Оценщик для дома и бизнеса

Приморскому региональному отделению Российского общества оценщиков 20 лет

Первые оценщики в новейшей истории Приморья появились в начале 90-х годов прошлого века, тогда интерес к зарождающейся профессии возник у немногочисленных риэлторских агентств и государственных структур, работающих с недвижимостью. Сегодня, когда профессиональное сообщество оценщиков края отмечает 20-летний юбилей, без реальной оценки собственности сделка с ней практически невозможна.





Потребность в объединении людей новой профессии возникла сразу – и для подтверждения статуса, и для обмена опытом в новом деле. В 1994 году практически одновременно в Приморье появились две организации: Приморское региональное отделение Российского общества оценщиков (его возглавил Юрий ЗЕЛЕНСКИЙ) и Ассоциация Приморских оценщиков (под руководством Татьяны НОВОСЕЛОВОЙ). Но уже в 1996 году они объединились, с тех пор Приморское региональное отделение Российского общества оценщиков (ПРО РОО) является крупнейшим профессиональным объединением оценщиков не только в Приморском крае, но и на Дальнем Востоке. Сегодня оно объединяет 173 специалиста этой все еще достаточно редкой профессии.

Барометр экономики

Профессия «оценщик» появилась как отклик на первые рыночные реформы в России, когда приватизация государственной собственности только начиналась и обозначились ростки рынков жилой и коммерческой недвижимости. Возникла необходимость в своеобразном третейском судье между продавцом и покупателем, который мог дать объективную оценку стоимости конкретного объекта, будь то квартира в центре города или склад на его окраине.

На протяжении 20 лет, по мере развития рыночных отношений и появления у граждан различной собственности, потребность в оценщиках росла. Собственно говоря, сегодня по тому, как менялся предмет оценки, можно судить об экономическом состоянии региона в тот или иной период.

– Все начиналось с приватизации и переоценки основных фондов отечественных предприятий. Высказывается мнение, что в какой-то мере благодаря усилиям оценочного сообщества предприятиям удалось преодолеть тот сложный экономический период, - рассказывает Председатель Правления ПРО РОО Елена ОЛЕННИКОВА. – Позднее было время массовых банкротств, реструктуризации естественных монополий, слияний и поглощений компаний. Одной из наиболее востребованных услуг в тот момент стала оценка бизнеса и ценных бумаг.

Затем, когда наступила некоторая стабилизация, начался поиск средств на развитие предприятий, появилась потребность в оценке активов для кредитования бизнеса.

Кризис 2008-го внес свои коррективы, объем работ резко сократился, тогда некоторые члены сообщества даже ушли из профессии.

В конфликте интересов

Сегодня востребованность оценщиков вновь возросла, в связи с изменением налогообложения земли и недвижимости и введением такого понятия, как их кадастровая стоимость.

– В настоящий момент наиболее актуальным является вопрос справедливой оценки недвижимости, - считает Председатель Экспертно-консультационного комитета Приморского РО РОО Валерия КРИВЕЦ. – Для государства кадастровая оценка недвижимости имеет первостепенное значение, поскольку перед ним стоит задача наполнения бюджета. Но ее справедливая стоимостная оценка, безусловно, актуальна и для бизнеса, ведь именно от кадастровой стоимости зависят многие платежи: налог, арендная плата, выкупная цена. Необходимость поиска баланса интересов очевидна для успешного развития экономики страны, повышения инвестиционной активности на рынке недвижимости, и роль оценщиков в этом вопросе трудно переоценить.

– Сегодня наши оценщики массово задействованы в уточнении кадастровой стоимости земли, в процессах оспаривания, инициированных предпринимателями, – говорит Елена Оленникова. – Бизнес пытается законным образом ее откорректировать в целях снижения налогового бремени. По нашему мнению, и в ряде случаев его удалось отстоять в арбитражных судах, стоимость земельных участков под коммерческими объектами в крае в среднем завышена в два раза. Однако есть некоторые категории земельных участков, для которых кадастровая стоимость должна быть изменена в сторону увеличения. И мы готовы посотрудничать с государством в этом вопросе.

Большой объем в деятельности приморских оценщиков составляет работа с гражданами. После проведения приватизации, дачной амнистии многие физические лица стали собственниками, теперь различные действия с этим достоянием (продажа-покупка, вступление в наследство) порождает потребность в оценщике.

– В некоторых случаях это, конечно, некая формальность, но сейчас приходит все большее понимание, что от того, насколько хорошо сработает оценщик, зависит пополнение бюджета не только города, но и конкретной семьи, судьба важной сделки, – говорит руководитель Приморского регионального отделения РОО, подчеркивая, что в последнее время существенно выросла финансовая грамотность населения. И это накладывает на оценщиков особые требования.

