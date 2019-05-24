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В Приморье подешевели мука и яйца

24 Мая 2019, 08:40 | Приморье
Жители и гости Приморского края могут приобрести килограмм муки за 30 рублей, десяток яиц – за 62 рубля.
 
Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, за минувшую неделю в супермаркете «Реми» подешевели яйца и мука – на 7 и 2 рубля соответственно.
 
«Килограмм муки здесь стоит 30 рублей, десяток яиц – 62 рубля. Это самые низкие цены среди тех, которые наблюдаются в магазинах города», – сказали специалисты.
 
На мясо и молоко цены не изменились. Курицу по-прежнему выгоднее всего покупать во «Фреш-25», свинину – в «Реми», молоко – в «Михайловском».
 
«Килограмм курицы стоит 106 рублей, свинины – 239 рублей, литр молока – 54 рубля», – добавили они.
 
Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.
 
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
 
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Теги: цены  продовольствие 



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