Первый аукцион по объектам недвижимости ДВФУ во Владивостоке объявлен на сентябрь

Во Владивостоке стартовали аукционы по продаже объектов недвижимого имущества, принадлежащего ДВФУ, которые вуз будет проводить совместно с компанией EY, определенной консультантом-организатором аукционов.

Во вступительном слове проректор ДВФУ по развитию кампуса университета Владимир НИКОЛАЕВ сказал, что еще в 2012 г. были определены 55 объектов, которые предстоит продать, исходя из их невостребованности в образовательном процессе. При этом университетом не преследуется какая-либо выгода от реализации этих объектов – все средства, которые будут выручены на аукционах, пойдут в федеральную казну и львиную долю из них предполагается выделить на строительство второй очереди кампуса ДВФУ на о. Русском.

На первый аукцион, который должен состояться 11 сентября, будут выставлены пять объектов, выделенные в четыре лота.

Два лота представляют собой помещения в цокольном и втором этаже здания на ул. Светланской, 165 во Владивостоке в целом около 420 кв. метров. Стартовая цена цоколя площадью 108,5 кв. метров – 5,24 млн рублей, а 310 кв. метров второго этажа – за 17,6 млн. Единым лотом продается историческое 4-этажное здание в исторической части города на ул. Пушкинской, 41 общей площадью около 1,6 тыс. кв. метров. Его стартовая цена – 82,8 млн рублей. За 800 тыс. рублей участникам аукциона будет предложен комплекс в г. Партизанске в районе пер. Индустриального, 2а и 2г, включающего казарму площадью 555,6 кв. метров, гараж около 92 кв. метров и участок земли около 25 соток.

Всего в состав первой очереди аукционов, которые должны пройти в 2014-2015 гг. определено 17 объектов. Оценка БТИ, проведенная в рамках подготовки аукциона, определила их общую стартовую цену примерно в 2 млрд рублей. Однако специалистами Ростехинвентаризации эта цена была скорректирована до 1,5 млрд рублей.

На следующие аукционы будут выставлены здание на ул. Мордовцева, 12, Уборевича, 25, помещения в здании на ул. Экипажной, 18б, еще один исторический особняк на ул. Пушкинской, 37, расположенное в Миллионке здание на ул. Алеутская, 39, спорткомплекс на ул. Володарского, 3а, здания на проспекте Красного знамени, 66 и на ул. Фокина, 26.

Еще один объект, который будет предложен за пределами краевого центра – нежилое здание в с. Пуциловке на ул. Советская, 43 г. Уссурийска. Этот объект интересен тем, что на старте предлагается дешевле кадастровой стоимости – за 1,46 млн рублей и имеет солидный земельный участок – 78 000 кв. метров.

Руководитель Дальневосточного филиала компании EY Алексей ЕРОХИН выразил уверенность, что большинство предлагаемых через электронные торги объектов будут проданы сразу, хотя торговаться, вероятно, придется буквально сутками. Потенциальный спрос есть.

Что касается остальных 38 объектов из списочных 55, то они также готовятся к продаже и, предполагается, что будут предложены к реализации уже в следующем году. Стоит отметить, что в целом в имущественный комплекс ДВФУ сегодня входит около 400 объектов недвижимости.

Виктор КУДИНОВ. ZRPRESS.RU, Владивосток.