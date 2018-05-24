Японский холдинг начал поглощать крупную приморскую компанию

ОАО «Тернейлес» так и не удалось приобрести компанию «Приморсклеспром», после чего акционером последней через свою российскую «дочку» стал японский холдинг Iida Group Holdings, вынашивающий масштабные планы в Приморье. Как следствие, японцы могут увеличить объем инвестиций в российские проекты в разы.

«Мы (Iida Group – Прим. авт.) уже инвестировали в Дальний Восток почти $36 млн. Максимально планируем увеличить объем инвестиций в Россию до $220 млн. В Японии мы занимаемся домостроением. Этим же хотим заниматься и в России. Для работы в крае планируем приобрести 100% акций «Приморсклеспрома», 25% уже у нас в собственности. Ждем ответа правительственной комиссии в Москве по этому вопросу», - сообщил ранее генеральный директор Iida Group Ёити Нисикава.

Японский инвестор планирует построить в поселке Славянка Приморского края два завода по глубокой переработке древесины и производству пиломатериалов. Часть готовых пиломатериалов будет направляться на экспорт, часть - на производство домокомплектов.

Проект реализует подконтрольное Iida Group ООО «Стивидорная компания «Славянский лесной терминал» (пгт. Славянка), получившее статус резидента Свободного порта Владивосток (СПВ).

ОАО «Приморсклеспром» занимается организацией лесозаготовок, поставкой леса на экспорт и осуществлением грузовых и перевалочных работ. Основное производство компании сосредоточено в северных районах Приморья, где находятся ее филиалы – «Чугуевский» и «Светлая». Гендиректору Виктору ДОРОШЕНКО принадлежит 31,25%% акций компании. Iida Group Holdings основана в 1967 году, штаб-квартира компании находится в Токио. В холдинг входят компании, специализирующиеся на проектировании, строительстве и реализации жилой недвижимости.

Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Газета "Золотой Рог", Владивосток.