Аквакультура пропишется в заповедной воде

Общественная экспертиза поддержала заход бизнеса на бесхозную водную территорию залива Петра Великого

Общественный экспертный совет по рыболовству в Приморье считает, что деятельность марикультурных хозяйств в памятниках природы будет способствовать воспроизводству запасов трепанга и гребешка, а также снижению ННН промысла.

Общественность, рыбопромышленники, экологи и представители профильной науки в очередной раз собрались, чтобы обсудить проект постановления нормативно - правового акта, подготовленный администрацией Приморского края, который должен подтвердить право предприятий морской аквакультуры работать в границах ООПТ на акватории залива Петра Великого. Эту бесхозную водную территорию, несмотря на статус краевого памятника природы, на протяжении десятков лет нещадно эксплуатируют браконьеры, изымая природные запасы гребешка и трепанга. Однако с появлением легально работающих хозяйств марикультуры грабеж акваторий стал значительно затруднен, и внезапно «всплыл» нормативный акт 1974 года, который некоторые чиновники стали трактовать как запрещающий хозяйственную деятельность в части марикультуры на водной акватории регионального памятника.

Собравшиеся члены совета уверены в том, что уже вскоре законодательная коллизия будет устранена. Как отметил член совета Александр ВАСЬКОВ, Решение № 991, принятое более 40 лет назад, сегодня нарушает два федеральных закона и один краевой. По словам эксперта, нормативный акт СССР не установил границы и площадь ООПТ.

Руководитель «Национального центра морской биологии» ДВО РАН Сергей МАСЛЕННИКОВ утверждает, что современная марикультура – друг природы, а не враг. «Развитие марикультуры не только не несет негативного воздействия на экосистемы, но и поддерживает баланс. Трепанг и гребешок при пастбищном рыбоводстве становятся естественными фильтратами и очищают акватории. Трепанг утилизирует донные отложения. Все данные о вреде пастбищной аквакультуры основаны на ложной и умышленно искаженной информации. Часть выпущенной на участки молоди гидробионтов самостоятельно или с помощью течений покидает пределы рыбоводных участков. Фактически марифермеры являются «донорами» моря. И именно на легальных участках марикультуры установлен режим охраны. Есть научно обоснованные данные биологов о пользе марикультуры. Наука считает, что на акватории ООПТ нужно не только открыть дорогу для хозяйств, работающих там, но и начать формировать новые рыбоводные участки для привлечения инвесторов в эту отрасль».

С коллегой солидарен директор ТИНРО - Центра Алексей БАЙТАЛЮК. «Хозяйства, находящиеся в границах памятников природы, выполняют функцию по восстановлению подорванных запасов морских гидробионтов не только в границах своих РВУ, но и за их пределами, факты нанесения какого-либо вреда природе отсутствуют. И никаких оснований для того, чтобы прекращать деятельность этих хозяйств, нет. Кроме того, обращаю ваше внимание на то, что предприятия, занимающиеся товарным выращиваем гидробионтов, в общем порядке проходят экологическую экспертизу.

Об инвестиционном потенциале и убытках компаний рассказал заместитель председателя Дальневосточного Союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ. По его словам, деятельность 10 предприятий фактически парализована, при этом все компании - пользователи оформили свои рыбоводные участки в установленном законом порядке. Представитель отраслевого сообщества также отметил, что врио губернатора Андрей ТАРАСЕНКО разобрался в данном вопросе и выступил в поддержку, дав поручение профильному департаменту подготовить проект постановления, которое подтвердит право действующих предприятий дальше работать на своих рыбоводных участках.

«Затронуты интересы практически всех пользователей – и действующих, и потенциальных инвесторов. «Заморожено» порядка 80 тыс. га самых пригодных для марикультуры акваторий, потенциально являющихся точкой роста региональной экономики!

А ведь еще в декабре 2016 года вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ дал поручение: проработать вопрос о возможности размещения хозяйств марикультуры в границах морских ООПТ. Все понимают потенциал этой отрасли, и выводить из оборота наиболее пригодные для товарного выращивания акватории - значит уменьшать инвестиционную привлекательность региона и способствовать браконьерству». Подводя итог дискуссии, члены совета решили единогласно поддержать проект постановления и рекомендовать врио Губернатора Андрею Тарасенко подписать его после согласования в Минприроды.

Виталий МОРОЗОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток