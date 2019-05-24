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Tele2 предлагает читать рэп в чатах
Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, запустил в сети «ВКонтакте» бота, который превращает привычные аудиосообщения в рэп-треки. Пользователи могут попробовать себя в роли мастера речитатива, устроить рэп-баттл и отточить свое исполнение.
Tele2 предлагает пользователям соцсетей общение по «другим правилам». Новинка оператора ориентирована на пользователей, которые предпочитают общаться в мессенджерах и все чаще с помощью голосовых сообщений. Бот «Гигаbeats» в соцсети «ВКонтакте» генерирует рэп-треки на основе текста пользователя. Вместо стандартного аудиосообщения собеседник получит послание под один из трех битов.
Аранжировки для бота написал битмейкер DJ Tactics. Он является ярким представителем локальной хип-хоп-индустрии и завсегдатаем Versus Battle – российского интернет-шоу на YouTube в жанре рэп-баттлов. Продюсер создал три различных по стилю, настроению и сложности бита для будущих треков. «Путешествие» идеально подойдет для сторителлинга, «Космический пират» понравится консерваторам, а более современный «Опасный микрофон» поможет продемонстрировать скорость речитатива.
Новая система «Гигаbeats» доступна бесплатно всем пользователям соцсети «ВКонтакте». Для активации бота нужно направить сообщение с текстом «Дай мне бит». Tele2 предлагает начинающим битмейкерам два сценария создания трека. Можно просто отправить аудиосообщение, а бот сам наложит на него бит. Вариант для более опытных исполнителей: пользователь прослушивает биты и в режиме онлайн диктует послание в выбранном ритме.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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