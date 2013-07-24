В Приморье таксомоторные компании объединили call-центры

С 1 июля таксомоторные компании «ПримТакси» и «Реноме» создали во Владивостоке единый call-центр и объединили свои автопарки с целью улучшить качество услуг.

Создание call-центра состоялось под эгидой профессионального объединения «Таксомоторный альянс Приморья», которое существует с 2012 года и образовано с целью повышения качества таксомоторных перевозок в городе и крае. Создание единого call-центра - важный шаг в направлении становления цивилизованного рынка. На сегодняшний день в альянс входит восемь ведущих компаний города, созданный единый call-центр в будущем призван объединить все работающие по закону компании.

Директор «ПримТакси» Андрей БРАЛЕЕВ и директор «Реноме» Василий ИВАНЕЦ сообщили, что предварительное согласование с другими компаниями уже проведено. По их словам, такое развитие событий не только поможет бороться с нелегалами в сфере таксомоторного бизнеса, но и приведет рынок в цивилизованный вид и предоставит клиентам новый уровень комфорта использования услуг такси.

С образованием call-центра у компаний появился единый номер телефона 209-99-99, но и прежние номера: 2-777-777 и

2-555-555 – сохранены и доступны для приема заявок.

- Уже сейчас, после двух недель работы единого call-центра, видно, что качество обслуживания улучшилось. Скорость подачи автомобилей возросла на две трети. Количество заявок существенно выросло, - сообщил Андрей Бралеев. – Наши компании уровняли тарифы и цены и начали предлагать клиентам два способа оплаты на выбор: оплата по времени или по километражу. Учитывая существующую систему скидок и бонусов, средняя поездка на такси теперь стоит от 210 рублей.

Практически мгновенная подача автомобилей – не единственное преимущество, которым (уже сегодня!) могут похвастаться компании «Реноме» и «ПримТакси». В планах – создание единой службы качества, куда будут стекаться все жалобы, также ведется активная работа над обновленной системой бонусов. Впрочем, таким средством, как дисконтная карта, клиенты обеих компаний пользуются уже давно. Система дисконтных карт не только дает постоянную скидку, но и начисляет бонусы на счет клиента, которые, впоследствии сложившись, дают право на значительную скидку.

Сейчас в распоряжении компаний «ПримТакси» и «Реноме» находится порядка 120 машин 2011-2012 годов выпуска. На данный момент все без исключения автомобили оборудованы GPS-навигаторами, с помощью которых современное программное обеспечение позволяет найти на виртуальной карте ближайшую от пункта отправления свободную машину. При условии, что автомобили других таксомоторных служб будут также современны и безопасны, произойдет виртуальное объединение автопарков за счет единого программного обеспечения, и в этом случае общий автопарк «Таксомоторного альянса Приморья» будет насчитывать примерно 400 единиц. В будущем, сообщил Андрей Бралеев, компании будут работать с единой маркой машины под одним узнаваемым брендом для повышения комфортности поездок.

Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.