В Приморье "Дальполиметалл" добавил прибыли

ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Дальнегорск) в 2013 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 35%, до 5,525 млн рублей. Выручка выросла на 8,3% и составила 1 млрд 603,854 млн рублей.

«Дальполиметалл» в 2014 году планирует увеличить добычу свинцово-цинковой руды на 28,5% по сравнению с показателем 2013 года - до 835 тыс. тонн, отгрузку концентрата - на 20%, до 59 тыс. тонн.

В настоящее время у предприятия есть контракты, которые будут действовать до 2016 года. Основные потребители продукции ГМК «Дальполиметалл» - Япония, Южная Корея и Китай.

ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» образовано в 2001 году на базе ОАО «Дальполиметалл» и ЗАО «Свинцовый завод - Дальполиметалл».

Компания ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. По 25% акций принадлежит двум оффшорам, зарегистрированным на Сейшелах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.