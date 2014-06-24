В Приморском крае бизнес гибнет за металл

Спустя всего полтора года после получения в Приморье лицензии на россыпное золото инвестор отказывается продолжать работы

В мае в СМИ появилось объявление о продаже предприятия по добыче золота. Цена предложения составила 350 млн рублей. Какая-либо информация о собственнике и о месторождении отсутствовала. «Золотой Рог» стал выяснять, о каком месторождении может идти речь и что стоит за решением инвестора отказаться от дальнейшей разработки месторождения.

Подтвердилось предположение, что на продажу выставлено предприятие, более года назад купившее лицензию на несколько россыпных участков в Улиткинском золотоносном узле (бассейн верхнего течения р. Улитка, р. Правая Предгорка и кл. Луданный), расположенном в Пожарском муниципальном районе.

Улитка остается бесхозной

Аукцион по Улитке состоялся 7 декабря 2012 года, лицензия выдана на 20 лет и действительна до 12 декабря 2032 года. Улиткинский золотоносный узел находится в Пожарском муниципальном районе Приморского края в 10 км от пос. Светлогорье. Район этот экономически слабо освоен. Ведущей отраслью района является лесодобывающая промышленность. Единственное относительно крупное работающее горнорудное предприятие в районе - горнообогатительный комбинат по переработке вольфрамовых руд Лермонтовского месторождения в Светлогорье. Плюсом для нового недропользователя является наличие в районе сети лесовозных дорог да близость к россыпному участку железнодорожной станции Бикин, она находится всего в 20 км.

По состоянию на 1 января 2012 года промышленная категория запасов лицензионного участка составила 472 кг золота. Учитывая перспективы геологоразведочных работ, суммарные балансовые и забалансовые запасы россыпного золота оцениваются в размере 850 кг. Стоит отметить, что выделенный для добычи участок располагается на территории так называемой Алчанской площади, перспективной, по мнению геологов, на поиски рудного золота.

Претендентами на лицензию на россыпное золото Улитки выступили две компании, обе из Приморского края - ООО «Кутум» и ООО «Анексима». «Кутум» зарегистрирована в г. Большой Камень и недропользованием занимается с 2010 года, имеет лицензию на разработку месторождения песка Суходольское в Шкотовском районе. Компания «Анексима» зарегистрирована во Владивостоке, она и стала победителем аукциона на россыпное золото. Лицензия на Улитку стала ее первым опытом в недропользовании.

ООО «Анексима» хоть и имеет уставный капитал в размере 10 тыс. руб., была признана соответствующей условиям аукциона. Основными финансовыми и производственными партнерами предприятия является группа компаний, занимающихся оказанием экспортно-импортных логистических услуг. Кроме того, компания продемонстрировала, что обладает достаточными техническими, технологическими и кадровыми возможностями для осуществления работ, связанных с пользованием недрами. Лицензия на Улитку была выдана Управлением по недропользованию по Приморскому краю за 10 млн 142 тыс. рублей. По условиям, прописанным в лицензии, компания-победитель обязана к середине июня 2014 года, практически сегодня, подготовить и согласовать с госорганами проект освоения участка и не позднее 13 декабря приступить к строительству объектов инфраструктуры горно-добывающего предприятия, - на второй этап отводится год. Еще год предоставляется на вывод предприятия на проектную мощность - декабрь 2016 года. К 2022 году, т. е. после нескольких лет добычи, компания должна подготовить проект геологоразведочных работ, чтобы перевести в промышленную категорию оставшиеся запасы золота и обеспечить себе добычу до конца срока действия лицензии, т. е. до 2032 года.

По 30 кг в год в течение 10 лет

По оценке экспертов, запасы Улиткинского участка позволяют компании начать добычу сразу после получения всех согласований. Учитывая размер промышленных запасов, компания в среднем в год могла бы добывать не менее 30 кг золота, а через 10 лет приступить к подготовке новых запасов взамен выбывающим. Это обычная практика при правильной постановке работ, отмечают эксперты. По некоторым сведениям, компания успешно стартовала и даже добыла в 2013 году несколько килограмм золота. Но неожиданно изменила планы.

«Золотому Рогу» удалось связаться с представителем компании «Анексима». Вот как он прокомментировал решение продать начатый бизнес:

- Компания продается в связи с переездом учредителей в Москву. Государство не помогает небольшим недропользователям осуществлять подобные проекты. Мы не видим никаких намеков на помощь малому бизнесу. Как и многие недропользователи, мы столкнулись в Приморье с проблемой согласования условий пользования участком с лесными арендаторами. С трудом, но мы прошли эту процедуру, поняли все подводные камни работы в отрасли и решили оставить этот бизнес. Недропользование в России - это большой риск. Тебя давят со всех сторон. Тот же лесник, который говорит, что у нас должны быть такие вот лопаты, хотя мы объясняем, что не являемся лесозаготовителями, мы недропользователи. В ответ он просто выписывает штраф, и ты идешь в суд доказывать, что прав. А это все - дополнительное время и расходы. Не видим смысла работать дальше. Проще положить деньги в банк и ничего не делать, вот к чему нас стимулирует государство.

Борьба арендаторов

Основная проблема недропользователей сейчас - получение земель различного назначения для проведения геологоразведочных работ или эксплуатации месторождений полезных ископаенмых. До 2008 года Роснедра и его территориальные органы в процессе формирования перечней объектов лицензирования получали принципиальное согласие собственника земель о возможности их передачи для целей недропользования. Теперь недропользователи сами решают эту проблему. И надо сказать, непросто, арендатор, если он есть, ставит то же условие. Согласование может длиться годами. И хотя приоритета одного закона перед другим нет, недропользователь становится заложником, не выдерживая сроки лицензионных условий. Некоторые эксперты считают, что сталкивание интересов разных арендаторов на землю говорит об отношении администрации Приморского края к этим проблемам.

Это не тупиковая ситуация, а искусственно созданная, считает один из экспертов. Почему бы в договорах аренды лесного участка не предусматривать права третьих лиц? Для этого при выделении лесного участка достаточно запросить Приморнедра о наличии или отсутствии там полезных ископаемых. И если на данный участок впоследствии находится недропользователь, это дает право предоставлять лесопользователю взамен другой участок или давать ему первоочередное право вырубить лес на этом участке. В итоге каждый получает возможность делать свою работу просто и цивилизованно. И при этом у недропользователя отпадет необходимость готовить планы освоения лесов, как это он вынужден делать сегодня.

- Геологоразведочным и горнодобывающим компаниям сложно работать прежде всего из-за несовершенства ресурсного, а также природоохранного законодательства, в котором отсутствует баланс интересов между природопользователями, что препятствует комплексному освоению территорий, - отмечает представитель Приморнедра. - В связи с необходимостью многочисленных и затратных согласований недропользователи не могут своевременно приступить к выполнению лицензионных условий (то есть своих обязательств перед государством). Парадоксальная ситуация - зачастую само государство в лице своих контролирующих организаций создает препятствия недропользователям в выполнении их обязательств перед самим собой! В конечном итоге страдает именно государство, недополучая в бюджеты различных уровней налоговые поступления от предприятий минерально-сырьевого комплекса.

Надежда ВОРОНЦОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.