В Свободном порту будут лучшие условия ведения бизнеса в АТР

Неделю назад президент России пописал закон «О Свободном порте Владивосток». Тут же, под стать ТОРам, родилась аббревиатура - СПВ, пишет деловая газета "Золотой Рог". Рядовые приморцы будут оценивать закон, когда увидят первые результаты, но региональный бизнес и инвесторы взялись за детальный анализ: что вкупе дадут два закона из одного пакета для развития Приморского края и собственного бизнеса?

«И руководство края, и наши коллеги из Министерства по развитию Дальнего Востока считают оба закона революционными, - отметил губернатор Приморского края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. - Подобных законов в современной истории России еще не было. Сегодня объявленная президентом политика поворота России на Восток начала реализовываться масштабными темпами. Уверен, на Востоке мы найдем не менее надежных партнеров, чем на Западе. Уже сейчас это очевидно.

За последние годы в Приморье сделано очень многое, чтобы регион стал по-настоящему инвестиционно привлекательным. Режим ТОРов обеспечит особые условия инвестирования, конкурентные для рынка АТР: налоговые и таможенные преференции, ускоренные административные процедуры, режим «одного окна». Еще один важный проект, который, я уверен, заинтересует наших иностранных партнеров, – Свободный порт Владивосток. Он рассматривается как центр для развития внешней торговли со странами АТР, а также производств, основанных на применении современных технологий и ориентированных на выпуск конкурентоспособной на международном рынке продукции», – заявил глава края.

В Свободном порту будет действовать особый правовой режим осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также будут созданы лучшие условия ведения бизнеса по отношению к аналогичным территориям, функционирующим в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

По мнению Губернатора края Владимира Миклушевского, законопроект о создании Свободного порта в Приморье удалось сделать гибким и легко администрируемым, а сам режим станет конкурентоспособным уже существующим в АТР.

«Законопроект разрабатывался с привлечением большого количества экспертов, людей из бизнеса, в общей сложности в обсуждении закона приняли участие 750 человек. Я очень благодарен нашим коллегам из Минвостокразвития, потому что к этому вопросу мы с одной стороны подошли творчески, с другой – так широко обсудили, и мне кажется, что законопроект получился неплохим. Мы постарались использовать лучшие практики стран – «азиатских тигров», как их называют. Поэтому я со сдержанным оптимизмом буду говорить, но думаю, что мы сможем быть конкурентоспособными», – подчеркнул глава региона.

Действие законопроекта распространяется теперь на 15 муниципальных образований Приморья. Также в законе предусмотрены дополнительные механизмы поддержки резидентов и сформированы нормы, позволяющие создать зону Freeport в Свободном порте Владивосток.

Как сообщила пресс-служба края, департаменты администрации и инвестиционные институты Приморья уже начали работу над реализацией принятых уникальных законов – о территориях опережающего развития и о Свободном порте Владивосток.

Досье "Золотого Рога": По оценке разработчиков, в результате принятия и реализации законопроектов о создании Свободного порта валовый региональный продукт Приморского края составит к 2021 году 1,106 триллиона рублей (рост в 1,7 раза к 2015 году), к 2025 году – 1,402 триллиона рублей (рост в 2,2 раза к 2015 году), к 2034 году – 2,157 триллиона рублей (рост в 3,4 раза к 2015 году).

Прирост ВРП Приморского края составит 470,1 миллиарда рублей к 2021 году, 766,2 миллиарда рублей – к 2025 году, 1,521 триллиона рублей – к 2034 году.

Количество созданных рабочих мест достигнет 84,7 тысячи человек к 2021 году, 108 тысяч – к 2025 году, 468,5 тысячи человек – к 2034 году.

Прирост ВРП ДФО к 2025 году в результате реализации проекта может составить 1,97 триллиона рублей – до 34 процентов.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.