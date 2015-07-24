Владивосток мечтает о насыпных островах

Грандиозные планы развития Большого Владивостока постепенно могут вовлечь в строительство привлекательную для инвесторов морскую акваторию, сообщает деловая газета "Золотой Рог".

Казалось бы, вопрос о строительстве островов на акватории Владивостока, а на них - всего, что нашей душе угодно - сегодня абсолютно не актуален. Однако только возможность такого строительства дает волю мечтам, и в копилке футуристических проектов приморских архитекторов уже давно имеется немало интересных идей. Судя же по новациям российского законодательства, такие идеи уже в ближайшее время могут получить реальные шансы на воплощение.

Минприроды дает добро

Еще 19 июля 2011 года в России был принят Федеральный закон «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности» № 246 ФЗ, который принципиально определил возможности и нюансы проектирования и строительства на акватории водных объектов искусственных островов. Однако, построив в соответствии с этим законом остров, инвестор все еще рискует не получить разрешение на строительство на его территории объектов недвижимости. Этот законодательный пробел и должны восполнить поправки в Градостроительный кодекс РФ, которые в конце июня были предложены законодателям Министерством природы. Понятно, что после их принятия проблема должна разрешиться.

Как сообщала «Газета.ру», законопроект с поправками определил регламент строительства различных зданий и сооружений «на поверхностных водных объектах» не только островов, но и отдельных построек на сваях и платформах, в том числе дебаркадеров. Начиная от получения разрешения на строительство до ввода в эксплуатацию.

Специалисты приводят лишь несколько отечественных реальных проектов, которые осуществляются в настоящее время. Это строительство островов «Приморский парк» и «Сестрорецкий парк», «Морской фасад» в Санкт-Петербурге, а в Ростове-на-Дону на строящемся искусственном острове предполагается возвести футбольный стадион «Ростов-Арена». Надо полагать, что экономика вопроса этого островного строительства была хорошо просчитана, и инвесторы окажутся в выигрыше.

Утверждается, что строительство 1 кв. метра искусственного острова в настоящее время стоит всего-то от $200-300. Учитывая, что во Владивостоке средний квадрат жилья на вторичном рынке подбирается по цене предложения к $2000, построить остров или целый архипелаг - экономически вполне реально. Но есть ли в этом необходимость?

Главное - разумный подход

Главный архитектор Владивостока Анатолий МЕЛЬНИК осторожен в оценках возможностей такого строительства в городе:

- Во всем должен быть здравый смысл. Зачем строить острова, если они уже есть. Правда, они у нас такие и ценны именно тем, что они сами собой сейчас представляют. Для градостроительного развития у нас может быть использован и начал использоваться только один остров - это остров Русский. Причем не основная его часть, а лишь полуостров Саперный. Остальная его территория, на наш взгляд, должна быть сохранена в сегодняшнем виде: естественный ландшафт, зелень, природа и так далее.

Создание искусственных территорий на акватории - а это не обязательно острова, но и (насыпные) участки, становящиеся продолжением береговой части, - наверное, может и должно у нас быть, но это не панацея, не стратегический путь развития города. Тем более что теперь в рамках развития городской агломерации надо рассматривать не только Владивосток в его прежних границах, но и достаточно большую часть юга Приморского края.

Искусственные территории на акватории могут быть там, где в них есть смысл. Это в любом случае должно быть со всех сторон рассмотрено, экономически оправдано и не должно наносить ущерб экологической обстановке.

Есть мировая практика. Это, например, касается Японии и Южной Кореи, где есть горные массивы, которые непригодны для освоения, и тот материал, который нужен для отсыпки территории, берется оттуда. А у нас - сопки. В наших условиях это должно быть, но в разумном и ограниченном пределах.

- Но часто говорится, что Владивосток практически не имеет территорий для нового строительства!

- Если мы говорим о нынешних границах муниципального образования - это одно, но сегодня в агломерацию вошли Артем, Надеждинский и Шкотовский районы, и мы должны рассматривать и их возможности. И, пожалуй, нет смысла делать какие-то спорные вещи, когда у нас и так есть что осваивать. Надо смотреть, для чего это предлагается делать. Какая стоит задача. В любом случае должно быть разумное градостроительное обоснование. Экономическое, научное, экологическое.

Не надо строить из себя островитян

Генеральный директор отраслевого строительного института ДальНИИС Владимир СМОТРИКОВСКИЙ считает, что следует заниматься реальной экономикой, а не мечтать об островах и закапывать в них средства.

