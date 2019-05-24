Во Владивостоке продолжают борьбу с незаконной торговлей

Фрукты, овощи, мясо, рыбная продукция, дикоросы, саженцы – эти и другие непродовольственные товары продолжают реализовывать недобросовестные предприниматели на улицах Владивостока. Только в Советском районе на прошлой неделе в ходе рейдов было выявлено восемь незаконных торговых точек.

Как пояснили в административной комиссии района, в отношении всех торговцев составлены протоколы об административном правонарушении. Им предстоит оплатить штрафы не только за незаконную торговлю, но и за размещение лотков в неустановленных местах.

«Борьба со стихийной незаконной торговлей ведётся в ежедневном режиме во всех районах города. Помимо сотрудников городской администрации в рейды выходят также представители полиции», – отметили в мэрии.

Напомним, что согласно новым правилам благоустройства к административной ответственности также привлекают за парковку на газонах, складирование отходов в не предназначенных для этих целей местах, организацию свалок, незаконный снос зелёных насаждений, размещение афиш и надписей на стенах зданий и многие другие правонарушения.

Фото из архива