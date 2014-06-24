Что даст Приморью строительство крупнейшего в России нефтеперерабытывающего производства

Презентация проекта будущего НПЗ в одном из учебных заведений Находки длится уже час. Нефтяникам - представителям Восточной нефтехимической компании - преподаватели и студенты задали десятки вопросов: о влиянии комплекса и стройки на экологию, о прокладке водоводов, газо- и нефтепроводов, об экспорте и импорте продукции, о рабочих местах и уровне зарплат.

Перспективы проекта, казалось бы, очевидны: 1 трлн рублей налогов в бюджеты всех уровней, измеряемое десятками тысяч потенциальное количество рабочих мест, ликвидация топливного дефицита, качественный бензин по стабильным ценам, развитие производства, строительство новой инфраструктуры… Но все же в конце встречи звучит еще один вопрос: «Это все хорошо, но мне непонятно, что я и обычные жители города получат от этого завода?»

Оператор проекта, дочернее общество «Роснефти» Восточная нефтехимическая компания за последний месяц провела десятки презентаций для населения, представителей бизнеса, власти, коллективов предприятий. Вопрос о выгодах звучал практически на каждой встрече. Фразы «мультипликативный эффект», «инвестиции», «толчок для экономики» для большинства слишком расплывчаты. Так давайте попытаемся понять, что за ними кроется и кому действительно выгодно строительство НПЗ?

Попытка №3: бензин Приморью

Данный проект - строительство комплекса нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств мощностью до 30 млн тонн углеводородного сырья в год - уже третий для ВНХК. Комплекс планируется разместить в пади Елизарова, это под Находкой, но на территории Партизанского района, рядом с поселком Новолитовск.

Первый проект, мощностью до 20 млн тонн по сырью, располагался на этой же площадке и был ориентирован на экспорт нефтепродуктов. В 2010 году «Роснефть» приняла решение переориентировать завод на производство нефтехимии и уменьшить его мощность, площадку перенесли в район порта Восточного. Однако в марте 2013 года президент России Владимир ПУТИН дал поручение нефтяной компании устранить дефицит топлива на Дальнем Востоке. «Роснефти» пришлось вновь менять конфигурацию ВНХК. В связи с увеличением мощности завод вернули в Елизарова.

По расчетам компании, строительство нового мощного производства - единственная возможность решить вопрос топливного дефицита не только на ближайшие годы, но и на перспективу. Производство топлива в Приморье должно положительным образом отразиться и на его стоимости.

- Мы не можем сейчас гарантировать, что бензин станет дешевле значительно, основная часть стоимости топлива приходится на акцизы и налоги, кроме того, мы должны учитывать инфляцию. Но строительство ВНХК как минимум позволит стабилизировать цены на топливо и снизить розничные цены на сумму транспортных расходов. Сейчас недостающие объемы топлива на Дальний Восток идут с НПЗ Сибири, стоимость доставки одного литра - от 2 до 4 рублей, - говорит и.о. заместителя генерального директора ЗАО «ВНХК» по развитию Максим КУВШИНОВ.

- Все говорит о том, что после строительства ВНХК цены на нефтепродукты будут сопоставимы со стоимостью автомобильного топлива в Центральной России. В частности, Приморью в этом плане повезет больше всех. Край должен встать в один ряд с регионами, где располагаются крупные центры нефтепереработки и топливо самое дешевое в стране - это Татарстан, Омская область, - считает доктор экономических наук, директор Института международного бизнеса и экономики (ИМБЭ) ВГУЭС Александр ЛАТКИН.

Кстати, литр 92-го в Омске стоит в среднем 29 рублей против 34 рублей в Приморье. Выгода для населения очевидна, транспортом так или иначе пользуется каждый из нас, и затраты на транспортные расходы закладываются во все без исключения товары и услуги.

Налоги

Проект ВНХК должен до 2030 года пополнить бюджеты всех уровней на 1 трлн рублей. Для примера, это примерно 13 годовых бюджетов Приморского края, 400 годовых бюджетов Находки или 2,3 тыс. годовых бюджетов Партизанского района.

Однако местное население это сумма не особенно впечатляет. Главным образом потому что среди жителей действует распространенное заблуждение: все налоги уйдут в Москву.

- Сейчас ЗАО «ВНХК» зарегистрировано в Находкинском городском округе, в Партизанском муниципальном районе пока действует обособленное подразделение. В дальнейшем предприятие будет зарегистрировано в Партизанском районе, соответственно, основные доходы пойдут туда. Но и сейчас бюджет Партизанского муниципального района получает арендные платежи за землю, - прокомментировали в финансовой службе Восточной нефтехимической компании.

