТОР завод по производству крахмала, вследствие этого все наши фермеры получают гарантированный рынок сбыта картофеля и могут значительно увеличить объемы производства. Таким образом, мы даем стимулы к экономическому развитию территории вокруг ТОРа. А у нас что получается: в ТОР «Надеждинский», с государственными инвестициями в 3-4 млрд рублей, заходит региональный ретейлер, который планирует там построить распределительный центр. И свои супермаркеты он будет обеспечивать со своего распределительного центра. На высококонкурентном рынке мы за счет государства одному из участников создаем более комфортные условия. За счет льгот, которые мы создали в ТОРе, у него издержки меньше. И получается, что, при прочих равных условиях, в своих магазинах цены он может держать ниже, чем остальные. За счет государства получает необоснованные конкурентные преимущества. Что произойдет с остальными участниками рынка? Они будут вынуждены либо сократить свою деятельность, либо уйти с рынка. А это ну никак не способствует экономическому развитию региона.

Кроме этого, в центре Владивостока реализуется проект особой экономической зоны. Когда закрывали автомобильный рынок, поднимали пошлины, была хорошая идея сделать автомобильный кластер. Но что из этого получилось: полуразобранные машины приходят беспошлинно, все это здесь собирается и за счет государства вывозится в центр России. Добавленной стоимости эта схема экономике края дает по-минимуму. Сейчас мы знаем, что государство планирует потратить на инфраструктуру СЭЗ более 5 млрд рублей, но непонятно, кто и что там будет собирать. Потому что условия для производителей более льготные в ТОРах и еще более льготные в Свободном порте. Но быть резидентом одновременно и того, и другого нельзя.

Получается, что из-за отсутствия комплексного, системного, скоординированного плана социально-экономического развития Приморского края каждое ведомство, как в басне лебедь, рак и щука, тянет в свою сторону.

- Но есть же проекты, в которые вы верите?

- Конечно, например, проект развития Владивостокской агломерации. Изначально Владивосток создавался как город-крепость, его так расположили, чтобы он был малодоступен и с моря, и с берега. Сейчас его стратегическое значение поменялось. Город в последние двадцать лет бурно развивался, в основном как сервисный и логистический хаб между Россией и АТР. И, как следствие, мы получили точечную застройку, транспортный коллапс и значительные системные и инфраструктурные ограничения в дальнейшем развитии Владивостока. Спасибо тем людям, которые решили здесь провести саммит. За счет этого многое изменилось. Город обеспечен всей необходимой инфраструктурой. Теперь нужно двигаться дальше в этом направлении. Строить современный, полицентричный мегаполис мирового уровня. Проектировать и реализовывать проекты комплексного освоения новых территорий.

Если мы сможем запустить строительный бум на территории Владивостокской агломерации - это даст мощный мультипликативный эффект для всей экономики Приморского края.

- Дмитрий, вы много путешествуете, и в основном по Дальнему Востоку, в то время как большинство жителей нашего региона предпочитают отправляться на отдых в Таиланд, на Сайпан или Бали. Чем обусловлен ваш выбор? Ведь инфраструктура туризма в регионе пока не сильно развита.

- И Сайпан, и Гуам, и Бали, и о. Ява - все это было. Это тоже очень интересно. Но ты там чувствуешь себя гостем, пляжным туристом. Наш Дальний Восток ценен своей дикой природой, возможностью ловить рыбу, дышать запахом костра… На земле очень немного осталось мест, не тронутых человеком. И Дальний Восток - одно из них. Например, река Бикин. Это уникальное место, тут увидишь ту тайгу, которая была до цивилизационного освоения. А в прошлом году мы сплавлялись по Индигирке. Прошли по реке около 1400 км. И на всем маршруте только три населенных пункта... Идешь, огромная, бесконечная река, многочасовые северные закаты и восходы... чувствуешь себя песчинкой! Вокруг тишина, никакой цивилизации. Кто это испытал, хочет снова туда вернуться. Каждый раз едешь в очередную экспедицию и диву даешься, сколько много еще интересных мест, от которых дух захватывает! Путешествия дают очень богатый эмоциональный запас для развития. И когда возвращаешься обратно в цивилизацию, ощущаешь настоящий вкус жизни.

Елена АРДАЛЬЯНОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", Владивосток.

Фото РИА PrimaMedia.