Модернизацию сетей во Владивостоке продолжает "Ростелеком"

«Ростелеком» в Приморском крае реализует масштабный проект реконструкции сетей связи во Владивостоке. В рамках проекта, в многоквартирных домах строятся современные оптические системы доступа в Интернет.

Проект строительства оптической сети предусматривает стопроцентный охват новыми системами доступа всех зданий жилого фонда этажностью от 3-х и выше.

Обновление сетей ведется по технологии GPON (Gigabit Passive optical network, гигабитная пассивная оптическая сеть). При использовании данной технологии оптический кабель вводится в каждый подъезд многоквартирных домов и в квартиры каждого клиента компании, что позволяет исключить влияние электромагнитных помех на систему связи и обеспечить стабильность качества оказываемых услуг.

Оптические сети позволяют клиентам «Ростелекома» получить услуги на качественно новом уровне:

- Интернет на скорости до 40 Мбит/с, с возможностью увеличения скорости до 1 Гб/с путем изменения тарифного плана;

- Интерактивное ТВ с возможностью просмотра более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате.

- Возможность подключения нескольких телевизоров в одной квартире с функцией мультирум и «Управление просмотром».

«Интерактивное телевидение» - уникальный федеральный продукт «Ростелекома». Существенное преимущество услуги - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов - электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ. Услуга «Родительский контроль» позволяет оградить детей от нежелательного контента и настроить разные профили для каждого члена семьи.

Специалисты «Ростелекома» уже провели оптические линии к большинству многоквартирных домов Владивостока. В настоящее время проводятся работы по прокладке кабеля в подъездах и квартирах на Чуркине, Эгершельде и в центральных районах города. Сроки и характер работ согласуются с жильцами и управляющими компаниями.

«Мы проводим монтаж новых оптических кабелей, что требует проведения определенных строительных работ, - сообщил директор Приморского филиала «Ростелеком» Руслан Тулаганов. - Пользуясь случаем, мы просим горожан проявить понимание и пойти навстречу связистам. Со своей стороны мы гарантируем аккуратное и корректное проведение работ».

Во Владивостоке по технологии GPON подключено уже более 650 домов, до конца 2014 года планируется подключение еще 1600 домов. На сегодняшний день ОАО «Ростелеком» в Приморском крае - единственная компания, которая предлагает услуги связи по современной технологии GPON.

Досье ZRPRESS: Приморский филиал ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн. домохозяйств в России.