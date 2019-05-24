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Владивосток ждет 300 тысяч туристов из Южной Кореи

24 Мая 2019, 15:40 | Приморье

Владивосток сегодня на особом месте по популярности у корейских туристов

В этом году Владивосток могут посетить до 300 тысяч туристов из Южной Кореи. Такой прогноз сегодня, 24 мая, на пресс-конференции в отеле «Лотте» дал мэр второго по величине южнокорейского города Пусана господин О Го Дон. Его визит в приморскую столицу состоялся в рамках второй Конференции городов северных экономик России, Китая, Республики Корея, Японии, которая открылась накануне.

«Владивосток и Пусан давно и прочно связывают добрые соседские отношения, - сказал он, отвечая на вопрос одного из журналистов. – Вот уже 27 лет они являются городами-побратимами, и результат, которого мы достигли в сотрудничестве, - наш общий итог большой работы. Еще больше мы намерены осуществить. В этой связи мы должны объединить усилия в сфере логистического сотрудничества».

Господин О Го Дон подчеркнул, что Владивосток сегодня на особом месте по популярности у корейских туристов. К концу года этот поток может достигнуть 300 тысяч человек.

«Владивосток мы рассматриваем как город с чрезвычайно развитой культурной составляющей, - сообщил мэр. – Я сам накануне посетил Приморскую сцену Мариинского театра и с удовольствием посмотрел там «Травиату». Несмотря на рабочий день, в зале было большое количество зрителей, в том числе иностранцев. Во-вторых, мы видим во Владивостоке настоящий европейский город с его уникальной архитектурой и характером, для нас это окошко в Европу. И, наконец, Приморье – это регион с богатой природой, которой мы искренне восхищаемся. Со всей стороны сделаю всё возможное, чтобы Владивосток увидело как можно больше моих сограждан».

Мэр также сообщил, что в этом году делегация Пусана в составе корейской делегации намерена принять участие во Владивостоке в работе Восточного экономического форума, который станет юбилейным, пятым по счету. И подготовка к нему уже началась: в рамках внешней программы форума делегация Пусана в эти дни участвует в приморской столице в работе Тихоокеанского туристского форума. 

Коммюнике об установлении побратимских отношений между Пусаном и Владивостоком было подписано 30 июня 1992 года в Пусане. Его подписали мэр Пусана Ким Ён Хван и мэр Владивостока Владимир Ефремов.

Анастасия Котлярова, Сергей Кожин (фото)

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: туризм  владивосток  южная корея  города-побратимы 



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