В Приморье подешевели мука и яйца

Жители и гости Приморского края могут приобрести килограмм муки за 30 рублей, десяток яиц – за 62 рубля.

Как сообщили в департаменте лицензирования и торговли Приморья, за минувшую неделю в супермаркете «Реми» подешевели яйца и мука – на 7 и 2 рубля соответственно.

«Килограмм муки здесь стоит 30 рублей, десяток яиц – 62 рубля. Это самые низкие цены среди тех, которые наблюдаются в магазинах города», – сказали специалисты.

На мясо и молоко цены не изменились. Курицу по-прежнему выгоднее всего покупать во «Фреш-25», свинину – в «Реми», молоко – в «Михайловском».

«Килограмм курицы стоит 106 рублей, свинины – 239 рублей, литр молока – 54 рубля», – добавили они.

Напомним, вопрос снижения цен на продукты питания – один из наиболее актуальных в Приморье. Губернатор Олег Кожемяко подчеркнул, что поддержка социально незащищенных категорий граждан – это прямая обязанность власти.

Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)