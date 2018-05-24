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РЖД будут сотрудничать с холдингом СДС в проекте нового порта в Приморье

24 Мая 2018, 21:32 | Приморье

Соответствующее инвестиционное соглашение стороны заключили в Санкт-Петербурге

ОАО «Российские железные дороги» (РЖД) и АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз» (СДС) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали инвестиционное соглашение о создании в Шкотовском районе Приморского края угольного порта. Документ подписали генеральный директор ОАО «РЖД» Олег БЕЛОЗЕРОВ и президент АО ХК «СДС» Михаил ФЕДЯЕВ.

Как ранее сообщала Деловая газета «Золотой Рог», порт мощностью 20 млн тонн в год в северной части бухты Суходол будет построен в рамках режима Свободного порта Владивосток.

Соответствующее соглашение об инвестиционной деятельности с ООО «Морской порт «Суходол» (100% принадлежит АО Холдинговая компания «Сибирский деловой союз») подписало АО "Корпорация развития Дальнего Востока" (КРДВ, компания, управляющая дальневосточными территориями опережающего развития и Свободным портом Владивосток).

Строительство первой и второй очереди порта суммарной мощностью 12 млн тонн угля в год планируется завершить в 2021 году. Третья очередь, которая будет построена в 2022 году, увеличит объем перевалки угля еще на 8 млн тонн.

На данный момент проектирование терминала завершено, получены положительные заключения по экологическим и государственным экспертизам Главгосэкспертизы не только по портовым терминалам, но и по внешней инфраструктуре: железнодорожным путям и энергетике.

Досье Деловой газеты «Золотой Рог»: АО Холдинговая компания «Сибирский Деловой Союз» создано 12 августа 2004 года. К 2016 году компания объединила около 45 тыс. работников предприятий Кемеровской области, Алтайского края, других регионов России и зарубежья. В числе предприятий холдинга компании, занимающиеся добычей и переработкой угля, машиностроительные, вагоноремонтные и химические заводы, предприятия, обеспечивающие перевозки грузов железнодорожным транспортом, строительные организации, компании энергетической отрасли, агропромышленного сектора, все виды СМИ, аэропорт, туристические, страховые, спортивные, оздоровительные учреждения.

Олег КЛИМЕНКО. Газета «Золотой Рог», Санкт-Петербург

 

 

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Теги: михаил федяев  порт  сдс  ржд  суходол 



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