На площадке СРО

За 20 лет сформировалась законодательная база, достаточно жестко регламентирующая оценочную деятельность. Сегодня, чтобы стать оценщиком, нужно пройти соответствующее обучение в аккредитованных Минэкономразвития РФ вузах, защитить дипломную работу по специальности «Оценка бизнеса», а также вступить в одну из саморегулируемых организаций оценщиков.

Российское общество оценщиков, отделение которого действует в Приморье, является крупнейшей СРО оценщиков России. Для которой, с момента создания, приоритетными задачами являются: развитие профессии, организация возможности профессионального роста, актуальной информационной поддержки всех членов СРО.

– Такое объединение специалистов способствует повышению квалификации оценщиков региона, благодаря многочисленным семинарам и круглым столам с привлечением ведущих специалистов отрасли. Это своеобразная профессиональная площадка, где можно не только обмениваться мнениями, но и формировать общую позицию по тому или иному вопросу, – убеждена Елена Николаевна. – И мы стали той реальной силой, которая может донести свое компетентное мнение до власти, как это, например, произошло с кадастровой стоимостью земли.

За годы работы в Приморском региональном отделении сформировался костяк профессионалов, специализирующихся, в том числе, в более узких и специфических областях. Конек приморских оценщиков – оценка плавсредств, активов морских и рыбодобывающих предприятий. Хотя этот рынок постепенно сужается - бизнес уходит в оффшоры, другие юрисдикции. Несколько компаний специализируются на оценке бизнеса. Более широкий сегмент – оценка для получения кредита, оценка для вступления в наследство, оценка ущерба от дорожно-транспортных происшествий и аварий коммуникаций в помещениях.

– Потребности в оценке с развитием рыночных отношений и вовлечением в них все большего числа субъектов расширяются. Жизнь ставит новые, иногда уникальные задачи, – размышляет Елена Оленникова. – Например, недавно к нам обратились с проблемой оценки произведений приморских художников – для целей страхования. Мы таких работ ранее не выполняли, но методики существуют. Решили попробовать с привлечением экспертов, которые определят художественную ценность каждого конкретного произведения.

За слова - отвечаем

20 лет назад в арсенале оценщиков отсутствовали методики, наработки. Приходилось изучать зарубежный опыт, собирать по крохам информацию, самим ее анализировать, писать отчеты «с нуля». Поэтому, наверное, не случайно у истоков этой профессии в Приморье стояли физики, математики и строители. Сегодня ее пополняют выпускники с профильным образованием по специальности «Оценка собственности».

Хотя, по мнению Елены Николаевны, далеко не каждый человек даже с профильным образованием может стать оценщиком. Ведь нужно не только уметь быстро переключаться с одной отрасли на другую, находить нужную информацию, но и быть способным на основе полученной информации выносить свое суждение, обосновывать и отстаивать его. Не каждому это дано.

– Ведь у нас что ни отчет – то конфликт интересов, - говорит она. – И необходимо очень взвешенно и грамотно подходить к своей работе.

Иллюстрирует этот тезис процесс участия оценщиков в изъятии земли и объектов недвижимости в ходе подготовки Владивостока к саммиту АТЭС-2012. Сегодня, анализируя многие дела и судебные решения, можно сказать, что у государства (а точнее – чиновников, его представляющих) присутствовало желание заплатить людям за объекты недвижимости, попадающие в зону застройки, гораздо меньше, чем они реально стоили.

- Саммит дал мощный практический опыт для приморских оценщиков, - вспоминает Елена Николаевна, - потому что конфликт интересов был очень острым, решались судьбы людей, времени для принятия решений было мало. От компетентности оценщиков, их непредвзятости зачастую зависело, насколько быстро стороны придут к соглашению. И придут ли к соглашению вообще.

– Должна подчеркнуть, что в целом профессиональный уровень членов Приморского регионального отделения Российского общества оценщиков – очень высокий. Без ложной скромности, у нас работают одни из самых сильных оценщиков на Дальнем Востоке, - говорит Председатель Правления ПРО РОО. – За 20 лет мы достаточно глубоко изучили региональный рынок, накопили обширную базу данных и большой опыт, приобрели имидж людей, которые отвечают за свои слова и дела. Хотелось бы, чтобы этот потенциал использовался в полной мере. Мы открыты к сотрудничеству с властью, бизнесом, населением.







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Ирина БАРАННИК. Газета "Золотой Рог", Владивосток.