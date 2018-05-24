"Тернейлес" рубит лес сильной иеной

Для предприятия в прошлом году сложилась благоприятная рыночная конъюнктура на внешнем рынке

Для одной из крупнейших дальневосточных лесозаготавливающих компаний ОАО «Тернейлес», совладельцем которой является японская корпорация Sumitomo, 2017-й год оказался противоречивым. Несмотря на рост заготовки древесины на 7,8%, до 996,8 тыс. кубометров, и производства круглых лесоматериалов на 6,3%, чистая прибыль по РСБУ сократилась в два раза, до 908,825 млн рублей. Показатель EBITDA при этом сократился с 2,865 млрд рублей в 2016 году до 2,199 млрд в 2017 году. Поставки продукции на экспорт, по данным компании, сократились на 3%, до 752,4 тыс. кубометров. Причина – нестабильность рубля.

«В течение 2017 года существовал стабильный спрос на круглый лес, пиломатериалы и шпон, произведенные группой, сложилась благоприятная рыночная конъюнктура на внешнем рынке на данную продукцию. В течение 2017 года происходило укрепление российской валюты, экспортная выручка в отчетности по РСБУ снижена, так как 87% продукции реализовано в американских долларах и японских иенах, а по данным валютам произошло снижение курса по отношению к российскому рублю, в связи с этим цены в рублевом эквиваленте ниже уровня цен 2016 года. Руководство группы прогнозирует на 2018 год увеличение рыночных цен на круглый лес и продукцию переработки, но вместе с тем осознает, что развитие ситуации будет зависеть от макроэкономических событий в России и за рубежом, экономика России напрямую зависит от внешних факторов, проявляя особенную чувствительность к колебаниям цен на нефть и газ, а также от реакции государственных органов на эти события», - отмечает «Тернейлес».

Несколько лучше выглядит консолидированная финансовая отчетность ОАО «Тернейлес» по МСФО, которая представлена в национальной валюте Японии. Согласно этой отчетности, заготовка группы «Тернейлес» в 2017 году выросла на 12%, до 1 млн 357,2 тыс. кубометров. Переработка сырья сократилась на 1,2%, до 764,5 тыс. кубометров. Чистая прибыль составила 2,009 млрд иен против 2,020 млрд иен годом ранее.

На данный момент «Тернейлес» представляет группу из пяти компаний, которая кроме одноименной головной компании включает дочерние предприятия ОАО «Рощинский КЛПХ», ОАО «Амгу» (в обоих «Тернейлесу» принадлежит 100% капитала), ЗАО «ПТС Хардвуд» (доля владения - 55,56%) и ЗАО «СТС Текновуд» (52%). Основными видами деятельности «Тернейлеса» и ее «дочек» являются заготовка древесины и ее переработка. Группа имеет в аренде 2,8 млн га FSC-сертифицированных лесов на территории Приморского края, осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах. ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» (оба – пос. Пластун) созданы с участием в уставном капитале японской компании Sumitomo Corporation, доля японской корпорации в предприятиях составляет соответственно 48% и 44,44%.

Досье "Золотого Рога": ОАО «Тернейлес» создано в октябре 1992 года путем преобразования Тернейского лесокомбината. «Тернейлес» осуществляет свою деятельность в Тернейском, Красноармейском, Дальнегорском, Кавалеровском и Пожарском районах Приморского края. Уставный капитал ОАО «Тернейлес» составляет 145 млн 592 тыс. рублей, он разделен на 582 тыс. 368 обыкновенных акций номиналом 250 рублей каждая. Sumitomo Corporation принадлежит 45% акций АО, гендиректору Владимиру ЩЕРБАКОВУ - 30%, замгендиректора Наталье ВИХРОВОЙ – 2,41%.

Стоит отметить, что сокращение показателей по РСБУ не помешало ОАО «Тернейлес» увеличить дивидендные выплаты - 344 рублей за одну акцию по итогам 2017 года против 220 рублей в 2016 году.

План на 2018 год по группе «Тернейлес» предусматривает заготовку 1,398 млн кубометров (в том числе отдельно ОАО «Тернейлес» - 1,012 млн кубометров), переработку сырья на заводах компании в объеме 790,450 тыс. кубометров (ОАО «Тернейлес» - 630 тыс. кубометров), произвести и реализовать пиломатериала в объеме 206,5 тыс. кубометров (ОАО «Тернейлес» - 123,99 тыс. кубометров).