Уже по итогам 2014 года краевой бюджет получит свыше 57 млн рублей (НДФЛ, налог на имущество, транспортный налог), бюджет Находки - свыше 32 млн рублей (НДФЛ, налог на землю, аренда земли), казна Партизанского района пополнится почти на 150 млн рублей за счет налога на землю и арендных платежей.

Для Партизанского района земельный налог от ВНХК и платежи за аренду земли на период строительства станут основным доходом, к 2018 году их сумма превысит 420 млн рублей в год. Для сравнения, по итогам текущего года совокупный доход местного бюджета должен составить порядка 550 млн рублей. То есть ВНХК способна увеличить его вдвое только за счет аренды земли.

По прогнозам компании, в период с 2021 по 2030 годы доходы краевого бюджета от налоговых поступлений ВНХК будут варьироваться от 13 до 32 млрд в год, бюджет Партизанского муниципального района в качестве налогов будет получать от 400 до 620 млн рублей ежегодно.

Значимость налоговых поступлений трудно переоценить. Как известно, от доходов бюджетов зависит вся социальная сфера городов и поселений, начиная от состояния дорог, школ, спортивных секций, детских садов и больниц, заканчивая зарплатами бюджетников. При этом ни одно направление деятельности не в состоянии обеспечить такие объемы доходов в бюджеты, как промышленость.

Свет, вода, дороги

Новое масштабное производство не может обойтись без современной инфраструктуры. В этой части у юга Приморья есть определенная напряженность. В Находке большую часть года нет горячей воды - котельные работают на дорогом и крайне неэкологичном мазуте, - в Новолитовске и вовсе нет полноценной системы водоснабжения, многие до сих пор ездят за водой на речки.

Строительство ВНХК предполагает более 100 млрд рублей инвестиций в инфраструктуру. Это строительство автомобильных и ж/д дорог, водохранилища, реконструкция водозабора и водоводов, строительство современной ТЭС на газе, морского терминала и жилого микрорайона в Находке.

Несмотря на то что объекты необходимы заводу, их мощностей хватит на обеспечение поселений Партизанского муниципального района и Находки.

«Газовая ТЭС ВНХК позволит нам обеспечить дополнительные мощности по энергоснабжению нашего города. Сейчас Находка потребляет более 100 тысяч тонн мазута на отопление. А это очень дорого. В этом смысле ВНХК сможет поспособствовать снижению тарифов на отопление, - говорит заместитель главы Находкинского городского округа Сергей СТРОЕВ. - Мы уже запланировали реконструкцию существующих котельных в тепловые пункты. Переход на газ означает сокращение вредных выбросов в атмосферу и круглогодичное снабжение жилфонда Находки горячей водой. Также проектом предусмотрена реконструкция Екатерининского водозабора - единственного источника воды для города. А строительство водохранилища на реке Новорудной позволит в полной мере обеспечить водой поселки Ливадия и Южно-Морской. Району необходима новая инфраструктура, такие глобальные задачи город сам решить не сможет».

Все вышесказанное актуально не только для Находки, но и для Партизанского района, а именно для близлежащих к промышленной площадке комплекса Новолитовска и Волчанца. Более того, первые шаги в этом направлении уже сделаны, до запуска новых водоводов еще далеко, поэтому ВНХК выделила администрации Новолитовского сельского поселения 10 млн рублей на водообеспечение этих двух поселков.

Новая экономика юга Приморья

«Находка раньше всегда считалась городом моряков, рыбаков и портовиков, но сегодня такой статус город теряет, остается всего несколько предприятий морского направления, они в десятки раз снизили объемы работы, - говорит глава Находки Олег КОЛЯДИН. - Развитие города невозможно без технического прогресса. Наш незамерзающий порт и географическое положение делают территорию привлекательной для строительства крупных предприятий, таких как нефтеперерабатывающий комплекс Восточной нефтехимической компании. Необходимо использовать преимущества ВСТО и не только отгружать сырье в АТР, но и перерабатывать его здесь, чтобы обеспечить регион бензином, развивать смежные отрасли».

Развитие смежных производств - и есть перспективная цель строительства под Находкой нефтеперерабатывающего и нефтехимического производства. ВНХК должна стать ядром Дальневосточного газонефтехимического кластера, а сам кластер - развернуть экономику от экспорта сырья к его переработке в продукцию с высокой добавленной стоимостью.

Из полимеров сегодня производят сотни видов самой разнообразной продукции, но парадокс в том, что Россия вынуждена закупать сами полимеры либо продукцию, произведенную из них за рубежом. И нередко эти продукты произведены из нашей же нефти.

