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"Сухой порт" в Приморье стал новой отправной точкой на карте Транссиба
На прошедшей неделе официальное открытие транспортно-логистического центра (ТЛЦ) «Сухой порт» в Артемовском городском округе приурочили к прибытию первого ускоренного контейнерного поезда «Москва - Владивосток».
В торжественной церемонии встречи поезда принял участие и глава региона Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ. Врио губернатора поздравил участников проекта с этим событием.
«Приморский край занимает важное геополитическое положение. По территории региона проходят два транспортных коридора международного уровня: «Приморье-1» и «Приморье-2». Такие площадки позволят обеспечивать грузами как дальневосточные регионы РФ, так и наших соседей – северо-восточные провинции Китая», - отметил глава региона.
По словам генерального директора группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслана КОНДРАТОВА, выступившего с ответной речью, достойным завершением реализации первого этапа логистического проекта «Сухой порт» стал приход первого ускоренного контейнерного поезда «Москва - Владивосток».
«Для логистики очень важно движение как из Владивостока, так и во Владивосток. Когда товар перемещается качественно, себестоимость перевозки понижается, а эффективность возрастает, - отметил Руслан Кондратов. – Символично, что почти девять месяцев назад мы, образно говоря, «зачали» наш проект. 9 февраля этого года был запущен первый состав из 15-ти контейнеров, в марте была запущена ускоренная линия ускоренных контейнерных поездов «Владивосток - Москва». И вот сегодня принимаем первый встречный поезд. Я считаю, что в этом большая заслуга всего нашего коллектива, заслуга врио губернатора Приморья Владимира Миклушевского, заслуга главы Артемовского городского округа Владимира НОВИКОВА, которые всецело нас поддерживают».
Немаловажно, что регулярная линия «Владивосток – Москва – Владивосток» позволит разгрузить узловые станции ДВЖД, ну а в Приморском крае появится современный управляющий транспортно-логистический центр.
Как сказал в своем выступлении Владимир Новиков, территория округа просто создана для логистики.
«С приходом ведущих российских инвесторов мы создаем качественные новые рабочие места именно в этой сфере, - подчеркнул он. – Это позволит разгрузить дороги Владивостока, выведя за его пределы масштабную сортировку, погрузку и разгрузку. Поэтому в свое время я поддержал инициативу генерального директора группы компаний «Аква-Ресурсы» Руслана Кондратова. Я уверен, что у этого проекта очень хорошие перспективы. То, что уже сделано, только начало. В ближайшее время жители близлежащих ветхих домов будут расселены в новое жилье с участием группы компаний «Аква-Ресурсы», что позволит привлечь дополнительную площадь для дальнейшего развития этого предприятия».
По мнению Владимира Новикова, ценность проекта для Артемовского округа заключается и в том, что благодаря его реализации местные жители получат качественные рабочие места.
Чести взять в руки желтый флажок и дать добро на прибытие первого ускоренного контейнерного поезда «Москва - Владивосток» удостоился директор Транспортно-логистического центра «Сухой порт» Вячеслав ПАЦЮК.
По его словам, девять дней, в течение которых ускоренный контейнерный поезд шел по Транссибирской магистрали, стали для коллектива «Сухого порта» одним из самых важных событий в трудовой биографии. Все сотрудники предприятия уверены, что у «Сухого порта» большое будущее.
Досье "Золотого Рога": Общая стоимость проекта ТЛЦ - $18,4 млн. Грузооборот на 1 июня составил 2 896 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). После завершения строительства планируется достичь грузооборота в 3 млн тонн. Доставка грузов из ТЛЦ «Сухой порт» на станцию Купавна Московской железной дороги производится в течение 9-10 суток. Также работают направления на Екатеринбург, Новосибирск. Проект ТЛЦ «Сухой порт» принес группе компаний «Аква-Ресурсы» победу в X конкурсе «Бизнес-Премия Приморского края» в номинации «Развивающийся бизнес». Напомним, что учредителями премии выступают администрация края и Издательская компания «Золотой Рог».
Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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