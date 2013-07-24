Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморском крае дегустаторы решили ставить на дары моря
В выявлении лучших товаров эксперты и простые приморцы совпали во вкусах.
16 июля состоялось официальное заседание дегустационной комиссии, на котором были подведены итоги краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2013 года». Конкурс проводится на территории края уже в тринадцатый раз и является региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».
В 2013 году конкурс был проведен в два этапа. Как сообщили члены комиссии, для первого этапа - народного голосования - 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности выставили 50 видов своей продукции на суд жителей и гостей Владивостока. Продегустировать хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные деликатесы, рыбные пресервы, безалкогольные напитки и кисломолочные продукты можно было в ряде городских супермаркетов с апреля по июль. В этом заключался первый этап конкурса, второй этап - непосредственно работа комиссии.
В состав дегустационной комиссии входят специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае», специалисты-эксперты управлений Роспотребнадзора и Ростехрегулирования по Приморскому краю, эксперты по сертификации Приморской торгово-промышленной палаты, ООО «Приморский центр сертификации», а также специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Итоговое заседание проводилось под председательством вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, который отметил, что по многим позициям мнение жителей и гостей Владивостока и комиссии совпадает:
- Это говорит о том, что комиссия достаточно профессионально проводит оценивание и учитывает не только формальные стороны (прежде всего, органолептику и надлежащее качество продукции). Я хотел бы поблагодарить департамент лицензирования и торговли, всех руководителей сетевых компаний, отдел пищевой и перерабатывающей промышленности за их работу в рамках народного этапа конкурса. Задачей было выявить признанные народом продукты питания.
- Благодаря народному голосованию конкурс стал более массовым и объективным. При оценке качества продукции, которую проводят профессиональные дегустаторы, необходимо учитывать и мнение потребителей, - высказался начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор ПОНАМАРЕВ.
Были озвучены результаты дегустационного совета по каждому виду представленного на конкурс товара. Вся комиссия единогласно пришла к выводу, что следует не допускать к конкурсу продукцию без заключения Санэпидемнадзора и отчета Роспотребнадзора о качестве продукции. Такие меры, по словам членов комиссии, должны будут послужить стимулом для обновления оборудования и улучшения всего процесса производства на предприятиях-участниках конкурса.
Также члены комиссии сошлись во мнении, что при оценивании продуктов предпочтение нужно отдавать позициям, которые являются новыми товарами, а постоянные номинанты должны уступить. Напомним, что товары, получившие наивысшую оценку, будут номинированы для участия во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Вице-губернатор Сергей Сидоренко предложил отбирать для этого конкурса ту продукцию, которая отличается чем-то уникальным, характерным лишь для Приморского края, и в производстве которой предприятия использовали современные технологии или нестандартные ингредиенты. В первую очередь, заявил вице-губернатор, это касается морепродуктов: «Рыба и другие дары моря - это именно наша местная специфика, поэтому мы можем выбиться в лидеры именно в этой сфере».
Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Четыре бочки фирменного Pulsarа от "Востокнефтепродукта" разыграли на "Примринге"
- Дед Мороз привёз лето в Приморье!
- В Приморье в сентябре бесплатно заработает первый мобильный детский технопарк
- Во Владивостоке "Улица Дальнего Востока" будет открыта для всех желающих
- Международный дальневосточный морской салон швартуется в центре Владивостока
- Приморье закрыло дрифт-сезон
- Японские виды на Владивосток
- Море Приморья готово к приему туристов
- Болиды ННК рулят в новом окрасе
- Только во Владивостоке можно выпить кофе с ламинарией и морской солью
Новости раздела
- Приморцы защищают интересы дальневосточных пчеловодов на "Апиславии"
- Круизный лайнер Bremen зашел в порт Петропавловска-Камчатского
- Tele2 приходит на помощь клиентам по сигналу SOS
- Пример Приморью
- Приморским аграриям подсыпят гранул
- Банкир вышел из офшора
- "Остап Шеремета" взял курс на достройку и испытания в Приморье
- Более двадцати дорог отремонтировано за неделю во Владивостоке
- Во Владивостоке стартовал конкурс "Добросовестный аварийный комиссар"
- На улицах Владивостока - новая спецтехника
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стала известна фамилия нового врио губернатора Приморья
- Назван главный виновник острого политического кризиса в Приморье
- В Приморье едут сразу четыре группы контролеров с чрезвычайными полномочиями
- После визита Тарасенко из администрации Владивостока уволился вице-мэр
- В Приморье определился первый кандидат на новые выборы губернатора
- "Тарасенко предстоит выстроить диалог с жителями края и переубедить их"
- В декабре можно будет слетать из Владивостока в Японию "за пивом"
- В России готовы ввести налог на отпуск
- Приморский Трамп
- Кандидатуры на пост врио главы Приморья плодятся как грибы после дождя