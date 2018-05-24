Рыбу уводят из Приморья на север

Приморье и Дальний Восток становятся "сырьевым придатком" для северной части России - этому региону достаются все сливки от переработки выловленной у нас рыбы

Порт Архангельск в перспективе лет может принимать и перерабатывать до 50 тыс. тонн рыбы с Дальнего Востока. В итоге Северный морской путь (СМП) может стать альтернативой железной дороги для доставки дальневосточной рыбы в западную часть России, надеются в правительстве.

«Объем поставок мороженого минтая, лосося, сельди, иваси и скумбрии [с Дальнего Востока] ежегодно в перспективе пяти-семи лет мы ожидаем 300 тыс. тонн. Порядка 50 тыс. тонн мог бы взять на себя архангельский порт, который за счет рефконтейнеров мог бы все это перерабатывать», - заявил заместитель руководителя Росрыболовства Петр САВЧУК на заседании рыбохозяйственного совета Архангельской области.

Первый транспорт с замороженной дальневосточной рыбой пришел в Архангельск по Севморпути из Владивостока в августе 2017 года. Теплоход «Гармония» доставил 3 тыс. тонн свежемороженой дальневосточной рыбы: горбуши, нерки, кеты. Отправителем груза выступил «Южноморрыбфлот», входящий в группу компаний «Доброфлот». Приморский теплоход доставил пятую часть от общего количества рыбы, отгруженной в Архангельске за весь 2016 год.

Савчук подчеркнул, что для переработки дальневосточной рыбы на севере могут быть построены дополнительные заводы. «Могут дополнительные заводы появиться, потому что продукция, которая поставляется с Дальнего Востока, - минтай, сельдь, лососевые, - ее нужно перерабатывать», - сказал представитель Росрыболовства.

Ранее комитет Госдумы по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока предложил правительству РФ рассмотреть возможность распространения режима Свободного порта Владивосток (СПВ) на все основные порты ДФО и Арктической зоны РФ для увеличения конкурентоспособности Северного морского пути.

«Именно Северный морской путь должен стать связующим звеном между Европой и Азиатско-Тихоокеанским регионом. Но чтобы повысить его конкурентоспособность, по нашему мнению, следует распространить льготный режим Свободного порта Владивосток на ключевые гавани Дальнего Востока и Арктической зоны. Об этом комитет просят предприниматели, работающие в Арктике и на Дальнем Востоке», - пояснил председатель комитета Николай ХАРИТОНОВ.

У железнодорожников свои доводы. Так, Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО «РЖД») в январе-апреле 2018 года увеличила погрузку рыбы и морепродуктов на 13% по сравнению с показателем аналогичного периода 2017 года - до около 195,5 тыс. тонн. В том числе в контейнерах было перевезено 104,7 тыс. тонн (рост на 33%).

Вместе с тем ДВЖД отмечает отрицательную динамику перевозок рыбы в вагонах-термосах и рефсекциях - на 4%, до 91 тыс. тонн.

«На Дальневосточной железной дороге продолжает действовать услуга по формированию и отправке ускоренных рефрижераторных поездов, позволяющая в сжатые сроки доставить тихоокеанскую рыбу в центральные регионы страны. Так, в апреле 2018 года со станций ДВЖД отправлено 9 ускоренных рефрижераторных поездов общим весом почти 18 тыс. тонн», отмечает пресс-служба магистрали.

Основными направлениями при транспортировке рыбы с Дальнего Востока являются Московская, Свердловская и Западно-Сибирская железные дороги.

Отметим, что ДВЖД в 2017 году сократила погрузку рыбы и морепродуктов на 10,9% по сравнению с показателем 2016 года, до 597,4 тыс. тонн.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток