Свободный порт Владивосток встречает гостей кордонами

Северокорейский паром с туристами в столице Приморья первыми встретили представители всевозможных силовых структур

Первый заход в порт Владивосток парома из Северной Кореи ознаменовался скандалом – на фоне истерии США и ее сателлитов утром в день прихода территорию вокруг Морвокзала Владивостока перекрыли представители всевозможных силовых структур. По официальной версии, как это часто бывает в подобных случаях, оцепление было выставлено из-за бесхозного пакета, найденного бдительным гражданином. Гендиректор компании-перевозчика ООО «ИнвестСтройТрест» Владимир БАРАНОВ назвал происшедшее «антигосударственной акцией», которая в случае продолжения может осложнить функционирование линии.

Запуск парома проходит на фоне очередного витка напряженности на Корейском полуострове. Но даже этот факт не отменяет обязательств российской стороны сделать все возможное, чтобы Свободный порт Владивосток стал таковым не на бумаге, а на деле.

17 мая стало датой начала регулярных грузопассажирских перевозок между северокорейским портом Раджин и Владивостоком, которые организует учрежденное во Владивостоке ООО «Инвестиционный Строительный Трест». В этот день паром ManGyongBong отплыл из Раджина и через десять часов ночного перехода прибыл в порт Владивосток уже утром 18 мая. Ранее пассажирские суда между КНДР и РФ не ходили.

Досье "Золотого Рога": ООО «ИнвестСтройТрест» зарегистрировано во Владивостоке в январе 2013 года специально для работы с портом Раджин в рамках перевалки грузов и придания порту инвестиционной привлекательности для его развития. Совладельцами компании на паритетных началах выступают гендиректор Владимир Баранов и Дмитрий ГРИНЕНКО (гендиректор ООО «Городская транспортная система», ГТС).

Политика оказалась на первом плане

Отметим, что запуск рейсов из Раджина откладывался несколько раз из-за обострения ситуации на Корейском полуострове. Сеул и Токио не исключают, что маршрут во Владивосток может быть задействован Пхеньяном для доставки санкционных грузов, в том числе столь нужных Северной Корее деталей для ракет.

На борту судна, которому запрещено заходить в порты Японии, на первый раз не оказалось туристов и груза, но США, пообещавшим взять на особый контроль порты Приморья, оказалось достаточным для истерики одного факта перехода.

«В связи с этим паромным сообщением отмечаем российские обязательства полностью выполнять резолюции 2270 и 2321 Совета Безопасности ООН, включая требования досматривать все грузы, в том числе персональный багаж отдельных путешествующих в или из Северной Кореи», - заявил представитель внешнеполитического ведомства США.

Не отстала от державы №1 и Страна восходящего солнца, с которой у России вроде бы как налаживаются вполне добрососедские отношения.

«Мы будем пристально следить за тем, как действия России отразятся на усилиях международного сообщества», - заявил в ходе пресс-конференции генеральный представитель японского правительства Ёсихидэ СУГА в ответ на вопрос о позиции Токио по началу морского пассажирского сообщения между городами РФ и КНДР.

Суга также отметил, что японское правительство решило сообщить российским коллегам свое видение по данному вопросу по дипломатическим каналам.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария ЗАХАРОВА заявила, что открытие грузопассажирского паромного сообщения с КНДР не подпадает под санкции Совбеза ООН.

«В перевозке грузов мы четко выполняем все требования, налагаемые резолюциями ООН. Возим только продукты питания. Поэтому новые санкции вряд ли повлияют на нашу работу», - сообщил заместитель гендиректора ООО «ИнвестСтройТрест» Михаил ХМЕЛЬ.

Трудности перехода

На линии будет курсировать судно ManGyongBong, до 2006 года заходившее в японский порт Ниигата. После ракетных испытаний КНДР парому запрещено заходить в Японию. На сайте перевозчика цена билета в один конец составляет от 600 (8-местная каюта) до 750 (1-местная) юаней. Согласно расписанию, в мае-июне паром будет отправляться из Раджина каждую среду, а из Владивостока - каждую пятницу (в 20.00 по местному времени).

