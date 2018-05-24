На верфи в Приморье будут строить ледоколы

Первое судно планируется сдать заказчику уже в 2021 году

ООО Судостроительный комплекс (ССК) «Звезда» и ФГУП «Росморпорт» при поддержке НК «Роснефть» договорились о строительстве ледокола мощностью 6,4 МВт, первое судно будет сдано в 2021 году. Соответствующее соглашение подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Ледокол будет использоваться для организации проводки судов в морских портах Российской Федерации и на подходах к ним, в том числе для нужд морских терминалов», - говорится в сообщении "Роснефти".

Первое судно серии из четырех мелкосидящих ледоколов планируется построить до конца 2021 года. Договор подписан в продолжение соглашения, заключенного в сентябре 2017 года во время Восточного экономического форума во Владивостоке.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: ООО «Судостроительный комплекс «Звезда» зарегистрировано в декабре 2015 года в г.Большой Камень по адресу ул. Степана Лебедева, 1 (тот же адрес регистрации у АО «Дальневосточный завод «Звезда»). Уставный капитал ООО на данный момент составляет 13,001 млрд рублей. Учредителями компании выступают АО «Современные технологии судостроения» (Москва), владеющее 99,90% капитала, и АО «Дальневосточный завод «Звезда» (0,01%). ООО «ССК» «Звезда» в марте 2016 года стало резидентом территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморье. Сумма первоначально заявленных инвестиций - 92 млрд рублей.

Строительство судостроительного комплекса (ССК) «Звезда» ведет консорциум «Роснефти», «Роснефтегаза» и Газпромбанка. Проект комплекса предполагает строительство тяжелого достроечного стапеля, сухого дока, производственных цехов полного цикла, а также цехов для строительства морской техники. Судостроительный комплекс будет выпускать крупнотоннажные суда, элементы морских платформ, суда ледового класса, специальные суда и другие виды морской техники.

Олег КЛИМЕНКО. Деловая газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург