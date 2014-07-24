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Модернизацию сетей во Владивостоке продолжает "Ростелеком"

24 Июля 2014, 12:24 | Приморье
«Ростелеком» в Приморском крае реализует масштабный проект реконструкции сетей связи во Владивостоке. В рамках проекта, в многоквартирных домах строятся современные оптические системы доступа в Интернет.
 
Проект строительства оптической сети предусматривает стопроцентный охват новыми системами доступа всех зданий жилого фонда этажностью от 3-х и выше. 
 
Обновление сетей ведется по технологии GPON (Gigabit Passive optical network, гигабитная пассивная оптическая сеть). При использовании данной технологии оптический кабель вводится в каждый подъезд многоквартирных домов и в квартиры каждого клиента компании, что позволяет исключить влияние электромагнитных помех на систему связи и обеспечить стабильность качества оказываемых услуг. 
 
Оптические сети позволяют клиентам «Ростелекома» получить услуги на качественно новом уровне:
 
- Интернет на скорости до 40 Мбит/с, с возможностью увеличения скорости до 1 Гб/с путем изменения тарифного плана; 
 
- Интерактивное ТВ с возможностью просмотра более 200 телевизионных каналов цифрового качества, в том числе в HD-формате. 
 
- Возможность подключения нескольких телевизоров в одной квартире с функцией мультирум и «Управление просмотром».
 
«Интерактивное телевидение» - уникальный федеральный продукт «Ростелекома». Существенное преимущество услуги - это широкий спектр дополнительных интерактивных сервисов - электронная программа передач (с функцией напоминания), «Караоке» (исполнение любимых музыкальных композиций). Сервис «Видеопрокат» предлагает к просмотру более 1500 художественных фильмов и сериалов различных жанров, мультфильмов, познавательных и образовательных программ. Услуга «Родительский контроль» позволяет оградить детей от нежелательного контента и настроить разные профили для каждого члена семьи.
 
Специалисты «Ростелекома» уже провели оптические линии к большинству многоквартирных домов Владивостока. В настоящее время проводятся работы по прокладке кабеля в подъездах и квартирах на Чуркине, Эгершельде и в центральных районах города. Сроки и характер работ согласуются с жильцами и управляющими компаниями.
 
«Мы проводим монтаж новых оптических кабелей, что требует проведения определенных строительных работ, - сообщил директор Приморского филиала «Ростелеком» Руслан Тулаганов. - Пользуясь случаем, мы просим горожан проявить понимание и пойти навстречу связистам. Со своей стороны мы гарантируем аккуратное и корректное проведение работ». 
 
Во Владивостоке по технологии GPON подключено уже более 650 домов, до конца 2014 года планируется подключение еще 1600 домов. На сегодняшний день ОАО «Ростелеком» в Приморском крае - единственная компания, которая предлагает услуги связи по современной технологии GPON.
 
Досье ZRPRESS: Приморский филиал  ОАО «Ростелеком» – структурное подразделение ОАО «Ростелеком», которое действует на территории Приморского края. Филиал входит в состав макрорегионального филиала «Ростелеком - Дальний Восток», созданного в апреле 2011 года на базе ОАО «Дальсвязь» после присоединения этой компании к ОАО «Ростелеком» и объединившего 7 региональных  филиалов – Амурский, Камчатский, Магаданский, Приморский, Сахалинский, Хабаровский и филиал «Сахателеком». «Ростелеком» – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба, присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая более 34 млн.  домохозяйств в России.    
 
 
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Теги: Ростелеком  интернет 



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