- У нас сейчас денег на жилье не хватает, нет толком дорог! Надо ли нам строить острова, и на них - плохие дороги!? И разве у нас земли нет? Я не раз говорил и повторю простую вещь: если всех людей, живущих в городе с его численностью, расселить в малоэтажные дома с плотностью 150 человек на гектар, то и тогда мы займем всего лишь 10% территории Владивостока. Зачем нам строить острова?

- А если все же найдутся такие инвесторы?

- Их надо нацеливать на то, чтобы они вкладывали деньги в реальные проекты. Чтобы не острова строили, а нормальную среду жизнеобитания. А остров - это ненормальная среда, вынужденная. Например, построили мы мост на остров. Хороший, редкий. Такие строят между агломерациями, когда 20 млн жителей живет на одной стороне и 20 млн - на другой. Но когда этого нет, то зачем! Например, зачем нам мост на о. Попова? Только потому, что это хорошая идея и несколько человек в день проедут по нему, поживут и потратят там свои деньги? Но это же абсурд, нонсенс, это какое-то отмывание денег с помощью инженерии!

Сегодня у нас геополитическая ситуация такова, что даже маленькое отклонение от правильного пути ведет к колоссальным затратам. Нужно четко, грамотно и осторожно выбирать правильный путь или правильную траекторию экономического движения. А экономика и градостроительство - это практически равнозначные вещи. Не бывает экономики без размещения производительных сил.

- Выходит, и ДВФУ не стоило «загонять» на остров?

- Однозначно! Но сделали - так сделали. Это чисто политическое решение, которое никак не связано с экономикой и разумным расходованием средств. Ну чем для университета было плохо место на Седанке! Здесь, если не хватало земли под этот проект, действительно можно было бы часть территории сделать намывной и на искусственных участках. Но тоже стоило бы посмотреть, надо ли. И такое расположение нового комплекса вуза поднимало бы и институты ДВО РАН, интегрировало академическую и вузовскую науку. Кроме того, это место уже хорошо интегрировано непосредственно в жилую застройку, городскую среду. Все здесь есть.

Острова можно построить в рамках ТОР

А вот архитектор Виталий ФЕДОРОВ считает, что строить острова во Владивостоке очень заманчиво и перспективно.

- Я не сторонник строить острова, как это предлагается в Сочи, на 40-метровых глубинах. У нас вполне достаточно для этого и трехметровых глубин. И на них такое строительство наиболее рентабельно и наименее вредно. Мы уже предлагали «угол» акватории в районе станции Океанской, начиная от мыса Дальнего и захватывая территорию, где когда-то был ресторан «Поплавок». В этом районе есть перспективное «пятно» на 420 гектаров. Шикарное место.

Смысл этого предложения состоит в том, что здесь может быть не просто дополнительная территория для города, новые острова, курортная зона, марина, торговля и пр., но туда, например, буквально напрашивается решение вынести всю нашу администрацию - краевую и федеральную. Здесь лучший в городе микроклимат, реже туманы, чаще солнце, всегда теплее и стоит прекрасная погода. И такое решение по искусственной территории очень хорошо сочетается со строительством вдоль моря ВКАД, с авто-железнодорожным переходом через Амурский залив в сторону Славянки. Здесь вдоль берега можно «прокрутить» предложения концепции формирования в городе морских защитных сооружений, заложив в эти объекты массу полезных функций.

Я считаю, что такое строительство можно было бы решать в рамках ТОР, что позволяет установить свои градостроительные нормы для этой отдельной территории. Если под организацией ТОР будет стоять подпись президента, то многое будет делать легче легкого.

Новые территории здесь могут подстраховать и наш знаменитый низководный мост. Ведь еще несколько лет - и он будет стоять колом. По-моему, он неудачен еще и тем, что разрезал полуостров на две части. Ранее Де-Фриз можно было бы очень шикарно застроить, не разрушая его целостности. А так получились небольшие куски, на которых крупной застройки уже не сделаешь. И очень хороший лес вырубили. К сожалению, я опоздал со своим предложением по низководному мосту. Его можно было бы пройти по меньшим глубинам. При этом решалось бы все то же самое. Зато и цена вопроса была бы меньше, и Де-Фриз цел.

- А насколько уместно ваше предложение с точки зрения экологии этого района?

- Нужна, конечно, и экологическая экспертиза, и мероприятия по рекультивации подводного мира. В этом отношении мы с наукой хорошо этот вопрос обсуждали - с профессором Борисом ПРЕОБРАЖЕНСКИМ, со специалистами из других институтов. И есть понимание, что такое строительство не приведет к каким-то катастрофическим последствиям. Нерестовые места можно обходить, делать там поддув кислорода, и при желании - даже улучшить экологическую ситуацию.

Виктор КУДИНОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.