Трутнев пообещал контролировать экологическую безопасность угольного терминала в бухте Теляковского

Полпред сообщил, что поручит министерству природных ресурсов "тщательнейшим образом отслеживать все вопросы экологии в связи с реализацией этого проекта"

Заместитель председателя российского правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ пообещал взять под контроль экологическую безопасность угольного терминала в районе бухты Суходол.

"Без доклада мне лично, без обсуждения совместно с вами, руководством края мы просто не дадим запустить этот проект", - сказал Юрий ТРУТНЕВ.

Ранее президент и крупнейший совладелец ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС, Кемерово) Михаил ФЕДЯЕВ заявил "Золотому Рогу", что при строительстве угольного терминала будут учтены все экологические риски.

"Никаких страхов не будет. Уголь не является ядовитым минералом и достаточно безвреден. Главная задача - не допустить распространения угольной пыли. Мы эту проблему решим", - сказал Михаил Федяев.

ЗАО "Холдинговая компания "Сибирский деловой союз" (СДС), Федеральное агентство морского и речного транспорта и ФГУП "Росморпорт" подписали 5 декабря 2013 года соглашение о строительстве специализированного угольного терминала в районе бухты Суходол в Приморском крае. В результате реализации этого соглашения будет построен угольный порт на тыловой части мыса Теляковского в северной части бухты мощностью 20 млн тонн угля в год. Для реализации проекта холдинг в декабре 2012 года учредил в деревне Романовка Приморского края ООО "Морской порт Суходол".

Олег КЛИМЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток