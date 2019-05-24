Во Владивостоке открылась Международная туристическая выставка PITE-2019

На Русский будут ходить шаттлы с центра Владивостока до кампуса ДВФУ каждый час. Воспользоваться ими жители и гости края также смогут бесплатно

Губернатор Приморья Олег Кожемяко принял участие в открытии на острове Русский Международной туристической выставки в рамках V Тихоокеанского туристского форума в пятницу, 24 мая. Посетить ее может каждый желающий до 26 мая включительно.



В этом году участниками мероприятия стали 57 представителей стран АТР, регионов Дальнего Востока, авиакомпаний и ключевых предприятий туриндустрии. Выставка расположилась в Дальневосточном федеральном университете на пятом и шестом уровнях кампусе В.



Открывая экспозицию, руководитель Ростуризма Зарина Догузова отметила, что «Приморье – удивительное место с большим потенциалом для развития туризма».



«Подобные мероприятия повышают имидж региона и способствуют продвижению туристических услуг партнеров. Мы уверены, что регион будет и дальше двигаться к новым достижениям и станет еще привлекательнее для гостей из других регионов и стран», – сообщила она.



Участники церемонии погасили именную почтовую открытку, посвященную выставке PITE-2019.



Вместе Олег Кожемяко и Зарина Догузова осмотрели стенды участников PITE, в числе которых – регионы Макао, Японии, Вьетнама, Китая, ЮАР, Бурятии, Республики Корея и многие другие.



Особое внимание глава региона уделил экспозициям муниципалитетов Приморского края, которые постарались представить свой туристический потенциал во всей красе, гастрономические и исторические особенности своих территорий. В частности, на стенде Находкинского городского округа Олег Кожемяко попробовал хлеб, который в муниципалитете производят местные компании.



На шестом уровне корпуса В расположились экспозиции «Восточного кольца России», где можно познакомиться с достопримечательностями каждого дальневосточного региона. Приморский край презентовал гостям выставки ключевые туристические маршруты, учреждения культуры и искусства и крупнейших туроператоров.



Выставка продлится до 26 мая включительно и открыта для посещения всем желающим. В эти дни с 10.00 до 18.00 будут ходить шаттлы с центра Владивостока до кампуса ДВФУ каждый час – воспользоваться ими жители и гости края также смогут бесплатно.

Фото – Игорь Новиков (Администрация Приморского края)