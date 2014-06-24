В Приморье Шкотовский район сделал свой выбор

Приход мощного инвестора в лице сибирского холдинга СДС может стать настоящим прорывом для территории

Приморский край, получивший драйвер развития в успешном проведении саммита АТЭС, продолжает работу над улучшением инвестиционного климата. Одним из конкретных примеров интереса российского бизнеса к работе в регионе может служить амбициозный проект сибирских угольщиков в Шкотовском районе, отнюдь не избалованном высокими доходами. Проект, поддержанный и властями территории, и жителями.

Строительство нового специализированного порта на дальневосточном побережье России вписывается в государственную стратегию развития угольной отрасли и призвано облегчить доступ к портовой инфраструктуре малых и средних угледобывающих предприятий. А их только в Сибири более 40.

Проект высокотехнологичного угольного терминала в Приморье с современным оборудованием и специально смоделированными противопыльными складами был поддержан в конце апреля Морской коллегией при правительстве РФ. Его внесли в список реализуемых инвестиционных проектов в рамках Госпрограммы развития Дальнего Востока и Забайкалья до 2025 года. Проект поддержал и глава края Владимир МИКЛУШЕВСКИЙ, который подчеркнул важность реализации подобного проекта на территории Приморья. Кроме выгоды от налоговых поступлений в бюджет края, будет оказана социальная поддержка: строительство жилья, объектов инфраструктуры, создание рабочих мест.

Немаловажно, что проект будет реализован в соответствии со всеми законодательными требованиями в области экологии и охраны окружающей среды.

«Высокотехнологичное оборудование, которое будет установлено на терминале, обеспечит минимальное воздействие на окружающую среду. Это основное требование администрации Приморья, и мы его выполним», - пояснил президент холдинга СДС Михаил ФЕДЯЕВ.

Досье "Золотого Рога": Проект реализуют на паритетных условиях холдинг СДС (Кемерово) и VolgaGroup, которая приобрела 50% долей уставного капитала зарегистрированного в Шкотовском районе ООО «Суходол». Угольный терминал предназначен для экспорта угля в страны Азиатско-Тихоокеанского региона - Корею, Индию, Китай, Японию. Ввод в эксплуатацию первой очереди мощностью до 6 млн тонн в год намечен на июль 2017 года, строительство второй и третьей очередей для доведения терминала до проектной мощности запланировано на 2019-2021 годы.

Глава муниципального Шкотовского района Виктор МИХАЙЛОВ считает, что появление новых производств - это редкий шанс для территории получить развитие и улучшить в итоге качество жизни шкотовцев.

- Стремление было обоюдным - и руководства района, и СДС. Мы конкретно хотели, чтобы терминал расположился именно на территории Шкотовского района. Для нас это очень важно. Приход столь мощного инвестора на территорию района может стать настоящим прорывом. Это не журавль в небе, а синица в руке. Мы ожидаем порядка тысячи новых рабочих мест, в том числе 700-800 на основном производстве, плюс сопутствующая инфраструктура. Почти новый поселок.

Сегодня на территории основной субъект - это железнодорожная станция, которая дает 25-30% от поступлений в бюджет района. Планируемый терминал должен принести еще больше доходов. Кстати, мы уже получаем дивиденды от производства, которого еще нет. В частности, кемеровские партнеры уже отремонтировали среднюю школу в Романовке. Ведется строительство крытого спорткомплекса возле Смоляниново общей стоимостью 76 млн рублей. 40 млн рублей дает край, 30 млн рублей финансирует холдинг «СДС-Уголь», остальное - средства района. Уже сегодня мы гордимся этим объектом. Но если бы не партнерство сибирской компании, стройка так и не двинулась бы. Мы пять лет стояли в краевой программе, но денег все не было. Пришли партнеры, подключился губернатор Владимир Миклушевский, за что ему отдельное спасибо, и вот проект уже на ходу. В перспективе будем строить дом, детский сад. Без этого со столь масштабным проектом не обойтись.

Уже сегодня район получает порядка 600 тыс. рублей арендной платы от земель, закрепленных за будущим терминалом. Эти деньги мы можем направить на неотложные нужды всего района.

- На территории района также планируется размещение рыбного кластера. Не слишком ли масштабно?

- Места хватит, будьте уверены. Главное, что угольщики не против рыбного кластера в данном районе, а это значит, что стороны найдут варианты размещения этих важнейших для региона проектов. Под рыбный кластер вроде бы требуется около 200 га, мы готовы выделить хоть 400.

- Вас по делу считают лоббистом этого проекта?

- А что в этом зазорного? Я, как глава местной администрации, лоббирую интересы всего населения Шкотовского района. Так и должно быть. При этом мы все делаем по закону. Провели общественные обсуждения, все замечания учли и отдали участникам проекта. Естественно, что при проведении государственной экспертизы все высказанные замечания, и экологов, и населения, и профессиональных строителей, будут учтены. Никто не хочет, чтобы рядом с домом было грязное производство. Такого и не будет.

Мы, администрация района и жители, хотим, чтобы угольный терминал был экологически чистым. Сделать это реально, и по первым шагам кемеровских партнеров видно, что для них это тоже первостепенно. Мы готовы к любому диалогу с экологами и общественностью. Могу заверить, что абсолютное большинство жителей района приветствуют приход новых инвесторов, а значит мы, власть, будем делать все, чтобы он состоялся. Вот вам и лобби.

Сегодня в районе очень остро стоит вопрос с рабочими местами. Пожалуйста, они будут. Нужно новое жилье, взамен отслужившего свой срок. И оно тоже будет. Эти и другие вопросы мы уже обсуждали на встрече с Михаилом Юрьевичем ФЕДЯЕВЫМ (глава холдинга СДС).

Конечно, нельзя сказать, что экологическая обстановка на месте новых проектов не изменится. Но нужно подходить к этому вопросы взвешенно. Ущерб должен быть минимальным, экономическая выгода - максимальной. Это наша позиция.

Юрий РОГОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.