«В 2012 году производство полимеров в России составило 3,5 млн тонн при внутреннем потреблении 5 мнл тонн. Мы вынуждены закрывать дефицит по ряду позиций за счет импортных поставок. Упущенная выгода. Пока мы закупаем товары, которые вполне могли бы производить сами, теряем налоги, рабочие места. Конечно, не всегда нужно стремиться к импортозамещению, но там, где это возможно, учитывая наш сырьевой потенциал, к этому нужно стремиться. Мы должны стать хозяевами на собственном рынке», - подчеркнул президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам развития нефтехимической промышленности, состоявшемся в конце прошлого года в Тобольске.

ВНХК планирует производить нефтехимическую продукцию на втором этапе - с 2020 года. Предполагаемая мощность - порядка 2 млн тонн полимеров в год. Руководство ВНХК подчеркивает: отечественные производители в приоритете, на экспорт будут уходить объемы, не востребованные на внутреннем рынке.

При этом, по прогнозам экспертов, потребление полимеров в стране должно увеличиться в разы. Например, использование полипропилена в ЖКХ в России всего 3%, в мире этот показатель равен 35%. А применение продуктов в дорожном строительстве в нашей стране - 3%, в промышленно-развитых странах процент равен 10-15.

«Продукция нашего предприятия - это своего рода полуфабрикаты, из которых в дальнейшем производятся сотни видов конечной продукции, используемой в повседневной жизни. К примеру, пищевая упаковка, трубы, полимерные пленки, изделия для медицины и автопрома, термопластик и многое другое. Интерес к продукции есть уже сегодня, марочный ассортимент местные предприятия запрашивают постоянно», - говорит начальник отдела главного технолога ЗАО «ВНХК» Наталья ГРЕБЕНЮКОВА.

Как заявил недавно президент «Роснефти» Игорь СЕЧИН, на продукцию нефтехимического предприятия есть и конкретные заявки.

- Мы получили предварительные заказы от наших автомобилестроительных компаний, таких как «Соллерс», на весь объем выпускаемой продукции, с учетом потребления ими самими и потребления их партнерами, - отметил президент нефтяной компании в ходе совещания правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока под руководством премьер-министра Дмитрия МЕДВЕДЕВА.

При этом кластерный подход позволяет развивать не только крупные предприятия. Эффективность симбиоза между малым и средним бизнесом и крупными нефтехимическими производствами подтверждает отечественный опыт. В Тобольской и Тюменской областях, республике Татарстан и в других регионах России таким образом успешно развиваются целые индустриальные парки.

Работа для всех

Однако главный плюс развития такого производства и сопутствующих предприятий для большинства жителей - создание новых рабочих мест.

Сам завод обеспечит работой не менее 10 тыс. человек на этапе строительства и не менее 4 тыс. на этапе эксплуатации. Однако, по оценкам экспертов, в целом газонефтехимический кластер способен создать от 80 до 100 тыс. рабочих мест.

«Нефтегазохимический комплекс развивает нашу экономику в новом направлении. Мы рассматривали этот проект на общественном экспертном совете на предмет того, каков будет его вклад в бюджет края, социальный вклад, сколько будет создано рабочих мест и получит ли комплексное развитие территория, - говорит научный руководитель разработки программы социально-экономического развития Приморского края на 2013-2017 годы Александр АБРАМОВ. - Если мы говорим об НПЗ, все будет вполне неплохо. Будут созданы рабочие места с высокой зарплатой, но люди, которые займут их, должны обладать соответствующими компетенциями. Поэтому здесь обязательно создание образовательных кластеров, где будут представлены несколько уровней образования. Обучаться, переучиваться будут люди, которые проживают в этой зоне, потому что в этом случае издержки бизнеса будут минимальны. Это очень неплохой проект. Мы прогнозировали, что число новых рабочих мест будет около 45-50 тыс., но если говорить о модернизации рабочих мест, то их будет более 80 тыс. Это очень значительно для Приморья».

Цифры говорят сами за себя и рушат очередной сложившийся вокруг завода миф о том, что местных жителей не возьмут работать на предприятие. Возьмут, ведь больше брать людей неоткуда. Переманить с других предприятий даже 4 тыс. человек просто невозможно, что говорить о десятках тысяч.