Запланировано реализовать продукции в 2018 году на сумму 11,211 млрд рублей (в том числе ОАО «Тернейлес» - 7,780 млрд рублей), получить чистую прибыль по РСБУ в размере 1 млрд 302,8 млн рублей (ОАО «Тернейлес» - 990,9 млн рублей).

Бессменным гендиректором ОАО «Тернейлес» с момента его образования является Владимир Щербаков. Не сделали исключения акционеры и на этот раз – на годовом собрании полномочия г-на Щербакова продлены по уже сложившейся традиции сроком на один год. При этом совет директоров, по той же традиции, возглавил представитель японских инвесторов из Sumitomo Ямакита Коусукэ.

Группа «Тернейлес» имеет в долгосрочной аренде, предоставляющей право использования лесных фондов в различных районах Приморского края, лесные участки на срок от 10 до 49 лет, со сроком аренды до 2018-2060 гг.

По данным «Тернейлеса», объем древесины, заготовленный группой, составляет 28,2% от общего объема лесозаготовок в Приморском крае. Доля производства пиломатериалов составляет 47,9% от общего объема производимых пиломатериалов, объем производства лущеного шпона и вовсе составляет 100%.

Основными рынками сбыта продукции компаний группы являются Япония, Китай, Южная Корея и Россия. Так, ЗАО «СТС Текновуд» и ЗАО «ПТС Хардвуд» поставляют на рынок Японии отделочные и клееные пиломатериалы для домостроения, большинство пиломатериалов сертифицировано по японской системе качества JAS.

Стоит отметить, что в мае текущего года изменились правила игры на лесном рынке. Все дело в том, что сегодня в России порядка 2 млн га так называемых малонарушенных лесов претендуют на получение официального статуса объектов «Национального лесного наследия», где лесопромышленные компании добровольно объявляют мораторий на вырубки.

По данным WWF России, территории, относящиеся к компаниям, прошедшим добровольную лесную сертификацию Международного лесного попечительского совета (FSC), являются самыми перспективными претендентами на включение в список «Национального наследия». На Дальнем Востоке и в Сибири, это соответственно, группа «Тернейлес» и «Русская лесная группа» (Иркутск) - владельцы самых больших участков малонарушенных ценных лесов.

Впервые категорию «Национальное лесное наследие» Общественный совет Рослесхоза и WWF России предложили учредить еще в 2012 году. Такой охранный статус территории мягче, чем у привычных заповедников и заказников: запрет налагается только на промышленное лесопользование, но не касается охоты, рыболовства, экотуризма, сбора ягод и грибов. С 4 мая 2018 года, согласно приказу Минприроды, вступила в силу новая редакция Лесоустроительной инструкции. Этот документ закрепит в законодательстве возможность создания объектов «Национального лесного наследия» на участках малонарушенных лесных территорий и лесов, которые имеют научное, историческое, культурное или религиозное значение.

«Экологически ответственные лесопромышленники ранее объявили добровольные моратории на рубки леса на своих арендованных участках, но до этого момента они не могли придать им официальный статус и исключить из расчета пользования древесиной, из-за чего им приходилось продолжать платить за них арендную плату. На сегодняшний день площадь таких мораторных участков - самых очевидных претендентов стать первыми объектами «Национального лесного наследия» в России - более 2 млн гектаров», - сказал директор по природоохранной политике WWF России Евгений ШВАРЦ.

Собственно «Тернейлес» всегда четко придерживался правил игры, несмотря на абсурдность некоторых моментов.

«Планируем наращивать объемы лесозаготовок, обеспечивать лесоперерабатывающие мощности сырьем собственного производства, увеличивать объемы лесопеработки, в перспективе - увеличение объемов переработки, углубление степени переработки с учетом востребованности на внешнем и внутреннем рынке, - говорится в годовом отчете «Тернейлеса». Лесозаготовительное производство осуществлять на основе принципов устойчивого управления лесами и лесопользования. Наше стремление к достижению конкурентоспособности, экономическому развитию и росту компании неразрывно связано со здоровой окружающей средой, неистощительным использованием лесных ресурсов, социальным благополучием работников предприятия, а также местных жителей и коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории деятельности компании».

На фото: Японцам понравился диаметр «Тернейлеса».

Фото из архива

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток