www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.92 р. 100 JPY: 56.57 р.
EUR: 73.53 р. 10 CNY: 92.33 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Недра
Распечатать

В Приморье "Дальполиметалл" добавил прибыли

24 Июня 2014, 10:55 | Приморье

ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» (Дальнегорск) в 2013 году увеличило чистую прибыль по сравнению с 2012 годом на 35%, до 5,525 млн рублей. Выручка выросла на 8,3% и составила 1 млрд 603,854 млн рублей.

«Дальполиметалл» в 2014 году планирует увеличить добычу свинцово-цинковой руды на 28,5% по сравнению с показателем 2013 года - до 835 тыс. тонн, отгрузку концентрата - на 20%, до 59 тыс. тонн.

В настоящее время у предприятия есть контракты, которые будут действовать до 2016 года. Основные потребители продукции ГМК «Дальполиметалл» - Япония, Южная Корея и Китай.

ОАО «Горно-металлургический комплекс «Дальполиметалл» образовано в 2001 году на базе ОАО «Дальполиметалл» и ЗАО «Свинцовый завод - Дальполиметалл».

Компания ведет добычу полиметаллических руд и проводит их селективную переработку с получением свинцового и цинкового концентратов. Выпускает до 15% этих концентратов от общего производства в России. По 25% акций принадлежит двум оффшорам, зарегистрированным на Сейшелах.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА.  Газета "Золотой Рог", Владивосток. 

Автор: Ольга Добролюбова
Теги: Дальполиметалл  прибыль 



Новости тематики











Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru