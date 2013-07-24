В Приморском крае дегустаторы решили ставить на дары моря

В выявлении лучших товаров эксперты и простые приморцы совпали во вкусах.

16 июля состоялось официальное заседание дегустационной комиссии, на котором были подведены итоги краевого смотра-конкурса «Лучший товар Приморья 2013 года». Конкурс проводится на территории края уже в тринадцатый раз и является региональным этапом Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России».

В 2013 году конкурс был проведен в два этапа. Как сообщили члены комиссии, для первого этапа - народного голосования - 17 предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности выставили 50 видов своей продукции на суд жителей и гостей Владивостока. Продегустировать хлебобулочные и кондитерские изделия, мясные деликатесы, рыбные пресервы, безалкогольные напитки и кисломолочные продукты можно было в ряде городских супермаркетов с апреля по июль. В этом заключался первый этап конкурса, второй этап - непосредственно работа комиссии.

В состав дегустационной комиссии входят специалисты ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Приморском крае», специалисты-эксперты управлений Роспотребнадзора и Ростехрегулирования по Приморскому краю, эксперты по сертификации Приморской торгово-промышленной палаты, ООО «Приморский центр сертификации», а также специалисты департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края. Итоговое заседание проводилось под председательством вице-губернатора Приморского края Сергея СИДОРЕНКО, который отметил, что по многим позициям мнение жителей и гостей Владивостока и комиссии совпадает:

- Это говорит о том, что комиссия достаточно профессионально проводит оценивание и учитывает не только формальные стороны (прежде всего, органолептику и надлежащее качество продукции). Я хотел бы поблагодарить департамент лицензирования и торговли, всех руководителей сетевых компаний, отдел пищевой и перерабатывающей промышленности за их работу в рамках народного этапа конкурса. Задачей было выявить признанные народом продукты питания.

- Благодаря народному голосованию конкурс стал более массовым и объективным. При оценке качества продукции, которую проводят профессиональные дегустаторы, необходимо учитывать и мнение потребителей, - высказался начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края Виктор ПОНАМАРЕВ.

Были озвучены результаты дегустационного совета по каждому виду представленного на конкурс товара. Вся комиссия единогласно пришла к выводу, что следует не допускать к конкурсу продукцию без заключения Санэпидемнадзора и отчета Роспотребнадзора о качестве продукции. Такие меры, по словам членов комиссии, должны будут послужить стимулом для обновления оборудования и улучшения всего процесса производства на предприятиях-участниках конкурса.

Также члены комиссии сошлись во мнении, что при оценивании продуктов предпочтение нужно отдавать позициям, которые являются новыми товарами, а постоянные номинанты должны уступить. Напомним, что товары, получившие наивысшую оценку, будут номинированы для участия во всероссийском конкурсе «100 лучших товаров России». Вице-губернатор Сергей Сидоренко предложил отбирать для этого конкурса ту продукцию, которая отличается чем-то уникальным, характерным лишь для Приморского края, и в производстве которой предприятия использовали современные технологии или нестандартные ингредиенты. В первую очередь, заявил вице-губернатор, это касается морепродуктов: «Рыба и другие дары моря - это именно наша местная специфика, поэтому мы можем выбиться в лидеры именно в этой сфере».

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.