Досье "Золотого Рога": Паром ManGyongBong 92 назван в честь холма под Пхеньяном. Построен в 1992 году, чтобы праздновать 80-й день рождения КИМ Ир Сена. Длина судна – 101,9 метров, осадка – 5,9 метров. Судно способно взять на борт 193 туристов, к услугам пассажиров 39 кают разной классности. В трех трюмах можно разместить до 1 тыс. тонн грузов, в том числе 24 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). Паром также выполняет пассажирские перевозки на линии: п. Раджин (КНДР) – п. Вонсан (КНДР) – п. Кымгансан (КНДР) (Алмазные горы). Насон - город прямого подчинения в КНДР, граничащий с китайской провинцией Гирин и Приморским краем РФ. Граница с Россией проходит по реке Туманной (Туманган). Насон и его район Раджин с незамерзающим портом получили статус особой экономической зоны и «особого города», что подразумевает возможности для свободного ведения бизнеса.

«Рейс прошел в штатном режиме. Китайским турагентам понравилось, они будут работать на этом направлении»,- сказал Владимир Баранов, который был на борту во время первого рейса парома.

По его словам, судну разрешили стоять у причала Морвокзала Владивостока с 08.00 до 11.30 местного времени, а когда судовладелец обратился к руководству вокзала о продлении времени стоянки ориентировочно на час, ему было отказано.

«Нам нужно было исправить неполадку в машинном отделении. Но нам не дали остаться у причала. И это притом что все говорят о необходимости развития туризма», - сказал глава «ИнвестСтройТреста»

На первых порах на пароме планируется перевозить в Россию китайских туристов из Хуньчуня (Раджин и Хуньчунь связывает 100 километров бетонной дороги) и Янцзы, российских туристов в Раджин и северокорейских рабочих в Приморье и обратно на родину. Планируется, что туристы по прибытии в Приморье будут находиться во Владивостоке два дня и одну ночь.

Отметим, что КНДР оказалась в числе 18 стран, граждане которых могут в упрощенном режиме оформлять электронные визы для въезда в Россию через пункты пропуска Свободного порта Владивосток. Согласно закону, иностранцы смогут приехать в любой из пяти дальневосточных регионов, где действует режим свободного порта, - Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область, на Чукотку и Камчатку. В первую очередь по новой схеме заработают пункты пропуска во Владивостоке.

Северокорейцам не по карману

Приморские туроператоры пока весьма скептически относятся к идее организации туров в Северную Корею. «Спрос на них всегда был минимальный. Самолетом ежемесячно летает не больше пяти-шести человек, поездом чуть больше. Помочь развитию этого направления может только особая политика Северной Кореи по подобию специальных программ Южной Кореи, но вряд ли сегодня в Пхеньяне будут заниматься продвижением турпродукта. Что касается спроса со стороны северокорейских туристов, то таковых нет в принципе. Другое дело рабочие, которые могут выбрать паром в целях экономии», - говорит представитель одной из местных турфирм.

На первый полноценный рейс, который запланирован на 24 мая, оператор планирует взять на борт около 100 пассажиров и груз.

«Есть договоренности насчет грузов - гуманитарная помощь и другие. Грузы есть, следующим рейсом что-то будет. Рыбопродукция - на Хуньчунь. Здесь логистика хорошая: Владивосток - Раджин, далее Раджин - Хуньчунь, то есть грузы будем возить китайской стороне. Из Владивостока в КНДР договариваемся возить муку и рис в мешках», - рассказал Баранов.

Досье "Золотого Рога": По данным Дальневосточного таможенного управления (ДВТУ) ФТС, в 2016 году товарооборот региона с КНДР составил $8,2 млн. Основной объем - $7 млн - пришелся на Приморский край. По сравнению с 2915 годом товарооборот края с КНДР в 2016 году сократился на 17%. Экспорт уменьшился на 42% - до $3,9 млн, а импорт увеличился в 1,8 раз - до $3,1 млн. Сокращение экспорта произошло в основном за счет сокращения в 2,8 раза поставок нефти и нефтепродуктов из Приморья в КНДР - до 1,3 млн долларов, рыбы и морепродуктов - на 14%, до 0,6 млн долларов США. Импорт вырос за счет поставок мороженой рыбы в 1,6 раза, до $2,8 млн. В незначительных количествах импортировались такие товары, как изделия из цинка, автомобили и их части.

Олег КЛИМЕНКО.