Между тем образовательный кластер, о котором говорят эксперты, активно формируется в крае уже несколько лет. Нефтяники, совместно с краевыми и муниципальными органами власти, взаимодействуют по всем направлениям: открывают профильные «Роснефть-классы» для старшеклассников в Находке и Партизанском районе, современные лаборатории и новые направления подготовки в Дальневосточном федеральном университете, новые направления подготовки в филиале ДВФУ в Находке. А на базе Находкинского государственного гуманитарно-политехнического колледжа активно развивается Ресурсный центр ВНХК, где планируется обучать более чем по 20-ти рабочим специальностям.

«Мы делаем все, чтобы приморцы могли получить необходимое для работы на нашем предприятии образование, - говорит начальник отдела планирования и учета персонала ЗАО «ВНХК» Наталья ЧАПЛИНСКАЯ. - Школьники могут поступить в «Роснефть-классы» и пройти все ступени подготовки - школа-вуз-предприятие. Выпускники школ могут поступать на профильные направления высшего или среднего образования, люди взрослые, имеющие техническое образование, смогут пройти переподготовку и также работать на НПЗ. В этом плане мы работаем с Центром занятости Находки».

На предприятии не скрывают, часть высококвалифицированных специалистов пригласят из других регионов, запускать комплекс и управлять установками должны люди опытные. Но большую часть персонала комплекса составят местные жители, а в дальнейшем подготовка кадров будет планомерной и работать на НПЗ будут приморские нефтяники.

Бонусы для фермеров и туристов

Несмотря на все очевидные плюсы развития нефтеперерабатывающего сектора, не все ратуют за эту отрасль. Противники проекта утверждают, что подъема экономики можно добиться развитием туризма, сельского хозяйства и рыбной промышленности.

Развивать данные отрасли, безусловно, нужно, но НПЗ этому может только способствовать. Ведь даже экологический туризм невозможен без вложений в инфраструктуру, а развитие сельского хозяйства, марикультуры и рыбной отрасли невозможно без масштабного рынка сбыта.

- По моему мнению, развитие такого крупного производства, как ВНХК, может послужить неким толчком к развитию сфер туризма и гостеприимства Находки, ведь речь идет о большом притоке людей. Необходим импульс для нашей застоявшейся экономики. Сейчас рынок в секторе гостеприимства практически мертв, конкуренции нет, рестораны и гостиницы за клиентов не борются. Турбазы также не стремятся повышать качество сервиса и развиваться. Надеюсь, вливание людей и финансов оживит этот сектор, - считает декан факультета бизнес-менеджмента и информационных технологий филиала ВГУЭС в Находке, ведущий преподаватель кафедры дизайна и сервиса, куратор направления подготовки «Туризм» Яна НАРУТА. - Кроме того, в Приморье необходимо развивать экологический туризм, возможно, руководители нефтяной компании будут вкладывать средства в это направление. За рубежом это частое явление, когда компании берут под свою опеку объекты культурного наследия, памятники природы.

Мы готовим много проектов по развитию этой сферы, но они все остаются на бумаге из-за недостатка финансирования. Производство же предполагает значительные налоговые поступления, которые также могут быть направлены на развитие туризма.

Аналогичная ситуация и с сельским хозяйством. Производство обеспечит постоянный рынок сбыта для местных фермеров. Ведь сначала строителей, а потом и работников комплекса необходимо кормить.

По предварительным подсчетам, только строители комплекса в год будут потреблять более 2 тыс. тонн молока и молочной продукции. Рабочим потребуется также почти 900 тонн картофеля в год, более тысячи тонн овощей и бахчевых, и свыше 1 300 тонн хлеба и макаронных изделий. С запуском производства объемы потребления не уменьшатся, ведь к работникам предприятия прибавятся их семьи.

Кроме того, производство даст фермерам еще одну возможность - развитие тепличных хозяйств с использованием энергии газовой ТЭС завода.

Иными словами, спрос на продукты послужит развитию предложения - созданию новых совхозов, ферм и тепличных хозяйств.

- Влияние строительства НПЗ на все сферы нашей жизни можно перечислять до бесконечности. Такое масштабное производство не может развиваться изолированно, оно неизбежно «подтягивает» за собой развитие абсолютно всех сфер, - считает начальник отдела главного технолога ЗАО «ВНХК» Наталья Гребенюкова. - Даже те направления, где предприятие не участвует напрямую, начинают развиваться в соответствии с законами рынка. Большой приток населения рождает новые запросы, людям необходимо учиться, питаться, отдыхать и заниматься спортом, покупать товары и так далее. То есть речь идет о комплексном развитии сферы услуг, здесь как раз может проявить себя в полной мере малый бизнес.

Сергей КУЗЬМИН. Газета "Золотой Рог", Владивосток.