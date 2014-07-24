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Приморье сохраняет прежние позиции в рейтинге инновационной активности регионов

24 Июля 2014, 09:30 | Приморье

По итогам 2013 года Приморский край сохранил позиции в группе «умеренная инновационная активность» рейтинга инновационной активности регионов РФ, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.

Рейтинг составлен национальной ассоциацией инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ).

Приморье, как и в 2012 году, находится в группе регионов с умеренной инновационной активностью, занимая 50-е место из 83.

На первой строчке рейтинга находится Москва, на второй – Санкт-Петербург. Третье место в рейтинге занимает Республика Татарстан.

Авторы рейтинга отмечают, что общий инновационный индекс субъектов РФ вырос на 1,7 процента по сравнению с 2012 годом.

По словам Президента НАИРИТ Ольги Усковой, такая положительная тенденция наблюдается уже третий год подряд. Это говорит о повышении уровня ответственности субъектов за реализацию ключевых государственных инициатив.

ZRPRESS.RU, Владивосток.

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Теги: инвестиционная активность  рейтинг 



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Комментарии

  • РџСЃРµРІРґРѕРЅРёРј11:05, 24.07.2014#

    В общем, разговоры ио губера об инвестициях-это только предвыборные разговоры. . . . )

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