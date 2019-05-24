Россия - страна возможностей: Лучшим управленцем оказался приморский студент

Студент 4-го курса Владивостокского государственного университета экономики и сервиса Вадим Бутко стал обладателем всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из флагманских проектов АНО «Россия – страна возможностей», созданной по инициативе Президента России Владимира Путина, сообщили газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.

Молодой приморец получит образовательный грант в размере полумиллиона рублей, приглашение в Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge, а также поездку в Гонконг на стажировку в зарубежных филиалах крупных российских компаний.

«Были сильнейшие соперники, конкуренция очень высокая. Залогом успеха, на мой взгляд, стали очень тщательная подготовка, которая длилась около года, а также дружная и слаженная командная работа. Сейчас я готовлюсь поступать в магистратуру и, конечно, свое дальнейшее будущее связываю с Приморьем, я люблю родной край и хочу реализовать себя именно здесь», – рассказал Вадим Бутко.

Цель кубка «Управляй!» – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов российских вузов и создать условия для развития их компетенций. Заявки на участие в проекте подали более 30 тысяч человек со всей страны. После отборочных региональных этапов на финале в Москве встретились 150 сильнейших участников. Во время соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения. Экспертное жюри определило 10 победителей, 23 мая награды им вручил первый заместитель руководителя Администрации Президента России Сергей Кириенко.

«То, что вы проходили в кубке “Управляй!”, процентов на 90 соответствует тем вызовам, той ответственности и тем решениям, которые вам предстоит принимать в реальной управленческой жизни», – обратился он к участникам финала.

Обладателей кубка ждет еще одна награда – дополнительные 25 баллов при поступлении в магистратуру. Кроме того, они получат поддержку персонального наставника из числа победителей конкурса управленцев «Лидеры России». Кстати, в Приморье таких уже трое: и.о. директора департамента проектного управления Приморского края Николай Стецко, замдиректора департамента экономики и развития предпринимательства Сергей Дмитриенко и депутат Законодательного Собрания Приморья Дмитрий Новиков.

«Молодые управленцы со свежим взглядом, умеющие мыслить стратегически, добиваться результата и нести ответственность за свои решения, требуются как в госаппарате, так и в бизнесе. Поздравляю Вадима с победой в кубке «Управляй!», для построения будущей карьеры это достижение гораздо полезнее любых рекомендаций. Такие люди краю нужны», – прокомментировал новость о победе приморского студента врио вице-губернатора Приморского края Константин Богданенко.

Отметим, в соревнованиях принимают участие студенты со всей России в возрасте 18-25 лет, а также молодые люди, выпустившиеся не более трех лет назад из организаций высшего и среднего профессионального образования.

Досье газеты «Золотой Рог»

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» учреждена указом Президента РФ Владимира Путина от 22 мая 2018 года. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 18 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», студенческая олимпиада «Я – профессионал», международный конкурс «Мой первый бизнес», всероссийский конкурс «Доброволец России», проект «Профстажировки», фестиваль «Российская студенческая весна», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», портал Бизнес-навигатора МСП, конкурс «РДШ – территория самоуправления», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», акция признательности «Благодарю», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Лига вожатых», конкурс «Моя страна – моя Россия» и международный инженерный чемпионат «CASE-IN».