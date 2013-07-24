Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
В Приморье таксомоторные компании объединили call-центры
С 1 июля таксомоторные компании «ПримТакси» и «Реноме» создали во Владивостоке единый call-центр и объединили свои автопарки с целью улучшить качество услуг.
Создание call-центра состоялось под эгидой профессионального объединения «Таксомоторный альянс Приморья», которое существует с 2012 года и образовано с целью повышения качества таксомоторных перевозок в городе и крае. Создание единого call-центра - важный шаг в направлении становления цивилизованного рынка. На сегодняшний день в альянс входит восемь ведущих компаний города, созданный единый call-центр в будущем призван объединить все работающие по закону компании.
Директор «ПримТакси» Андрей БРАЛЕЕВ и директор «Реноме» Василий ИВАНЕЦ сообщили, что предварительное согласование с другими компаниями уже проведено. По их словам, такое развитие событий не только поможет бороться с нелегалами в сфере таксомоторного бизнеса, но и приведет рынок в цивилизованный вид и предоставит клиентам новый уровень комфорта использования услуг такси.
С образованием call-центра у компаний появился единый номер телефона 209-99-99, но и прежние номера: 2-777-777 и
2-555-555 – сохранены и доступны для приема заявок.
- Уже сейчас, после двух недель работы единого call-центра, видно, что качество обслуживания улучшилось. Скорость подачи автомобилей возросла на две трети. Количество заявок существенно выросло, - сообщил Андрей Бралеев. – Наши компании уровняли тарифы и цены и начали предлагать клиентам два способа оплаты на выбор: оплата по времени или по километражу. Учитывая существующую систему скидок и бонусов, средняя поездка на такси теперь стоит от 210 рублей.
Практически мгновенная подача автомобилей – не единственное преимущество, которым (уже сегодня!) могут похвастаться компании «Реноме» и «ПримТакси». В планах – создание единой службы качества, куда будут стекаться все жалобы, также ведется активная работа над обновленной системой бонусов. Впрочем, таким средством, как дисконтная карта, клиенты обеих компаний пользуются уже давно. Система дисконтных карт не только дает постоянную скидку, но и начисляет бонусы на счет клиента, которые, впоследствии сложившись, дают право на значительную скидку.
Сейчас в распоряжении компаний «ПримТакси» и «Реноме» находится порядка 120 машин 2011-2012 годов выпуска. На данный момент все без исключения автомобили оборудованы GPS-навигаторами, с помощью которых современное программное обеспечение позволяет найти на виртуальной карте ближайшую от пункта отправления свободную машину. При условии, что автомобили других таксомоторных служб будут также современны и безопасны, произойдет виртуальное объединение автопарков за счет единого программного обеспечения, и в этом случае общий автопарк «Таксомоторного альянса Приморья» будет насчитывать примерно 400 единиц. В будущем, сообщил Андрей Бралеев, компании будут работать с единой маркой машины под одним узнаваемым брендом для повышения комфортности поездок.
Юлия ХАМАГАНОВА, газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Приморье получит пас от железнодорожников
- В Приморье установят модульный аэровокзал за 14,5 млн рулей
- Во Владивостоке презентовали новые виды услуг ОАО "РЖД"
- Во Владивостоке могут появиться автобусные экспресс-маршруты на остров Русский
- Во Владивостоке ужесточат требования к общественному транспорту
- Безопасность на транспорте обеспечивают профессионалы
- Стало известно, когда запустят круизный лайнер из Владивостока в корейский Сокчхо
- Внутрикраевые авиарейсы в Приморье выполняются по летнему расписанию
- АО "ННК-Приморнефтепродукт" благодарит водителей за участие в важном мероприятии
- Стало известно, что будет дальше с льготными авиабилетами
Новости раздела
- Приморье может потерять одну из крупнейших рыбопромышленных компаний
- Владивосток устал ждать доступную рыбу
- Приморье получит пас от железнодорожников
- Угольной пыли в Приморье станет меньше
- В Приморье рыбаки-профессионалы вышли на поединок с удочками
- Болиды ННК рулят в новом окрасе
- По Владивостоку с гидом
- Tigre de Cristal признали лучшим курортом России
- Самим не вытянуть
- Угольной пыли спуску не дадут
Комментарии
-
-
-
Лялька20:57, 25.07.2013#
". . . два способа оплаты на выбор: оплата по времени или по километражу. . . "-------------------------------------------------------Угу. . . Знаем мы этот выбор. Час сократили до 45 минут, а пробки должен оплачивать пассажир, невзирая на то, что он договорился ехать по километражу - хитро*опо так придумали: проехал десять км - ещё плати. Реформаторы хреновы.
-
-
-
Vaneke05:53, 09.12.2015#
Где-то по-моему уже видел похожую статью на сайте Prombaza77 если не ошибаюсь конечно. Стоит попробовать конечно, может и правда качество улучшиться. Главное чтобы цены не заламывали высоко, отобьют клиентов. А вообще в любом случае это только время покажет правильное ли это решение.
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Курс доллара посыпался по всем фронтам
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморцы могут потерять деньги еще в одном банке
- Мусорный полигон на Горностае неприятно напомнил о себе
- Во Владивостоке 12-этажная высотка может сползти в котлован
- Приморцам, многие из которых уезжают из региона из-за нищенских зарплат и высоких цен, повысят тарифы на ЖКХ
- Если бы удалось решить эту проблему, то повышения пенсионного возраста не потребовалось
- На крупнейшем предприятии Приморья похитили 7,5 миллиардов рублей
- Во Владивостоке откроют государственный рыбный магазин
Ребят, вы еще задействуйте услугу яндекс такси, как в других городах, тогда вообще замечательно будет