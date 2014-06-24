www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.14 р. 100 JPY: 56.56 р.
EUR: 73.42 р. 10 CNY: 92.46 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Экология
Распечатать

Трутнев пообещал контролировать экологическую безопасность угольного терминала в бухте Теляковского

24 Июня 2014, 20:22 | Приморье

Полпред сообщил, что поручит министерству природных ресурсов "тщательнейшим образом отслеживать все вопросы экологии в связи с реализацией этого проекта"

Заместитель председателя российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал взять под контроль экологическую безопасность угольного терминала в районе бухты Суходол.

"Без доклада мне лично, без обсуждения совместно с вами, руководством края мы просто не дадим запустить этот проект", - сказал Юрий ТРУТНЕВ.

Ранее президент и крупнейший совладелец ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС, Кемерово) Михаил ФЕДЯЕВ заявил "Золотому Рогу", что при строительстве угольного терминала будут учтены все экологические риски.

"Никаких страхов не будет. Уголь не является ядовитым минералом и достаточно безвреден. Главная задача - не допустить распространения угольной пыли. Мы эту проблему решим", - сказал Михаил Федяев.

ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС), Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" подписали 5 декабря 2013 года соглашение о строительстве специализированного угольного терминала в районе бухты Суходол в Приморском крае. В результате реализации этого соглашения будет построен угольный порт на тыловой части мыса Теляковского в северной части бухты мощностью 20 млн тонн угля в год. Для реализации проекта холдинг в декабре 2012 года учредил в деревне Романовка Приморского края ООО "Морской порт Суходол".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток

Автор: Олег Клименко
Теги: суходол  экология  Трутнев 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru